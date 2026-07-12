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América Latina lidera el fraude de identidad impulsado por inteligencia artificial
América Latina lidera el fraude de identidad impulsado por inteligencia artificial
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El fraude de identidad impulsado por inteligencia artificial ya representa el 48,3% de los casos detectados en América Latina, la proporción más alta del mundo... 12.07.2026, Sputnik Mundo
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En México, la capital concentra 13,85% de las alertas nacionales, seguida por Veracruz (este), Estado de México (centro), Jalisco (occidente) y Chihuahua (norte).De acuerdo con el Informe de Inteligencia sobre Fraude de Identidad, elaborado por Unico en colaboración con Liminal, se advierte que la identidad sintética combina datos reales y falsos para crear perfiles capaces de superar verificaciones en bancos, fintechs y plataformas digitales.Además, se señala que los fraudes con deepfakes y otras técnicas avanzadas ya representan el 23,3% de los ataques globales, mientras que el costo para ejecutarlos ha disminuido drásticamente gracias al acceso a herramientas de IA generativa.Las pérdidas económicas también van en aumento. Un incidente de fraude con deepfakes genera daños promedio superiores a 280.000 dólares por empresa, mientras que las pérdidas para instituciones financieras podrían superar los 55.000 millones de dólares a nivel global hacia 2030.Este estudio señala que el fraude con IA se ha convertido en un riesgo operativo para las empresas que verifican identidades en línea. Ante este panorama, el 76% de las organizaciones considera que la identificación mediante huellas digitales de dispositivos es la defensa más eficaz para detectar y frenar este tipo de ataques.
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América Latina lidera el fraude de identidad impulsado por inteligencia artificial

08:12 GMT 12.07.2026
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Trabajo remoto - Sputnik Mundo, 1920, 12.07.2026
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El fraude de identidad impulsado por inteligencia artificial ya representa el 48,3% de los casos detectados en América Latina, la proporción más alta del mundo en fraude de identidad sintética.
En México, la capital concentra 13,85% de las alertas nacionales, seguida por Veracruz (este), Estado de México (centro), Jalisco (occidente) y Chihuahua (norte).
De acuerdo con el Informe de Inteligencia sobre Fraude de Identidad, elaborado por Unico en colaboración con Liminal, se advierte que la identidad sintética combina datos reales y falsos para crear perfiles capaces de superar verificaciones en bancos, fintechs y plataformas digitales.
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Además, se señala que los fraudes con deepfakes y otras técnicas avanzadas ya representan el 23,3% de los ataques globales, mientras que el costo para ejecutarlos ha disminuido drásticamente gracias al acceso a herramientas de IA generativa.
Las pérdidas económicas también van en aumento. Un incidente de fraude con deepfakes genera daños promedio superiores a 280.000 dólares por empresa, mientras que las pérdidas para instituciones financieras podrían superar los 55.000 millones de dólares a nivel global hacia 2030.
Este estudio señala que el fraude con IA se ha convertido en un riesgo operativo para las empresas que verifican identidades en línea. Ante este panorama, el 76% de las organizaciones considera que la identificación mediante huellas digitales de dispositivos es la defensa más eficaz para detectar y frenar este tipo de ataques.
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