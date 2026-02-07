https://noticiaslatam.lat/20260207/ia-fake-news-y-miedos-historicos-la-triada-perfecta-de-la-guerra-informativa-contra-venezuela-1171137124.html

IA, 'fake news' y miedos históricos: la triada perfecta de la guerra informativa contra Venezuela

IA, 'fake news' y miedos históricos: la triada perfecta de la guerra informativa contra Venezuela

Sputnik Mundo

Venezuela se ha convertido en centro de atención a nivel internacional. Desde los ataques militares que sufrió el país por parte de Estados Unidos y el... 07.02.2026, Sputnik Mundo

En las últimas semanas, una avalancha de acusaciones —que van desde supuestos vínculos con el narcotráfico, denuncias de conspiración, hasta una conexión con el movimiento chií Hizbulá— ha sido desplegada contra la mandataria.La respuesta oficial ha sido contundente y centralizada a través de la cuenta "Miraflores al Momento", plataforma que ha desmentido punto por punto cada una de estas narrativas, calificándolas como "nuevas versiones, mismas 'fuentes' y cero pruebas", cuyo objetivo real es "mantener la amenaza" contra Rodríguez.Pero más allá del desmentido específico, surge una pregunta de fondo: ¿cuál es el mecanismo, el objetivo último y el verdadero impacto de estas campañas de noticias falsas?Explotación de temores estructuralesPara Oscar Schemel, director de la encuestadora Hinterlaces y analista de opinión pública, estas operaciones no buscan simplemente dañar a una figura, sino ejecutar un ataque sistemático contra la credibilidad institucional, erosionando la confianza social hasta sus cimientos. En entrevista para Sputnik, el experto desmonta las áreas, los actores y las consecuencias de lo que define como una guerra de desinformación que tiene a la inteligencia artificial como su artillería más letal.Schemel identifica tres "matrices recurrentes" en esta ofensiva: de la traición o subordinación a potencias extranjeras, la del narcotráfico y la de la ruptura o conspiración interna. Su efectividad, explica, no radica en su veracidad fáctica, sino en su capacidad para conectar con "miedos estructurales muy profundos de la sociedad venezolana".Estas narrativas operan en el terreno de la sospecha permanente, un espacio donde la demostración empírica es irrelevante. En contextos de alta complejidad como el venezolano, su meta no es que la gente crea una versión concreta, sino que "deje de confiar en cualquier versión"."Ese es el verdadero daño: la erosión de la credibilidad como sistema", sentencia Schemel. "Cuando todo parece posible, incluso lo falso se vuelve admisible".La velocidad y el realismo de estos ataques han sido multiplicados por la inteligencia artificial. Schemel advierte que la IA ha "reducido radicalmente el costo y tiempo para crear contenidos falsos verosímiles", generando "realidades falsas diseñadas con precisión". Ante este escenario, las estrategias de comunicación tradicionales son insuficientes."La clave ya no es solo desmentir, sino anticipar", afirma. Propone un enfoque de tres niveles: prevención, velocidad y credibilidad. El primer paso es "inocular a la audiencia", es decir, educar sobre cómo se construyen estas falsedades. El segundo, es una respuesta temprana con evidencia simple y verificable, "antes de que la mentira se consolide emocionalmente". El tercero es distribuir la verdad por los mismos circuitos donde circula la falsedad, adaptándose a la lógica digital."Si se pierde la primera ventana temporal, luego el debate deja de ser racional y se convierte en identitario", subraya. En este marco, herramientas como "Miraflores al Momento" son fundamentales como mecanismo de respuesta rápida y para fijar una posición institucional clara. Sin embargo, Schemel considera que esta estrategia de desmentido centralizado, aunque necesaria, "no es suficiente"."La disputa no ocurre solo en el plano institucional, sino en el plano emocional y viral", explica. Por ello, el desmentido debe complementarse con una red de voceros, formatos ágiles y una estrategia de distribución diferenciada. Una mala aclaración, advierte, puede incluso amplificar la mentira "si repite el rumor o lo dramatiza". "La clave es responder rápido, con claridad, sin sobrerreaccionar y cerrando la conversación, no alimentándola", concluye.Ingeniería digital para fragmentar la sociedadEstas campañas ya no dependen de los medios tradicionales. Schemel describe "circuitos de difusión" híbridos que mezclan memes, contenido real recortado y falsedades absolutas, funcionando como una eficiente "cadena de valor informativa".En este ecosistema operan actores con roles específicos: productores del contenido (con fines políticos o estratégicos), amplificadores (que buscan visibilidad, monetización o influencia) y validadores (figuras que, sin crear la mentira, la legitiman con insinuaciones). A este circuito se suma una "audiencia militante" que comparte el contenido no por convicción de su veracidad, sino porque refuerza su identidad emocional o política."Muchas veces el incentivo no es ideológico, sino económico o reputacional. El conflicto genera tráfico, seguidores y poder simbólico", analiza Schemel. El resultado es un sistema que, aunque parece caótico, tiene su estructura. Parece "descentralizado, pero no caótico, tiene patrones, roles y objetivos claros", añade.Más allá del objetivo inmediato de desgastar a una figura política, Schemel alerta sobre el impacto más profundo y duradero de estas operaciones: la erosión de la confianza general en la información y, por ende, en la posibilidad misma del debate público."El impacto más grave es el aumento del cinismo informativo", afirma. "Cuando la gente asume que todo es manipulación, se debilita la posibilidad de deliberación colectiva". Este fenómeno se puede medir en indicadores como la caída de confianza en instituciones y medios, la fatiga informativa, la polarización emocional y la disposición a compartir rumores sin verificar.Desde la investigación de opinión pública, Schemel observa una peligrosa "retirada del debate": personas que prefieren no informarse o no participar porque sienten que "nada es verdad". "A largo plazo, esto fragmenta la cohesión social y convierte la política en una disputa entre estados de ánimo, no de ideas", advierte. El horizonte que dibuja es sombrío: una sociedad que, al perder "una base mínima de verdad compartida", se vuelve "más vulnerable a la manipulación permanente".A juicio del experto, la batalla que se libra en las redes y medios contra la presidenta encargada es solo la antesala de una estrategia mayor. "La confrontación ya no busca derrotar de manera frontal; busca reprogramar mentalidades, expectativas y sentidos. Frente a ello, la respuesta pasa por más política, más comprensión histórica y más capacidad de interpretar las tendencias profundas del tiempo que vivimos", concluye.

