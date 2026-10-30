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La comisionada rusa de DDHH pide a Melania Trump que promueva misiones humanitarias regulares como la de Alioshki
La comisionada rusa de DDHH pide a Melania Trump que promueva misiones humanitarias regulares como la de Alioshki
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La comisionada rusa para los Derechos Humanos, Yana Lantrátova, propuso a la primera dama estadounidense, Melania Trump, coordinar periódicamente operaciones... 30.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-30T19:03+0000
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La petición fue formulada conjuntamente con el defensor del pueblo de Ucrania, agregó.Previamente, la primera dama de EEUU destacó que el alto el fuego se había mantenido durante la misión humanitaria en Alioshki.Las fuerzas rusas y las tropas ucranianas establecieron desde la madrugada del 27 de octubre el alto el fuego en Alioshki, una ciudad que Kiev atacaba constantemente con artillería y drones, además de minar las vías de acceso, lo que impedía la evacuación de la población local y el suministro de alimentos, generando una emergencia humanitaria.El cese del fuego, que se extenderá hasta el 1 de noviembre, fue alcanzado con la mediación de la primera dama estadounidense Melania Trump.
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La comisionada rusa de DDHH pide a Melania Trump que promueva misiones humanitarias regulares como la de Alioshki
La comisionada rusa para los Derechos Humanos, Yana Lantrátova, propuso a la primera dama estadounidense, Melania Trump, coordinar periódicamente operaciones de asistencia a la población civil, como la reciente misión humanitaria en Alioshki, en la región de Jersón.
"Quiero dirigirme a la primera dama de EEUU (...) para que este tipo de misiones humanitarias destinadas a entregar ayuda humanitaria a los habitantes que la necesitan se realicen de forma regular, bajo la coordinación de la señora Melania Trump", expresó Lantrátova.
La petición fue formulada conjuntamente con el defensor del pueblo de Ucrania, agregó.
Previamente, la primera dama de EEUU destacó que el alto el fuego se había mantenido durante la misión humanitaria en Alioshki.
Las fuerzas rusas y las tropas ucranianas establecieron desde la madrugada del 27 de octubre el alto el fuego en Alioshki
, una ciudad que Kiev atacaba constantemente con artillería y drones, además de minar las vías de acceso, lo que impedía la evacuación de la población local y el suministro de alimentos, generando una emergencia humanitaria
.
El cese del fuego, que se extenderá hasta el 1 de noviembre, fue alcanzado con la mediación de la primera dama estadounidense Melania Trump.
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