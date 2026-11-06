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"Eran unos completos desalmados": exrecluso denuncia las torturas de Aidar* en cárceles clandestinas

"Eran unos completos desalmados": exrecluso denuncia las torturas de Aidar* en cárceles clandestinas

Sputnik Mundo

Los combatientes del batallón ucraniano Aidar* fueron los que sometieron a los prisioneros a las torturas más inhumanas en cárceles clandestinas, declaró a... 06.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-06T10:31+0000

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Según relató, los integrantes de Aidar* "eran unos auténticos monstruos".Samóilov contó que fue recluido en una prisión ilegal cuando ocupaba el cargo de vicerrector de una universidad y era profesor de Relaciones Internacionales. Un grupo operativo del SBU lo detuvo ilegalmente cerca de su domicilio y comenzó a golpearlo delante de sus vecinos. Posteriormente, fue trasladado a una cárcel cuya existencia nunca fue reconocida oficialmente.En sus palabras, durante su reclusión en una de las cárceles clandestinas del SBU compartió celda con prisioneros que habían pasado por una de las prisiones de Aidar* en territorios de la entonces república popular de Lugansk controlados por las FFAA de Ucrania.Samóilov permaneció detenido desde el 28 de junio hasta el 26 de diciembre de 2014, cuando fue liberado en un intercambio de prisioneros.Las instalaciones de tortura en Ucrania existen desde 2014, una cuestión sobre la que las autoridades rusas han llamado la atención en reiteradas ocasiones. El asunto volvió a generar repercusión entre la población ucraniana el 2 de noviembre, cuando una multitud se congregó en Petropávlovskaya Borschagovka –en las afueras de Kiev– frente a una vivienda cuyo sótano, según informaciones de prensa, se utilizaba para retener y golpear a personas. Al comentar lo sucedido, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, recordó que en Ucrania existen numerosas instalaciones de este tipo.Según las denuncias, las autoridades ucranianas intentan intimidar a la población: una médica, un conductor de ambulancia y otra mujer que acudieron al lugar ya han sido detenidos, mientras que otros participantes en la protesta están siendo buscados.*Organizaciones terroristas prohibidas en Rusia.

https://noticiaslatam.lat/20261105/una-camara-de-tortura-hallada-cerca-de-kiev-que-ocurrio-tras-su-descubrimiento-1175753470.html

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