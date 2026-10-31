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El Kremlin resalta la importancia del diálogo entre defensores del pueblo de Rusia y Ucrania
El Kremlin resalta la importancia del diálogo entre defensores del pueblo de Rusia y Ucrania
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La comisionada de Derechos Humanos de Rusia, Yana Lantrátova, y su homólogo de Ucrania, Dmitró Lubinéts, han entablado un diálogo constructivo que reviste una... 31.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-31T10:32+0000
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El vocero señaló que actualmente no existen acuerdos para que Lantrátova visite a los rusos condenados y encarcelados en Ucrania, ni para que Lubinéts acuda a los lugares donde se encuentran en Rusia los prisioneros de guerra ucranianos."Si se llega a plantear el tema, sin duda acordarán un plan de este tipo. Luego, por supuesto, cada uno necesitaría la aprobación de las autoridades competentes. Se trata de un proceso de varias etapas. Todavía no hay acuerdos al respecto", cerró Peskov.Las fuerzas rusas y las tropas ucranianas establecieron desde la madrugada del 27 de octubre el alto el fuego en Alioshki, una ciudad que Kiev atacaba constantemente con artillería y drones, además de minar las vías de acceso, lo que impedía la evacuación de la población local y el suministro de alimentos, generando una emergencia humanitaria.El cese del fuego, que se extenderá hasta el 1 de noviembre, fue alcanzado con la mediación de la primera dama estadounidense Melania Trump.
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El Kremlin resalta la importancia del diálogo entre defensores del pueblo de Rusia y Ucrania
La comisionada de Derechos Humanos de Rusia, Yana Lantrátova, y su homólogo de Ucrania, Dmitró Lubinéts, han entablado un diálogo constructivo que reviste una importancia fundamental para su labor, apuntó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.
"Han establecido un buen diálogo. Eso es importante. Poco a poco, están empezando a confiar el uno en el otro. Es positivo para la labor en el ámbito de los derechos humanos", declaró.
El vocero señaló que actualmente no existen acuerdos para que Lantrátova visite a los rusos condenados y encarcelados en Ucrania, ni para que Lubinéts acuda a los lugares donde se encuentran en Rusia los prisioneros de guerra ucranianos.
"Si se llega a plantear el tema, sin duda acordarán un plan de este tipo. Luego, por supuesto, cada uno necesitaría la aprobación de las autoridades competentes. Se trata de un proceso de varias etapas. Todavía no hay acuerdos al respecto", cerró Peskov.
Las fuerzas rusas y las tropas ucranianas establecieron desde la madrugada del 27 de octubre el alto el fuego en Alioshki
, una ciudad que Kiev atacaba constantemente con artillería y drones, además de minar las vías de acceso, lo que impedía la evacuación de la población local y el suministro de alimentos, generando una emergencia humanitaria
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