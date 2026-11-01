Se disparan en Brasil las búsquedas en internet sobre cómo mudarse a Paraguay tras el triunfo de Lula

De acuerdo con la plataforma, también ascendió el término "cómo mudarse a Estados Unidos".El incremento en la demanda llevó a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) de Paraguay a organizar un operativo especial para atender a los interesados en obtener la residencia en el país vecino. La iniciativa se llevará a cabo en Ciudad del Este, en la frontera con Foz do Iguaçu (PR), hasta el 6 de noviembre; una segunda edición está prevista entre los días 16 y 20, según la prensa.Influencers vinculados a la derecha han promovido el traslado, presentando a Paraguay como un refugio con menor costo de vida e impuestos bajos. En 2026, el país recibió 50.000 solicitudes de residencia, de las cuales más del 70% fueron presentadas por brasileños.
Las búsquedas en internet de información sobre cómo emigrar a Paraguay aumentaron un 1.700% tras la oficialización de los resultados de las elecciones, que dieron como ganador al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, según reportó el diario Folha de S. Paulo, citando cifras de Google Trends.
De acuerdo con la plataforma, también ascendió el término "cómo mudarse a Estados Unidos".
El incremento en la demanda llevó a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) de Paraguay a organizar un operativo especial para atender a los interesados en obtener la residencia en el país vecino.
La iniciativa se llevará a cabo en Ciudad del Este, en la frontera con Foz do Iguaçu (PR), hasta el 6 de noviembre; una segunda edición está prevista entre los días 16 y 20, según la prensa.
Influencers vinculados a la derecha han promovido el traslado, presentando a Paraguay como un refugio con menor costo de vida e impuestos bajos. En 2026, el país recibió 50.000 solicitudes de residencia, de las cuales más del 70% fueron presentadas por brasileños.
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