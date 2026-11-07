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"Veinte dólares a la semana no alcanzan": Este es el complicado panorama financiero para estudiar en Ecuador
"Veinte dólares a la semana no alcanzan": Este es el complicado panorama financiero para estudiar en Ecuador
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El acceso a la educación superior en Ecuador expone una severa paradoja estructural, la gratuidad constitucional de la universidad pública no logra blindar a... 07.11.2026, Sputnik Mundo
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Esto ocurre mientras que en el sistema privado el desembolso por matrícula y pensión se multiplica por el gasto corriente en insumos y movilidad, miles de jóvenes universitarios deben maniobrar diariamente entre el apoyo familiar limitado, la migración provincial y la inserción en el trabajo informal para evitar la deserción académica.A través de un recorrido por distintos centros educativos de Quito, Sputnik recogió los testimonios de estudiantes de universidades públicas y privadas para dimensionar el costo real de formarse profesionalmente en el país.Gastos invisibles y la presión de la movilidadLa presión económica sobre los jóvenes universitarios responde a una realidad macroeconómica. Bajo este escenario, reportes conjuntos del ente ecuatoriano revelan que la subsistencia repartida entre arriendo, movilidad, comida e insumos académicos, absorbe más del 60% del presupuesto mensual de los estudiantes que residen fuera de su núcleo familiar.Aunque la Constitución de la nación sudamericana garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel, la cotidianidad del estudiante revela una realidad financiera compleja. Con el costo de vida presionado por la inflación anual y rubros de servicios al alza, la necesidad de adquirir materiales de laboratorio o taller y de financiar desplazamientos cruzados en la urbe genera un egreso mensual que, con frecuencia, supera el 40% del Salario Básico Unificado.Bolívar Calderón, estudiante de la carrera de Pedagogía en una universidad pública, ejemplifica el peso presupuestario que representa la movilidad y la alimentación diaria para quien debe trasladarse continuamente para asistir a aulas.La situación se vuelve aún más compleja para quienes cursan una segunda carrera universitaria. De acuerdo con la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), el beneficio de la gratuidad aplica únicamente a una sola titulación de tercer nivel, por lo que una segunda matrícula exige un pago de aranceles por crédito académico.Félix Obando, estudiante de Ingeniería Mecánica en el sistema público bajo la modalidad de segunda carrera, detalla en diálogo para este medio la combinación entre aranceles legales y los aportes al hogar.El costo del sector privadoEn el subsistema privado, el desafío financiero se desglosa en frentes simultáneos, el valor fijo de los aranceles por semestre y los rubros impredecibles asociados a la exigencia de cada disciplina académica. En facultades como Medicina o Arquitectura y Diseño, los costos de materiales y laboratorios compiten directamente con el valor de la pensión.Alison Simbaña, estudiante de la carrera de Medicina en una universidad privada, desglosa los montos operacionales que requiere su formación profesional."Cada semestre cuesta 5.000 dólares y, para gastos extras, tanto como transporte, comida o cualquier material extra, diría que como unos 100 dólares al mes. En comidas, podríamos decir que unos 50 dólares también", explica la futura médico durante la entrevista con esta agencia.Respecto al área del Diseño Gráfico y las Artes Visuales, se impone un patrón de gasto variable supeditado a los calendarios de entrega de maquetas, licencias de software y otros. Daniela Cervantes, alumna de esta área en el sector privado, detalla la fluctuación presupuestaria que experimenta según el avance del ciclo académico.Al contrastar estas cifras con las instituciones de mayor costo arancelario en la capital, la brecha económica se profundiza. Por ejemplo, cursar la carrera de Medicina demanda una inversión que oscila entre los 5.900 y 6.400 dólares por semestre, superando los 70.000 dólares al cabo de los seis años de formación, mientras que Diseño Gráfico o Ingeniería Mecánica bordean entre los 5.700 y 6.360 dólares semestrales, alcanzando un costo total de carrera de hasta 52.000 dólares. A este desembolso académico se suma la variable geográfica. El campus se ubica en la parroquia rural de Cumbayá, en Quito, una zona que duplica el costo de subsistencia diaria y donde los arriendos de una habitación o departamento bordear entre 300 y 600 dólares mensuales.El shock migratorio para los jóvenesEl eslabón de mayor fragilidad en el sistema universitario lo constituyen los alumnos que migran desde cantones periféricos o provincias amazónicas hacia los principales polos educativos, que son Quito, Guayaquil (oeste) o Cuenca (sur).Génesis Chicaiza, originaria de Lago Agrio (provincia de Sucumbíos) y estudiante de Diseño Gráfico en una universidad privada de la capital, describe el choque económico de asentarse en la ciudad.El testimonio de Chicaiza gráfica la estrechez presupuestaria de miles de familias de la Amazonía y del sector rural ecuatoriano, cuyo envío semanal de recursos resulta rebasado por la estructura de precios de la capital.
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"Veinte dólares a la semana no alcanzan": Este es el complicado panorama financiero para estudiar en Ecuador

03:00 GMT 07.11.2026 (actualizado: 03:09 GMT 07.11.2026)
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Los 20 dólares a la semana no alcanzan: El panorama financiero para estudiar en Ecuador - Sputnik Mundo, 1920, 07.11.2026
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El acceso a la educación superior en Ecuador expone una severa paradoja estructural, la gratuidad constitucional de la universidad pública no logra blindar a los estudiantes frente al costo de vida urbana.
Esto ocurre mientras que en el sistema privado el desembolso por matrícula y pensión se multiplica por el gasto corriente en insumos y movilidad, miles de jóvenes universitarios deben maniobrar diariamente entre el apoyo familiar limitado, la migración provincial y la inserción en el trabajo informal para evitar la deserción académica.
A través de un recorrido por distintos centros educativos de Quito, Sputnik recogió los testimonios de estudiantes de universidades públicas y privadas para dimensionar el costo real de formarse profesionalmente en el país.

