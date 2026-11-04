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¿Por qué el empresariado brasileño busca apostar por países como Paraguay tras el triunfo de Lula?

¿Por qué el empresariado brasileño busca apostar por países como Paraguay tras el triunfo de Lula?

Sputnik Mundo

A fuerza de beneficios fiscales, el Gobierno de Paraguay quiere aprovechar la creciente salida de empresarios brasileños descontentos con la reelección de Luiz... 04.11.2026, Sputnik Mundo

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El nuevo triunfo de Lula da Silva como presidente de Brasil aumentó el interés de empresarios brasileños por salir del país y radicarse en territorios vecinos como, por ejemplo, Paraguay. De acuerdo con medios locales, en los últimos días se dispararon las búsquedas en la red sobre formas de instalarse en dicha nación.El incremento de la demanda obligó a la Dirección de Migraciones paraguaya a establecer un operativo especial en las ciudades de la frontera, donde muchos brasileños se instalaron con carpas en la vía pública para esperar su turno para tramitar la residencia.Los datos oficiales confirman la tendencia, aunque también demuestran que no comenzó únicamente a partir de la elección. Entre enero y septiembre de este año, Paraguay recibió 49.538 solicitudes de residencia, de las cuales 31.706 fueron de brasileños. Las cifras también demuestran que el interés de los brasileños supera por mucho el de otros países de la región: las solicitudes de argentinos, que aparecen en segundo lugar, no llegaron a 3.500 en el mismo período.Además, en los últimos meses, varias compañías de la nación sudamericana anunciaron su instalación en Paraguay. Por ejemplo, la agroavícola Puma —la mayor de Brasil en su rubro— confirmó en octubre una inversión de 50 millones de dólares para producir huevos en dicha nación, tanto para abarcar el mercado interno como para exportar.La firma también busca participar de una cadena de valor iniciada por otro gigante brasileño instalado en Paraguay como JBS, que un año antes había anunciado una inversión de 135 millones de dólares para instalar una planta frigorífica.Otro caso paradigmático es el de la empresa Dass, productora de textiles para marcas internacionales como Adidas o Nike, que en 2026 cerró una planta que tenía en Argentina para instalarla en Paraguay.10-10-10: La fórmula paraguayaEn diálogo con Sputnik, el abogado paraguayo especializado en inversiones extranjeras, Sebastián Lobos, explicó que el fenómeno viene desde antes de las elecciones brasileñas, pero parece haberse hecho más notorio tras los comicios, ante el supuesto de que un nuevo gobierno de Lula da Silva podría no resultarles atractivo.Lobos remarcó que muchos empresarios brasileños buscan aprovechar las facilidades tributarias de Paraguay para invertir en la "explosión inmobiliaria" que atraviesa el país o en el sector de la maquila —integrado por empresas destinadas a exportar toda su producción—, una industria particularmente apoyada en el país sudamericano.De hecho, Lobos consideró que el sector de maquila permite que Asunción "no sea una competencia para Brasil", sino "un acompañante" que permite a las firmas brasileñas instalarse en suelo paraguayo, pero seguir teniendo como objetivo al mercado brasileño."En Paraguay siempre decimos que tenemos el famoso 10-10-10: 10% de IVA, 10% de Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) y 10% de Impuesto a la Renta Personal (IRP)", destacó el abogado, asegurando que se trata de niveles tributarios "bastante atractivos para cualquier empresa" y que hace a la plaza paraguaya atractiva no solo para los brasileños sino para toda Sudamérica.Para Lobos, la llegada de capitales brasileños comienza a verse acompañada también del arribo de "muchos universitarios" de Brasil que cruzan la frontera para continuar sus estudios del lado paraguayo o directamente trabajar allí.