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Ecuador requiere una inteligencia "mucho más ofensiva" contra los ciberataques

Ecuador requiere una inteligencia "mucho más ofensiva" contra los ciberataques

Sputnik Mundo

La acelerada digitalización de las instituciones y la bancarización en el Ecuador han traído consigo una peligrosa contraparte, una escalada sin precedentes de... 11.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-11T01:58+0000

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Entre 2024 y 2026, las infiltraciones a bases de datos del Estado, el phishing con inteligencia artificial y la suplantación de identidad han puesto en riesgo la seguridad ciudadana y la soberanía de los datos públicos. Mientras la tecnología ofrece nuevas herramientas para el progreso de los países como Ecuador, los delincuentes buscan mecanismos para estafar a los cibernautas.El 'modus operandi'El país enfrenta una realidad digital que demanda atención prioritaria ante la rápida evolución y sofisticación de las amenazas cibernéticas, según la Dirección de Ciberdelitos del Ministerio del Interior. Según informes de una firma especializada, entre junio de 2023 y julio de 2024 se detectaron más de 1.185.000 intentos de ransomware, que es un tipo de software malicioso que secuestra los datos o el dispositivo de una víctima y exige el pago de un rescate económico a cambio de liberar la información o restaurar el acceso.En América Latina, Ecuador está posicionado como uno de los principales objetivos de la región junto a Brasil, México y Colombia. Sin embargo, la institución gubernamental advierte que la identificación precisa de los delitos perpetrados mediante inteligencia artificial se ve fuertemente limitada por la alta sofisticación de estas operaciones delictivas y la urgente necesidad de reforzar las capacidades operativas, de análisis y monitoreo de las fuerzas del orden.De acuerdo con datos de la Fiscalía, entre enero y noviembre de 2025 se registraron 4.733 denuncias a nivel nacional por apropiación fraudulenta por medios electrónicos, mientras que en todo 2024 se contabilizaron 3.701 casos. El doctor César Cedeño, profesor de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), advierte sobre la necesidad de separar las amenazas según su alcance e impacto real."Hay que diferenciar lo que vemos más comúnmente en los medios, noticias de filtraciones de datos, que son noticias de acceso no autorizado a sistemas informáticos del Gobierno o de las instituciones privadas, y lo que en realidad está afectando a la población, que son estos intentos de phishing, estos intentos de estafas con criptomonedas y con productos digitales", enfatiza Cedeño para Sputnik.Las trampas cotidianasEl phishing es la suplantación de identidad en la que un ciberdelincuente se hace pasar por una entidad legítima (como un banco, una red social o una institución oficial) con el fin de engañar o robar datos.El experto aclara que esta precisión no responde necesariamente a vulneraciones complejas, sino a la sobreexposición voluntaria en plataformas digitales."Es de la propia información que los ciudadanos subimos en internet; muchas veces, como ciudadanos, desconocemos cómo dar un buen uso a la información que subimos y cargamos información muy sensible", recalca.A este comportamiento se suma el uso indiscriminado de herramientas como los códigos QR en espacios públicos y locales comerciales, convertidos en la actualidad en vectores de ataque directo a teléfonos móviles.La brecha entre el sector privado y públicoEl contraste entre la capacidad de respuesta del sector financiero privado y la infraestructura del Estado expone una vulnerabilidad estructural. Mientras la banca privada en Ecuador invierte de forma sostenida en firewalls, cifrado de última generación y equipos especializados, el aparato estatal arrastra barreras burocráticas, de talento humano y presupuestarias. El teniente coronel García coincide en que la ciberseguridad suele ser relegada al momento de asignar partidas presupuestarias.García acota además que el ecosistema criminal ha incorporado el componente digital como medio operativo para sus actividades tradicionales."Las diferentes organizaciones delictivas pueden utilizar o están utilizando las tecnologías de la información, pero para cometer otros delitos, mas no para cometer ciberdelitos puros como los conocemos", detalla.Interconexión y filtración de datosEntre 2024 y 2026, la acelerada interoperabilidad de las bases de datos de instituciones públicas con proveedores o plataformas de terceros ha abierto brechas de seguridad por donde se ha filtrado información confidencial de millones de ecuatorianos.Para el catedrático, el hecho de que una falla ocurra en los servidores de un contratista externo no exime de culpa a las instituciones encargadas de velar por los registros ciudadanos. En el ámbito normativo, recuerda que el marco legal establece consecuencias para las entidades omisas."Tenemos la Superintendencia de Protección de Datos Personales, que es el organismo encargado de la supervisión y control de verificar cuando los datos personales de los ciudadanos han sido vulnerados, ya sea por un ataque o por cualquier incidente o delito informático, y es de esta superintendencia la encargada de dar las políticas e inclusive de poner las sanciones correspondientes", afirma García.La urgencia de una ciberinteligencia ofensivaUno de los principales obstáculos en la investigación judicial de los delitos informáticos, para los expertos, es la volatilidad del rastro digital y la jurisdicción internacional en la que operan las mafias cibernéticas. Por esta razón, la Policía Nacional requiere de mecanismos de cooperación judicial inmediata con otros continentes."Los ciberdelitos se los cataloga como delitos transnacionales porque muchas veces el ciberdelincuente se encuentra fuera de nuestras fronteras y la víctima se encuentra en nuestro país o viceversa, y es ahí cuando necesitamos nosotros interactuar de manera oportuna con nuestros países aliados", añade.Por esta razón, para el experto César Cedeño, Ecuador debe dar un salto hacia una doctrina activa de ciberdefensa. "No podemos depender de que plataformas internacionales nos respondan el pedido de la Fiscalía. Creo que parte de la política y de las capacidades que Ecuador necesita es una ciberinteligencia muchísimo más ofensiva que nos permita básicamente hacer cacería de amenazas, hacer inteligencia superactiva en el internet oscuro", concluye el docente.

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