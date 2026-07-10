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¿Puede la energía nuclear solucionar la inminente crisis energética de Paraguay?

¿Puede la energía nuclear solucionar la inminente crisis energética de Paraguay?

Sputnik Mundo

Con el riesgo de quedarse sin energía suficiente a partir de 2028, el Gobierno de Paraguay comenzó a dar pasos para apostar por la energía nuclear. Expertos... 10.07.2026, Sputnik Mundo

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La urgencia de Asunción por evitar entrar en un déficit energético a partir de 2028 apura la agenda energética del Gobierno de Santiago Peña, que en los últimos días avanzó en acuerdos para explorar la energía nuclear como una alternativa para asegurar el abastecimiento energético en el país."Paraguay considera seriamente la introducción de la energía nuclear", escribió en su cuenta de X el director de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) Rafael Grossi, luego de recibir a una delegación del Gobierno paraguayo encabezada por el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, y el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa.En un comunicado, el Gobierno del país sudamericano especificó que el encuentro sirvió para comenzar a delinear "la hoja de ruta técnica e institucional para la inserción responsable de reactores nucleares en el sistema nacional".Los acuerdos firmados, según indicó el Gobierno, incluyen también "alianzas de cooperación técnica de largo plazo" entre Paraguay y la OIEA para realizar "programas de capacitación que preparen al capital humano calificado que demandarán los futuros proyectos estratégicos del sector".En diálogo con Sputnik, la experta paraguaya en temas energéticos y exviceministra de Minas y Energía Mercedes Canese afirmó que la nación sudamericana "necesita con urgencia nuevas fuentes de generación de energía", dado que las previsiones hechas por la propia ANDE, que originalmente indicaban que Paraguay requeriría nuevas fuentes recién entre los años 2039 y 2041, ahora advierten que el déficit energético podría iniciarse ya en los próximos dos años.También consultado por Sputnik, el experto paraguayo en Energía Victorio Oxilia Dávalos recordó que la posibilidad de apostar por la energía nuclear ya se había explorado en Paraguay durante las décadas de 1960 y 1970, antes de la construcción de la represa hidroeléctrica de Itaipú, que Paraguay comparte con Brasil y que es, desde 1984, la principal fuente de energía del país.Para Oxilia Dávalos, el resurgimiento del interés de la nación sudamericana por la energía nuclear puede relacionarse a las posibilidades de cooperación no solo con la OIEA, liderada por Grossi sino también con el Departamento de Energía de EEUU. De hecho, el presidente Peña adelantó que se firmarían acuerdos sobre energía nuclear de uso civil luego de un encuentro con el secretario de Estado estadounidense, Marcio Rubio, en junio de este año.Una alternativa imposible en el corto plazoSin embargo, los plazos y requerimientos propios de implementación de este tipo de energía podrían ser incompatibles con la urgencia paraguaya por nuevas fuentes de energía en el corto plazo. Al respecto, Oxilia Dávalos subrayó que el camino hacia el uso de la energía nuclear podría ser parte de una planificación "con horizonte de 30 años" pero difícilmente tenga concreciones "en el corto o mediano plazo".En ese sentido, el experto indicó que apostar por la energía nuclear representaría resolver algunos desafíos como el desarrollo de "regulaciones específicas" o la "formación de recursos humanos altamente calificados y de mando medio especializados", además de los "elevados costos de capital y del combustible nuclear".El experto recordó que, si bien existe mineral de uranio en territorio paraguayo, aún "hay un camino a recorrer para poder explotarlo" y se debe vencer "la problemática del enriquecimiento de uranio", ya que "son pocos los países que lo realizan".Canese, por su parte, consideró que la energía nuclear "no debe descartarse como alternativa" pero no debería ser la prioridad de la estrategia energética del país debido al "riesgo de fallas humanas como en Chernobyl o accidentes naturales como en Japón" o los problemas para gestionar los residuos radioactivos.Por ese motivo, la experta insistió en que Paraguay debería aprovechar su potencial para desarrollar otras fuentes de energía renovables como la energía hidroeléctrica, la energía solar o la producida a partir de biomasa, antes que la generación nuclear.Para la exviceministra, la apuesta por la energía nuclear puede considerarse, entonces, como parte del "alineamiento" del Gobierno de Santiago Peña con los de EEUU y Taiwán, principales interesados en promover las inversiones en IA y otros emprendimientos de gran consumo eléctrico en territorio paraguayo."Como nos va a faltar energía tendremos que usar la energía nuclear, quién sabe a qué precio", añadió Canese.

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