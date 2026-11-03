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EN VIVO: Moscú presenta un informe actualizado sobre los crímenes de Kiev

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Combatientes de Azov organizan una cárcel improvisada en la región de Kiev, reportan medios
Combatientes de Azov organizan una cárcel improvisada en la región de Kiev, reportan medios
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El primer cuerpo de la Guardia Nacional de Ucrania, formación militar ultraderechista Azov* (proscrito en Rusia por terrorista), fue responsable de organizar... 03.11.2026, Sputnik Mundo
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Según los medios de comunicación ucranianos, alrededor de 40 personas estaban retenidas allí por soldados de la Guardia Nacional, algunas de las cuales, incluido un adolescente de 14 años, fueron liberadas.El jefe de la Guardia Nacional, Alexandr Pivnenko, alegó que en el sótano se encontraban militares, varios de los cuales habían abandonado su unidad sin autorización. Cuatro de ellos fueron trasladados al hospital, ya que necesitaban atención médica.En la víspera, una ambulancia acudió al lugar y los sanitarios advirtieron que varias personas retenidas en el sótano podrían encontrarse en estado crítico y presentar lesiones compatibles con torturas. Sin embargo, los hombres armados que vigilaban el edificio impidieron el acceso de los médicos.La situación provocó protestas de los vecinos, que intentaron derribar la verja, ante lo cual se utilizó gas lacrimógeno. Solo después de que el caso adquiriera amplia difusión se permitió a los sanitarios evacuar a cuatro personas.Por su parte, la defensora del pueblo militar de Ucrania, Olga Reshetílova, anunció una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.El jefe de la oficina de Volodímir Zelenski, Kiril Budánov, reconoció que en Ucrania hay muchas casas similares a la ubicada en Petropávlovskaya Borschagovka.A su vez, Artióm Dmitruk, parlamentario ucraniano, denunció que durante el último mes "varias personas fueron golpeadas hasta la muerte" en el sótano de una casa en Petropávlovskaya Borschagovka.Según el enviado especial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia para los crímenes del régimen de Kiev, Rodión Miróshnik, los sucesos en Petropávlovskaya Borschagovka confirman la información sobre la existencia de cárceles secretas en Ucrania. Mientras que la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, afirmó que ese tipo de centros son la base del poder de Volodímir Zelenski."Hay muchos centros de tortura como este en Ucrania. Es precisamente en ellos donde se sustenta el poder de Zelenski", puntualizó Zajárova. *Organización terrorista proscrita en Rusia
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Combatientes de Azov organizan una cárcel improvisada en la región de Kiev, reportan medios

07:19 GMT 03.11.2026
© Sputnik / Evgeny Kotenko / Acceder al contenido multimediaUn recluta del Batallón Azov en Kiev
Un recluta del Batallón Azov en Kiev - Sputnik Mundo, 1920, 03.11.2026
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El primer cuerpo de la Guardia Nacional de Ucrania, formación militar ultraderechista Azov* (proscrito en Rusia por terrorista), fue responsable de organizar una cárcel improvisada en el sótano de una casa en Petropávlovskaya Borschagovka, reportaron medios locales.
Según los medios de comunicación ucranianos, alrededor de 40 personas estaban retenidas allí por soldados de la Guardia Nacional, algunas de las cuales, incluido un adolescente de 14 años, fueron liberadas.
El jefe de la Guardia Nacional, Alexandr Pivnenko, alegó que en el sótano se encontraban militares, varios de los cuales habían abandonado su unidad sin autorización. Cuatro de ellos fueron trasladados al hospital, ya que necesitaban atención médica.
En la víspera, una ambulancia acudió al lugar y los sanitarios advirtieron que varias personas retenidas en el sótano podrían encontrarse en estado crítico y presentar lesiones compatibles con torturas. Sin embargo, los hombres armados que vigilaban el edificio impidieron el acceso de los médicos.
La situación provocó protestas de los vecinos, que intentaron derribar la verja, ante lo cual se utilizó gas lacrimógeno. Solo después de que el caso adquiriera amplia difusión se permitió a los sanitarios evacuar a cuatro personas.
Armas químicas (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 08.10.2026
Internacional
Rusia denuncia la implicación de Occidente en el uso de armas químicas por las tropas de Kiev
8 de octubre, 18:52 GMT
Por su parte, la defensora del pueblo militar de Ucrania, Olga Reshetílova, anunció una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.
El jefe de la oficina de Volodímir Zelenski, Kiril Budánov, reconoció que en Ucrania hay muchas casas similares a la ubicada en Petropávlovskaya Borschagovka.
A su vez, Artióm Dmitruk, parlamentario ucraniano, denunció que durante el último mes "varias personas fueron golpeadas hasta la muerte" en el sótano de una casa en Petropávlovskaya Borschagovka.
"Se secuestra y se tortura a la gente. A unos los venden a unidades militares, a otros, a sus familiares. Los más débiles simplemente mueren a causa de las torturas y las condiciones de reclusión. Así es como funciona ahora todo el sistema de 'movilización'", explicó Dmitruk en Telegram.
Según el enviado especial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia para los crímenes del régimen de Kiev, Rodión Miróshnik, los sucesos en Petropávlovskaya Borschagovka confirman la información sobre la existencia de cárceles secretas en Ucrania. Mientras que la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, afirmó que ese tipo de centros son la base del poder de Volodímir Zelenski.
"Hay muchos centros de tortura como este en Ucrania. Es precisamente en ellos donde se sustenta el poder de Zelenski", puntualizó Zajárova.
*Organización terrorista proscrita en Rusia
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