¿Rispideces con Lula?Por su parte, el abogado y analista internacional paraguayo Héctor Sosa Gennaro destacó que el Gobierno de Santiago Peña se ha enfocado particularmente en crear "una estructura lista como para que los brasileños vengan", no solo con impuestos más bajos, sino también con "mano de obra barata, buenas condiciones de energía y mucho espacio en el territorio".En efecto, el interés explícito del Gobierno de Peña por la llegada de brasileños quedó de manifiesto en agosto de 2026, durante un acto."Hoy, los brasileños quieren venir a Paraguay, quieren venir a trabajar, quieren venir a vivir y hoy les vamos a abrir las puertas aquí, desde el norte", dijo el presidente, asegurando su intención de mejorar la infraestructura que conecte a ambos países en el norte paraguayo.Por esos días, el Gobierno paraguayo también lanzó el 'Paraguay Investor Pass', un programa para facilitar la entrega de residencia permanente a empresarios extranjeros que inviertan al menos 200.000 dólares en los sectores inmobiliario o financiero o 150.000 en el sector turístico.Sosa Gennaro reconoció que el interés de Asunción por atraer para su territorio a los empresarios brasileños puede abonar algunas tensiones entre los gobiernos de Peña y Lula, que ya han tenido algunos desencuentros en los últimos meses, entre otros temas por las negociaciones por el estatuto de la represa hidroeléctrica Itaipú, compartida por ambos países, o por los continuos acercamientos de Asunción al Gobierno de Donald Trump en EEUU.Para el analista, al próximo gobierno de Lula "no le conviene" perder caudal de inversiones en un momento en el que la economía brasileña "no anda bien" y requiere superar problemas asociados al déficit fiscal, la deuda y el gasto social.Solo "un leve cosquilleo"Pero, mientras para el Gobierno paraguayo la apuesta por los empresarios brasileños parece resultar clave, el fenómeno no mueve la aguja para la economía del gigante sudamericano.En ese sentido, el experto enfatizó que la supuesta "fuga de capitales" brasileños reportada del lado paraguayo es, para Brasil, "apenas un leve cosquilleo".Sumado a ello, Piscitelli apuntó que, a pesar de la postura de los opositores a Lula, Brasil "sigue siendo un mercado muy atractivo, diversificado y estable". Actualmente, "todos los indicadores económicos son favorables", más allá de una alta tasa de interés que sigue "fuera de lugar" pero que, en último caso, "favorece precisamente al mercado financiero".Para el economista, la deuda brasileña "se encuentra en una buena posición en comparación con las economías de los países desarrollados" y aunque el crecimiento económico siga siendo "lento", "las perspectivas apuntan a su continuidad y consistencia".Empresarios igual crecieron con LulaTambién consultada por Sputnik, la socióloga argentina Amanda Barrenengoa —estudiosa de la relación entre el Estado y las élites económicas en Brasil— relativizó la idea de que los gobiernos de Lula da Silva hayan sido negativos para el empresariado del gigante sudamericano.Barrenengoa recordó que, durante sus dos primeras administraciones (2003-2011), el mandatario brasileño "toma del brazo a un grupo de empresas, sobre todo de la industria, la agroindustria y la construcción", apuntalando su crecimiento y expansión internacional en sintonía con la política exterior de sus gobiernos.Gran parte de estas élites económicas, de todas maneras, continuaban rechazando políticamente al Partido de los Trabajadores, incluso a pesar de que "económicamente les convenía esta alianza más pragmática con el Gobierno de Lula". Por ese motivo, la analista subrayó que el relacionamiento entre el PT y los empresarios siempre incluyó "contradicciones" y no se estructuró únicamente por factores de conveniencia económica.De hecho, la relación se tensó todavía más tras la destitución de Dilma Rousseff (2011-2016) y los gobiernos de Michel Temer (2016-2019) y Jair Bolsonaro (2019-2023), además de la operación Lava Jato, que salpicó a varias empresas que habían estado cercanas al gobierno en los años anteriores.Barrenengoa opinó que, en su tercer período, Lula "ha intentado mejorar esa relación" con el empresariado y encontró en la confrontación con el presidente estadounidense Donald Trump y sus aranceles a Brasil una oportunidad para mostrarse "en defensa de los intereses de las empresas brasileñas". Su vicepresidente, Geraldo Alckmin, también tiene un rol central en esta relación, dado su estrecho vínculo con los sectores industriales de Sao Paulo.De todas maneras, todavía quedan diferencias importantes con algunos sectores importantes de las élites económicas de Brasil. "Por supuesto que la Faria Lima (término que engloba a los sectores financieros y tecnológicos más poderosos de Brasil) y el sector ruralista son otro cantar", sostuvo la experta, en referencia a que se trata de sectores que se han mantenido más cercanos políticamente al bolsonarismo.

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