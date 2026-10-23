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Militares están coordinando los plazos para el cese del fuego en la zona de Alioshki, informa el Kremlin
Militares están coordinando los plazos para el cese del fuego en la zona de Alioshki, informa el Kremlin
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Militares están trabajando para acordar los plazos del alto el fuego en la zona de la ciudad de Alioshki, ubicada en la región de Jersón, informó el portavoz... 23.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-23T15:32+0000
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Rusia celebra los esfuerzos de la primera dama de EEUU, a quien corresponde el papel de coordinación en la organización de la misión humanitaria. Cualquiera que lo desee podrá abandonar la ciudad de Alioshki en el marco de este procedimiento.Además, el vocero del Kremlin también destacó la importante labor realizada por la comisionada rusa para los Derechos Humanos, Yana Lantrátova, y su homóloga ucraniana.Previamente, la Casa Blanca declaró haber conseguido un acuerdo sobre un alto el fuego local en la zona de la ciudad de Alioshki, en la región de Jersón. La tregua busca abrir el camino para la ayuda humanitaria y facilitará la evacuación de los civiles, informaron en un comunicado.Alioshki se encuentra en la orilla izquierda del río Dniéper, frente a la ciudad de Jersón, controlada por las FFAA ucranianas.Anteriormente, las autoridades de la región de Jersón informaron que el Ejército de Ucrania minaba a distancia las vías de acceso y atacaba el transporte con drones, en un intento de bloquear suministros críticos para provocar una situación humanitaria complicada.La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, denunció que el régimen de Kiev busca aprovechar la grave situación humanitaria en Alioshki para escenificar un montaje de Bucha 2.0 y culpar a Rusia.En su reciente llamada telefónica con el papa León XIV, el presidente ruso, Vladímir Putin, también dio una explicación exhaustiva sobre la responsabilidad que ostenta Kiev por la emergencia que se ha formado en Alioshki.
https://noticiaslatam.lat/20261023/la-casa-blanca-afirma-haber-alcanzado-una-tregua-local-en-la-zona-de-la-ciudad-de-alioshki-1175567948.html
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Militares están coordinando los plazos para el cese del fuego en la zona de Alioshki, informa el Kremlin
Militares están trabajando para acordar los plazos del alto el fuego en la zona de la ciudad de Alioshki, ubicada en la región de Jersón, informó el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov. La primera dama de EEUU, Melania Trump, desempeña el papel coordinador en la misión humanitaria, agregó el vocero del Kremlin.
Rusia celebra los esfuerzos de la primera dama de EEUU, a quien corresponde el papel de coordinación en la organización de la misión humanitaria. Cualquiera que lo desee podrá abandonar la ciudad de Alioshki en el marco de este procedimiento.
Además, el vocero del Kremlin también destacó la importante labor realizada por la comisionada rusa para los Derechos Humanos, Yana Lantrátova, y su homóloga ucraniana.
Previamente, la Casa Blanca declaró haber conseguido un acuerdo sobre un alto el fuego local en la zona de la ciudad de Alioshki
, en la región de Jersón. La tregua busca abrir el camino para la ayuda humanitaria
y facilitará la evacuación de los civiles, informaron en un comunicado.
Alioshki se encuentra en la orilla izquierda del río Dniéper, frente a la ciudad de Jersón, controlada por las FFAA ucranianas.
Anteriormente, las autoridades de la región de Jersón informaron que el Ejército de Ucrania minaba a distancia las vías de acceso y atacaba el transporte con drones, en un intento de bloquear suministros críticos para provocar una situación humanitaria complicada.
La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, denunció que el régimen de Kiev busca aprovechar la grave situación humanitaria en Alioshki para escenificar un montaje de Bucha 2.0 y culpar a Rusia.
En su reciente llamada telefónica con el papa León XIV, el presidente ruso, Vladímir Putin, también dio una explicación exhaustiva sobre la responsabilidad
que ostenta Kiev por la emergencia que se ha formado en Alioshki.
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