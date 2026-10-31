https://noticiaslatam.lat/20261031/capital-de-ecuador-se-erige-como-destino-turistico-lider-en-la-region-de-cara-a-la-percepcion-de-1175696413.html

Capital de Ecuador se erige como destino turístico líder en la región ante la percepción de inseguridad

Capital de Ecuador se erige como destino turístico líder en la región ante la percepción de inseguridad

Sputnik Mundo

La capital ecuatoriana se consagró como "Ciudad Destino Líder de Sudamérica 2026", imponiéndose sobre potencias regionales como Buenos Aires, Bogotá, Lima y... 31.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-31T21:26+0000

2026-10-31T21:26+0000

2026-10-31T21:27+0000

américa latina

quito

buenos aires

bogotá

onu

🎭 arte y cultura

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/1f/1175696657_0:0:1220:686_1920x0_80_0_0_935292285c368e5081baf56d24fbe027.jpg

Sin embargo, la distinción llega en un momento de marcado contraste; mientras los indicadores oficiales de Quito Turismo y el Ministerio de Turismo muestran una recuperación económica histórica tras la pandemia, la ciudadanía y los visitantes perciben que la inseguridad nacional continúa acechando el desarrollo pleno de la industria.La bonanza de las cifrasDetrás del galardón existen datos cuantitativos que respaldan la vigencia de la ciudad como motor económico. El turismo es vital para la economía local, ya que representa el 10,2% del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que es un importante generador de empleo directo e indirecto.De acuerdo con información oficial, la capital generó 1.746 millones de dólares en ventas turísticas en el primer semestre de 2026, lo que representó un incremento del 11,2 % en comparación con el mismo período del año previo y la cifra más alta registrada para ese lapso desde 2020.En 2025, Quito recibió a 676.463 turistas internacionales, un 10,6% más que en 2024, sostenido principalmente por viajeros provenientes de Estados Unidos, España y Colombia. Asimismo, la ocupación hotelera en 2025 cerró en un 54%, el nivel más alto pospandemia. Las ventas en servicios de alimentación y transporte concentraron más del 80% de los ingresos captados por el sector.Las autoridades locales reportan que en los primeros dos meses de 2026 se registraron 111.880 arribos aéreos internacionales, consolidando a la capital como la principal puerta de entrada del país.Orgullo patrimonialA pesar de los sólidos indicadores financieros, el ambiente en las plazas, paradas de transporte y corredores patrimoniales refleja la tensión entre la riqueza turística y la percepción de riesgo. En un recorrido por Quito, los habitantes expusieron sus visiones sobre el galardón y las precauciones que adoptan los visitantes.Nataly Catota, psicóloga clínica, destaca el valor intrínseco del patrimonio arquitectónico, pero señala la brecha en las dinámicas de viaje entre locales y extranjeros.Por su parte, Jimmy Guamán, servidor público municipal, valora la calidez de la comunidad quiteña y la oferta de la ciudad, aunque reconoce la sombra que proyecta la delincuencia a escala nacional."Nuestro Centro Histórico es uno de los mejores centros históricos de Latinoamérica y la gente en Quito es amigable con el extranjero. Lamentablemente, la delincuencia ha acechado a nivel nacional. Los extranjeros son bienvenidos, los buenos somos más, pero inevitablemente la inseguridad influye en la visita que tienen los extranjeros en nuestra ciudad", expresó.Para otros ciudadanos, la experiencia cotidiana y el contacto directo con los espacios públicos sostienen la confianza en la capital. Fanny Simbaña, agricultora de la zona, destaca el valor intrínseco de los paisajes urbanos: "A mí sí me parece segura (...) Es muy hermoso, hay muchos sitios hermosos que pueden visitar los extranjeros".Quito en el mapa regionalAl comparar la posición de Quito frente a otras potencias sudamericanas nominadas en los World Travel Awards 2026 como Bogotá, Lima, Buenos Aires o Río de Janeiro, la capital ecuatoriana posee atributos diferenciadores que justifican su galardón regional.Alberga el Centro Histórico mejor conservado y de mayor extensión de América Latina. Su arquitectura colonial, iglesias y conventos monumentales, como la Basílica del Voto Nacional, la Compañía de Jesús o el conjunto de San Francisco, concentran un valor histórico invaluable reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desde 1978.Por otra parte, a diferencia del desgaste logístico y la congestión masiva que exigen megaurbes como Río de Janeiro o Bogotá, Quito ofrece un recorrido ágil entre sus joyas culturales, su planta hotelera de lujo y miradores icónicos.Además, una de las ventajas que posee es su distribución geográfica; destinos como Lima o Buenos Aires demandan desplazamientos extensos hacia entornos naturales periféricos; en tanto, la capital ecuatoriana se encuentra flanqueada por la cordillera de los Andes y colinda directamente con la Mancomunidad del Chocó Andino, que es reserva de biósfera de la UNESCO, permitiendo al visitante transicionar del entorno urbano al bosque nublado y al avistamiento de aves en cuestión de minutos.Sin embargo, las alertas de viaje emitidas por gobiernos de Europa suelen calificar el entorno nacional bajo niveles de precaución elevada debido a la crisis de seguridad, lo cual continúa condicionando el perfil y la movilidad del visitante. Este factor explica que una porción significativa del turismo receptor opta por contratar paquetes cerrados, guías privados y transporte institucionalizado, restándole fluidez al gasto directo en pequeños comercios de la economía barrial e informal.Para blindar y sostener el galardón, el Municipio de Quito ha reforzado los recursos destinados a la seguridad y convivencia en zonas de alta afluencia.

https://noticiaslatam.lat/20261024/alertan-en-ecuador-sobre-lluvias-intensas-derivadas-del-fenomeno-climatico-el-nino-1175580144.html

https://noticiaslatam.lat/20261021/una-decision-ante-la-crisis-profunda-en-ecuador-que-ocurre-con-el-racionamiento-de-electricidad-1175531892.html

https://noticiaslatam.lat/20261008/los-matrimonios-y-nacimientos-en-ecuador-van-a-la-baja-cambio-cultural-o-limitantes-economicas-1175361213.html

quito

buenos aires

bogotá

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Samantha Arias https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1d/1175234452_152:0:552:400_100x100_80_0_0_4ad4f2fefba5591a31137f33593bc778.png

Samantha Arias https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1d/1175234452_152:0:552:400_100x100_80_0_0_4ad4f2fefba5591a31137f33593bc778.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Samantha Arias https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1d/1175234452_152:0:552:400_100x100_80_0_0_4ad4f2fefba5591a31137f33593bc778.png

quito, buenos aires, bogotá, onu, 🎭 arte y cultura, 💬 opinión y análisis