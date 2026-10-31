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Pragmatismo de Lula fomentará "marcos de relacionamiento" entre Brasil y los gobiernos regionales

Pragmatismo de Lula fomentará "marcos de relacionamiento" entre Brasil y los gobiernos regionales

Sputnik Mundo

La tendencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva hacia el pragmatismo facilitará el relacionamiento de Brasil con otros gobiernos de la región que... 31.10.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con medios brasileños, tanto el presidente estadounidense Donald Trump como su homólogo argentino, Javier Milei, estarán en la lista de mandatarios invitados a la ceremonia de asunción de mando del 5 de enero de 2027. Según la prensa, el objetivo del Gobierno es generar "un gesto político de superación de las diferencias".El propio Lula lo dejó expresado en su cuenta de X durante una respuesta al expresidente argentino, Mauricio Macri (2015-2019), que lo saludó por su triunfo electoral. "Comparto plenamente el deseo de una región que trabaje unida por el desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos. Y recuerdo con nostalgia los tiempos en que diferencias circunstanciales entre nuestros países se discutían y se solucionaban de manera civilizada y republicana", escribió.En ese sentido, el analista señaló cómo presidentes como Daniel Noboa, de Ecuador; José Antonio Kast, de Chile; Rodrigo Paz, de Bolivia, o Abelardo de la Espriella, de Colombia, "reconocieron la victoria electoral de Lula y señalaron el deseo de mantener y fortalecer la cooperación".Reivindicar una tradición diplomáticaLa diferencia la marcaron tanto Milei como el propio Flavio Bolsonaro que, según Simões Reis, "tuvieron en los enfrentamientos ideológicos en la arena internacional una estrategia para movilizar sus bases internamente".El analista internacional argentino Gonzalo Fiore comentó a este medio que Lula "va a intentar reconstruir una política de diálogo regional que, durante los últimos años, quedó bastante debilitada".Esa estrategia se basa, según Fiore, en la concepción del mandatario brasileño de que Brasil tiene una responsabilidad política como potencia regional y que la fragmentación de la región "representa una pérdida de capacidad de negociación frente a EEUU, China y el resto del mundo".Si bien aclaró que esto no quiere decir que vaya a coincidir con gobiernos de diferente signo político, sí indica que "procurará mantener canales de diálogo" con países como Chile, Colombia, Bolivia y Ecuador "independientemente de quién gobierne".Espacios para acuerdos en seguridad y economíaTambién consultado por Sputnik, el analista geopolítico Decio Machado remarcó que "Lula es un sindicalista y eso lo hace pragmático", algo crucial en el relacionamiento con los demás gobiernos de la región.Machado enfatizó que Brasil no es solo "la principal potencia sudamericana", sino que ha tenido una tradición diplomática de pragmatismo que Brasilia ya ha demostrado en ámbitos como la extinta Unasur o la actual Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). "La Cancillería brasileña es la escuela diplomática de América Latina por excelencia y de alguna forma son muy conscientes de que la jugada es a largo plazo", apuntó.Para el experto, este escenario puede favorecer que aparezcan "marcos de relacionamiento" y posibles acuerdos entre el Brasil de Lula da Silva y otros gobiernos de la región, fundamentalmente en asuntos como la seguridad regional o algunos asuntos económicos.Por supuesto, advirtió que este tipo de avances serán "más difíciles" con algunos gobiernos puntuales de la región como el argentino y el colombiano de Abelardo de la Espriella, más cercanos a las posturas de Washington.Normalizar vínculos con Argentina y EEUUSimões Reis opinó, por su parte, que mantener a los mandatarios estadounidense y argentino en la lista de invitados puede responder a que "la diplomacia brasileña hace esfuerzos de mantener las relaciones con EEUU y Argentina lo más normales posibles". De todas maneras, consideró que estos esfuerzos "no pueden significar el sacrificio de la propia soberanía" y que su éxito, en ambos casos, "dependería de cambios de mando o de visión estratégica en los dos países".Fiore coincidió en que Itamaraty apostará por normalizar las relaciones con Washington y Buenos Aires, sabiendo que, a pesar de las diferencias políticas, necesita tener un vínculo funcional con la Casa Blanca y mantener los intereses comerciales, energéticos y geopolíticos comunes con Argentina.Machado, en tanto, subrayó que la pertenencia de Brasil a los BRICS le sigue aportando a Lula "un amortiguador de los efectos que podría generar cualquier bronca con Trump". En cualquier caso, aventuró que la relación entre Brasilia y Washington también dependerá de las posturas que adopte el presidente brasileño en su cuarto mandato, que estará signado por la falta de mayorías en el Congreso.En ese sentido, consideró que si en 2027 asume un Lula más apegado a sus discursos de campaña, podrán "acentuarse las dificultades con EEUU". Por el contrario, la relación podría ser "más fácil de gestionar" con un presidente brasileño más apegado al pragmatismo.

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