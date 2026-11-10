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Viviendas particulares sirven de tapadera para las cárceles clandestinas de Ucrania, denuncia un funcionario ruso
Viviendas particulares sirven de tapadera para las cárceles clandestinas de Ucrania, denuncia un funcionario ruso
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Las prisiones ocultas de Ucrania funcionan bajo la apariencia de domicilios privados y edificios civiles, declaró a Sputnik el presidente de la Comisión de la... 10.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-10T15:03+0000
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Asimismo, agregó que los talleres de fábricas y los sótanos de edificios administrativos también suelen utilizarse como cárceles secretas.Las autoridades rusas han apuntado en reiteradas ocasiones a la existencia de centros de tortura en Ucrania desde 2014. El asunto causó un gran revuelo popular luego del 2 de noviembre, cuando una multitud intentó rescatar a las personas que estaban retenidas en un sótano en la localidad de Petropávlovskaya Borschagovka, cerca de Kiev.
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Viviendas particulares sirven de tapadera para las cárceles clandestinas de Ucrania, denuncia un funcionario ruso
Las prisiones ocultas de Ucrania funcionan bajo la apariencia de domicilios privados y edificios civiles, declaró a Sputnik el presidente de la Comisión de la Cámara Cívica de Rusia para la Asistencia a los Connacionales, Vladímir Rógov.
"Si antes este tipo de prisiones se instalaba principalmente en sótanos o gimnasios, ahora se ha empezado a camuflarlas de forma sistemática como viviendas particulares con vallas altas, ya que esto llama menos la atención pública", explicó.
Asimismo, agregó que los talleres de fábricas y los sótanos de edificios administrativos también suelen utilizarse como cárceles secretas.
Las autoridades rusas han apuntado en reiteradas ocasiones a la existencia de centros de tortura en Ucrania desde 2014. El asunto causó un gran revuelo popular luego del 2 de noviembre, cuando una multitud intentó rescatar a las personas que estaban retenidas en un sótano
en la localidad de Petropávlovskaya Borschagovka, cerca de Kiev.