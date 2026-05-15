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Centro de IA más grande del mundo podría dejar a Paraguay sin energía, advierten expertos

Centro de IA más grande del mundo podría dejar a Paraguay sin energía, advierten expertos

Sputnik Mundo

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció la instalación del centro de inteligencia artificial "más grande del mundo" en su país, en cooperación con... 15.05.2026, Sputnik Mundo

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"Entre dos gigantes iniciamos el camino para crear el hub de inteligencia artificial más grande del mundo: tecnología taiwanesa con energía paraguaya", celebró el presidente de Paraguay, Santiago Peña, en un mensaje grabado divulgado por sus redes sociales.El anuncio fue uno de los puntos altos de la gira que el mandatario paraguayo cumplió en Taiwán y surgió a partir de un acuerdo firmado entre ambos entes para la cooperación para la producción de semiconductores y la instalación de un centro de datos de inteligencia artificial en territorio paraguayo.Según explicó el ministro paraguayo de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gustavo Villate, el acuerdo contempla la instalación de un centro de datos denominado 'Centro de Cómputo de Inteligencia Artificial Soberana' que en una primera etapa insumiría una inversión de 300 millones de dólares y tendría una capacidad de 10 megawatts (MW) pero podría superar un gigawatt (GW) en el futuro.Sin embargo, el optimismo del mandatario sudamericano contrasta con el escepticismo de algunos especialistas en el área de la inteligencia artificial que consideran que el país puede no estar del todo preparado para ser referente mundial en la materia.Un país que no está preparadoLuis Benítez, secretario de la Sociedad Paraguaya de Inteligencia Artificial (Sopaia), dijo a Sputnik que el anuncio de este nuevo centro tomó por sorpresa a los profesionales del sector, que no habían escuchado de esta posibilidad en los contactos que habitualmente tenían con el Gobierno paraguayo.Además, el experto consideró que la posibilidad de que Asunción participe de la fabricación de chips parece "algo que no tiene mucho sustento", dado que el país carece, por ejemplo, "de la masa crítica de químicos" necesarios para su producción.Asimismo, el experto puso en duda el impacto económico que un proyecto de esta naturaleza puede tener para la nación sudamericana, en caso de que el proyecto abarque únicamente la instalación de centros de datos en el país. "La inversión para la instalación de un data center se hace en otro lugar, porque el equipamiento es importado", apuntó.Con ese modelo, subrayó Benítez, el proyecto solo abarcaría a trabajadores paraguayos en la etapa de instalación de la infraestructura y en rubros de menor calibre como el cableado. "Si es así, creo que la sociedad debería analizar si realmente conviene o no", enfatizó.Benítez remarcó que la Sopaia no se opone al emprendimiento, pero sí mantiene interés en que este tipo de proyectos sí pueda servir para "desarrollar tecnologías y empresas alrededor de esta infraestructura y que dé servicios a la región", de manera de generar mayor efecto en la economía paraguaya.Además, los profesionales paraguayos vinculados a la IA consideran que la instalación de un centro de este tipo debería considerar también la dimensión "ética" del uso de la inteligencia artificial. "Nos preocupa el impacto que está teniendo sobre el conocimiento, en la manipulación que puede llegar a tener y lo que implica para nuestras instituciones, la democracia o el Estado mismo", complementó.Sin energía suficienteTambién consultada por Sputnik, la ingeniera industrial y exviceministra de Energía y Minas de Paraguay Mercedes Canese alertó sobre otro de los puntos conflictivos de este tipo de proyectos: la cantidad de energía eléctrica que consumen.Un artículo del medio local ABC Color da cuenta de que, si el centro de inteligencia artificial prometido llega a funcionar con un consumo de un GW, su funcionamiento absorberá la producción de "una turbina y media" de la represa hidroeléctrica de Itaipú, central que el país comparte con Brasil y que en la actualidad es la más grande de América Latina y la tercera con mayor generación en el mundo.Canese señaló que, a pesar de que Paraguay ha tenido tradicionalmente un excedente energético que suele comercializar a Brasil, el constante crecimiento en el consumo de los hogares y empresas paraguayos ha reducido paulatinamente ese excedente, al punto en que expertos advierten que el país quedaría sin exceso de generación en 2039 o incluso en 2028, según los cálculos menos optimistas a partir del aumento de consumo provocado por empresas "electrointensivas" que se instalaron en los últimos años y están dedicadas, por ejemplo, a la minería de criptomonedas.Para la exviceministra, la instalación de un centro de inteligencia artificial como el que se anuncia solo empeoraría la situación energética nacional y podría obligar al país a comenzar a importar electricidad a precios altos. "Corremos el riesgo que nos pase lo que le pasa a Ecuador", apuntó, en referencia a las recientes crisis energéticas del país sudamericano.Esto empeora, apuntó Canese, al tener en cuenta que las empresas electrointensivas pueden acceder a la energía paraguaya a precios de "entre 25 a 44 dólares el MW", incluso más bajos que lo que paga Brasil por la generación de Itaipú que Paraguay no utiliza.Benítez, por su parte, afirmó que la energía generada por Paraguay no será suficiente en el caso de que el Gobierno de Peña insista en que el centro de inteligencia artificial sea, efectivamente, "el más grande del mundo", dado que debería superar eventualmente los 2GW. Si eso sucede, el país no contará con energía para abastecer toda la demanda "ni siquiera colocando nuevas turbinas" en Itaipú.Una solución para Taiwán y no para ParaguayAsí las cosas, Canese consideró que el entusiasmo de Peña se explica únicamente por el "alineamiento" con un eje geopolítico liderado por EEUU, pero en el que también se encuentran Taiwán e Israel.En opinión de Canese, el alineamiento histórico de Paraguay con Taiwán no da los resultados esperados en materia económica o de inserción comercial para el país sudamericano, único en Sudamérica en mantener relaciones con Taipéi.

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