Gastos invisibles y la presión de la movilidad

La presión económica sobre los jóvenes universitarios responde a una realidad macroeconómica.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la Canasta Familiar Básica alcanzó los 824,85 dólares a mediados de 2026, a lo que se suma la aprobación del Concejo Metropolitano de Quito para ajustar la tarifa del transporte urbano a 0,40 dólares.

Bajo este escenario, reportes conjuntos del ente ecuatoriano revelan que la subsistencia repartida entre arriendo, movilidad, comida e insumos académicos, absorbe más del 60% del presupuesto mensual de los estudiantes que residen fuera de su núcleo familiar.
Aunque la Constitución de la nación sudamericana garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel, la cotidianidad del estudiante revela una realidad financiera compleja.
Con el costo de vida presionado por la inflación anual y rubros de servicios al alza, la necesidad de adquirir materiales de laboratorio o taller y de financiar desplazamientos cruzados en la urbe genera un egreso mensual que, con frecuencia, supera el 40% del Salario Básico Unificado.
Bolívar Calderón, estudiante de la carrera de Pedagogía en una universidad pública, ejemplifica el peso presupuestario que representa la movilidad y la alimentación diaria para quien debe trasladarse continuamente para asistir a aulas.

"Solo en transporte diario gasto entre tres a cuatro dólares diarios, de ahí sumando la alimentación, son unos ocho a 10 dólares diarios. Al mes, son unos 300 dólares, aproximadamente. Para solventar los gastos, recibo un poco de ayuda de mis padres, pero también yo trabajo informalmente", explica el entrevistado en una charla con Sputnik.

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La situación se vuelve aún más compleja para quienes cursan una segunda carrera universitaria. De acuerdo con la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), el beneficio de la gratuidad aplica únicamente a una sola titulación de tercer nivel, por lo que una segunda matrícula exige un pago de aranceles por crédito académico.
Félix Obando, estudiante de Ingeniería Mecánica en el sistema público bajo la modalidad de segunda carrera, detalla en diálogo para este medio la combinación entre aranceles legales y los aportes al hogar.

"Se gasta bastante en pasajes y en la alimentación. Tengo la ventaja de que vivo con mis padres, pero aporto en la casa porque tengo un trabajo, aunque no es oficial. Gasto unos 40 dólares aproximadamente entre transporte y alimentación. Ahorita, como estoy recién en nivelación, pagué toda la matrícula, que fueron 240 dólares más. Ya en carrera, serán entre 450 y 500 dólares aproximadamente", detalla.

El costo del sector privado

En el subsistema privado, el desafío financiero se desglosa en frentes simultáneos, el valor fijo de los aranceles por semestre y los rubros impredecibles asociados a la exigencia de cada disciplina académica. En facultades como Medicina o Arquitectura y Diseño, los costos de materiales y laboratorios compiten directamente con el valor de la pensión.
Alison Simbaña, estudiante de la carrera de Medicina en una universidad privada, desglosa los montos operacionales que requiere su formación profesional.
"Cada semestre cuesta 5.000 dólares y, para gastos extras, tanto como transporte, comida o cualquier material extra, diría que como unos 100 dólares al mes. En comidas, podríamos decir que unos 50 dólares también", explica la futura médico durante la entrevista con esta agencia.
Respecto al área del Diseño Gráfico y las Artes Visuales, se impone un patrón de gasto variable supeditado a los calendarios de entrega de maquetas, licencias de software y otros. Daniela Cervantes, alumna de esta área en el sector privado, detalla la fluctuación presupuestaria que experimenta según el avance del ciclo académico.

"De matrícula, normalmente pagamos unos 3.500 dólares aproximadamente. Creo que al mes gasto unos 30 a 50 dólares, lo que también depende un poco de cuándo tengo que entregar proyectos o hacer maquetas", recalca la estudiante para Sputnik.

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Al contrastar estas cifras con las instituciones de mayor costo arancelario en la capital, la brecha económica se profundiza.
Por ejemplo, cursar la carrera de Medicina demanda una inversión que oscila entre los 5.900 y 6.400 dólares por semestre, superando los 70.000 dólares al cabo de los seis años de formación, mientras que Diseño Gráfico o Ingeniería Mecánica bordean entre los 5.700 y 6.360 dólares semestrales, alcanzando un costo total de carrera de hasta 52.000 dólares.
A este desembolso académico se suma la variable geográfica. El campus se ubica en la parroquia rural de Cumbayá, en Quito, una zona que duplica el costo de subsistencia diaria y donde los arriendos de una habitación o departamento bordear entre 300 y 600 dólares mensuales.

El shock migratorio para los jóvenes

El eslabón de mayor fragilidad en el sistema universitario lo constituyen los alumnos que migran desde cantones periféricos o provincias amazónicas hacia los principales polos educativos, que son Quito, Guayaquil (oeste) o Cuenca (sur).
Génesis Chicaiza, originaria de Lago Agrio (provincia de Sucumbíos) y estudiante de Diseño Gráfico en una universidad privada de la capital, describe el choque económico de asentarse en la ciudad.

"Realmente venir acá para mí se me hizo bastante duro. Los precios acá son bastante altos, ya sean el arriendo, agua y otros. Semanalmente, mis padres me mandan 20 dólares, pero igualmente me falta", expresa en charla para este medio.

El testimonio de Chicaiza gráfica la estrechez presupuestaria de miles de familias de la Amazonía y del sector rural ecuatoriano, cuyo envío semanal de recursos resulta rebasado por la estructura de precios de la capital.
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