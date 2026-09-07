https://noticiaslatam.lat/20260907/ciberataques-de-ransomware-aumentaron-un-255-en-america-latina-en-la-primera-mitad-del-ano-1174957786.html

Ciberataques de "ransomware" aumentaron un 25,5% en América Latina en la primera mitad del año

Ciberataques de "ransomware" aumentaron un 25,5% en América Latina en la primera mitad del año

Sputnik Mundo

La cifra surge de un informe elaborado por SCILabs, la unidad de inteligencia de amenazas de Scitum, la compañía regional que se especializada en seguridad... 07.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-07T07:31+0000

2026-09-07T07:31+0000

2026-09-07T07:31+0000

américa latina

méxico

brasil

colombia

seguridad

sociedad

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/01/1173291398_0:75:1025:651_1920x0_80_0_0_8986d9f4b70294dfb7f3c173411f9104.jpg

El monitoreo, consignado por la prensa mexicana, identificó un total de 290 ataques vinculados a 50 variantes distintas de software malicioso entre enero y junio, superando los 231 incidentes registrados en los seis meses previos.Dentro del panorama regional, Brasil encabezó la lista de países más afectados tras concentrar el 25,17% de las agresiones registradas durante el periodo. Le siguió México en la segunda posición con el 17,93% de la actividad criminal digital detectada, lo que equivale a aproximadamente 52 incidentes confirmados, mientras que Colombia ocupó el tercer lugar al reunir el 11,03% de los ciberataques.El informe destaca la consolidación en la región del esquema de ransomware on demand, donde grupos organizados alquilan su infraestructura a afiliados que ejecutan las intrusiones. Muestra de esta estructura es que solo tres grupos delictivos concentraron el 47,59% de los incidentes en América Latina: The Gentlemen con 49 ataques, Qilin con 46 y LockBit 5,0 con 43, incorporando herramientas sofisticadas para desactivar defensas e ingresar mediante fallas críticas en redes privadas virtuales (VPN).Expertos en ciberseguridad señalan que el incremento en los incidentes responde a una mayor sofisticación tecnológica de los atacantes, quienes emplean inteligencia artificial para acelerar la explotación de vulnerabilidades. Las organizaciones enfrentan serias dificultades para mantener al día los parches de seguridad de sus sistemas expuestos a internet, lo que, sumado a técnicas de phishing e infostealers, facilita el robo de credenciales y el acceso inicial sin activar alarmas.La distribución de las agresiones muestra un impacto severo en el sector de servicios, el cual acumuló el 19,66% de los ataques de la región —alrededor de 57 casos— debido a su alta dependencia de la disponibilidad de datos sensibles. Por su parte, las instituciones gubernamentales recibieron el 11,72% de los embates, seguidas por el sector manufacturero con un 8,28%, reflejando una preferencia por objetivos cuya interrupción operativa genera una mayor presión para el pago de rescates.

https://noticiaslatam.lat/20260501/la-pirateria-digital-eleva-los-riesgos-ciberneticos-en-america-latina-1173288187.html

https://noticiaslatam.lat/20260823/por-que-el-sicariato-ha-cobrado-fuerza-a-lo-largo-de-america-latina-1174763485.html

méxico

brasil

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, brasil, colombia, seguridad, sociedad