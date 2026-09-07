Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260907/ciberataques-de-ransomware-aumentaron-un-255-en-america-latina-en-la-primera-mitad-del-ano-1174957786.html
Ciberataques de "ransomware" aumentaron un 25,5% en América Latina en la primera mitad del año
Ciberataques de "ransomware" aumentaron un 25,5% en América Latina en la primera mitad del año
Sputnik Mundo
La cifra surge de un informe elaborado por SCILabs, la unidad de inteligencia de amenazas de Scitum, la compañía regional que se especializada en seguridad... 07.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-07T07:31+0000
2026-09-07T07:31+0000
américa latina
méxico
brasil
colombia
seguridad
sociedad
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/01/1173291398_0:75:1025:651_1920x0_80_0_0_8986d9f4b70294dfb7f3c173411f9104.jpg
El monitoreo, consignado por la prensa mexicana, identificó un total de 290 ataques vinculados a 50 variantes distintas de software malicioso entre enero y junio, superando los 231 incidentes registrados en los seis meses previos.Dentro del panorama regional, Brasil encabezó la lista de países más afectados tras concentrar el 25,17% de las agresiones registradas durante el periodo. Le siguió México en la segunda posición con el 17,93% de la actividad criminal digital detectada, lo que equivale a aproximadamente 52 incidentes confirmados, mientras que Colombia ocupó el tercer lugar al reunir el 11,03% de los ciberataques.El informe destaca la consolidación en la región del esquema de ransomware on demand, donde grupos organizados alquilan su infraestructura a afiliados que ejecutan las intrusiones. Muestra de esta estructura es que solo tres grupos delictivos concentraron el 47,59% de los incidentes en América Latina: The Gentlemen con 49 ataques, Qilin con 46 y LockBit 5,0 con 43, incorporando herramientas sofisticadas para desactivar defensas e ingresar mediante fallas críticas en redes privadas virtuales (VPN).Expertos en ciberseguridad señalan que el incremento en los incidentes responde a una mayor sofisticación tecnológica de los atacantes, quienes emplean inteligencia artificial para acelerar la explotación de vulnerabilidades. Las organizaciones enfrentan serias dificultades para mantener al día los parches de seguridad de sus sistemas expuestos a internet, lo que, sumado a técnicas de phishing e infostealers, facilita el robo de credenciales y el acceso inicial sin activar alarmas.La distribución de las agresiones muestra un impacto severo en el sector de servicios, el cual acumuló el 19,66% de los ataques de la región —alrededor de 57 casos— debido a su alta dependencia de la disponibilidad de datos sensibles. Por su parte, las instituciones gubernamentales recibieron el 11,72% de los embates, seguidas por el sector manufacturero con un 8,28%, reflejando una preferencia por objetivos cuya interrupción operativa genera una mayor presión para el pago de rescates.
https://noticiaslatam.lat/20260501/la-pirateria-digital-eleva-los-riesgos-ciberneticos-en-america-latina-1173288187.html
https://noticiaslatam.lat/20260823/por-que-el-sicariato-ha-cobrado-fuerza-a-lo-largo-de-america-latina-1174763485.html
méxico
brasil
colombia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/01/1173291398_11:0:947:702_1920x0_80_0_0_228602ec3a902e7a443482320f656cf1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
méxico, brasil, colombia, seguridad, sociedad
méxico, brasil, colombia, seguridad, sociedad

Ciberataques de "ransomware" aumentaron un 25,5% en América Latina en la primera mitad del año

07:31 GMT 07.09.2026
© AP Photo / Elise AmendolaUso de la computadora
Uso de la computadora - Sputnik Mundo, 1920, 07.09.2026
© AP Photo / Elise Amendola
Síguenos en
La cifra surge de un informe elaborado por SCILabs, la unidad de inteligencia de amenazas de Scitum, la compañía regional que se especializada en seguridad digital.
El monitoreo, consignado por la prensa mexicana, identificó un total de 290 ataques vinculados a 50 variantes distintas de software malicioso entre enero y junio, superando los 231 incidentes registrados en los seis meses previos.
Dentro del panorama regional, Brasil encabezó la lista de países más afectados tras concentrar el 25,17% de las agresiones registradas durante el periodo. Le siguió México en la segunda posición con el 17,93% de la actividad criminal digital detectada, lo que equivale a aproximadamente 52 incidentes confirmados, mientras que Colombia ocupó el tercer lugar al reunir el 11,03% de los ciberataques.
Uso de la computadora - Sputnik Mundo, 1920, 01.05.2026
América Latina
La piratería digital eleva los riesgos cibernéticos en América Latina
1 de mayo, 09:22 GMT
El informe destaca la consolidación en la región del esquema de ransomware on demand, donde grupos organizados alquilan su infraestructura a afiliados que ejecutan las intrusiones. Muestra de esta estructura es que solo tres grupos delictivos concentraron el 47,59% de los incidentes en América Latina: The Gentlemen con 49 ataques, Qilin con 46 y LockBit 5,0 con 43, incorporando herramientas sofisticadas para desactivar defensas e ingresar mediante fallas críticas en redes privadas virtuales (VPN).
Expertos en ciberseguridad señalan que el incremento en los incidentes responde a una mayor sofisticación tecnológica de los atacantes, quienes emplean inteligencia artificial para acelerar la explotación de vulnerabilidades. Las organizaciones enfrentan serias dificultades para mantener al día los parches de seguridad de sus sistemas expuestos a internet, lo que, sumado a técnicas de phishing e infostealers, facilita el robo de credenciales y el acceso inicial sin activar alarmas.
Elementos de la Guardia Nacional de México - Sputnik Mundo, 1920, 23.08.2026
América Latina
¿Por qué el sicariato ha cobrado fuerza a lo largo de América Latina?
23 de agosto, 03:09 GMT
La distribución de las agresiones muestra un impacto severo en el sector de servicios, el cual acumuló el 19,66% de los ataques de la región —alrededor de 57 casos— debido a su alta dependencia de la disponibilidad de datos sensibles.

Por su parte, las instituciones gubernamentales recibieron el 11,72% de los embates, seguidas por el sector manufacturero con un 8,28%, reflejando una preferencia por objetivos cuya interrupción operativa genera una mayor presión para el pago de rescates.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала