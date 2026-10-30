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Rusia libera 3 localidades y derriba 6.900 drones en una semana de combates
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Las FFAA rusas liberaron 3 localidades en varias regiones y derribaron 6.900 drones en la última semana de la operación militar especial, comunican desde el... 30.10.2026, Sputnik Mundo
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El Ejército ruso tomó bajo control las localidades de Alísovka, en la región de Járkov, Barílovka, en la región de Sumi, así como Óbscheye, en la región de Zaporozhie.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 2.400 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.585 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 1.155 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 1.390 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 205 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.575 militares.En respuesta a los ataques de las tropas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, las FFAA de Rusia llevaron a cabo 2 ataques masivos y 9 combinados contra Ucrania.Las FFAA rusas alcanzaron infraestructuras de industria militar, centros logísticos, instalaciones de infraestructura energética y de transporte utilizadas en interés de las tropas de Kiev, instalaciones de fabricación y almacenamiento de sistemas robóticos terrestres, drones y lanchas no tripuladas, al igual que puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios, destacan desde el ente castrense. Además, las tropas rusas inhabilitaron instalaciones de la infraestructura portuaria ucraniana destinadas a la recepción, almacenamiento y distribución de cargas de uso militar, al mismo tiempo que alcanzaron 11 buques de carga seca que transportaban a Ucrania material bélico y productos de doble uso para las FFAA ucranianas.La defensa antiaérea rusa interceptó 6 bombas guiadas, 2 misiles Storm Shadow, un misil SCALP, 6 misiles Neptun, al mismo tiempo que derribó 6.900 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia libera 3 localidades y derriba 6.900 drones en una semana de combates

12:13 GMT 30.10.2026
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Soldado ruso en la zona de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 30.10.2026
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Las FFAA rusas liberaron 3 localidades en varias regiones y derribaron 6.900 drones en la última semana de la operación militar especial, comunican desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 8.310 soldados en 7 días de combates.
El Ejército ruso tomó bajo control las localidades de Alísovka, en la región de Járkov, Barílovka, en la región de Sumi, así como Óbscheye, en la región de Zaporozhie.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 2.400 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.585 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 1.155 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 1.390 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 205 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.575 militares.
El conflicto en Ucrania: del Maidán a la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 24.02.2026
Defensa
Del Maidán a la operación militar especial: la cronología del conflicto ucraniano
24 de febrero, 20:59 GMT
En respuesta a los ataques de las tropas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, las FFAA de Rusia llevaron a cabo 2 ataques masivos y 9 combinados contra Ucrania.
Las FFAA rusas alcanzaron infraestructuras de industria militar, centros logísticos, instalaciones de infraestructura energética y de transporte utilizadas en interés de las tropas de Kiev, instalaciones de fabricación y almacenamiento de sistemas robóticos terrestres, drones y lanchas no tripuladas, al igual que puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios, destacan desde el ente castrense.
Además, las tropas rusas inhabilitaron instalaciones de la infraestructura portuaria ucraniana destinadas a la recepción, almacenamiento y distribución de cargas de uso militar, al mismo tiempo que alcanzaron 11 buques de carga seca que transportaban a Ucrania material bélico y productos de doble uso para las FFAA ucranianas.
La defensa antiaérea rusa interceptó 6 bombas guiadas, 2 misiles Storm Shadow, un misil SCALP, 6 misiles Neptun, al mismo tiempo que derribó 6.900 drones.
Raíces de la operación especial militar rusa: la historia del conflicto ucraniano - Sputnik Mundo, 1920, 19.09.2025
Raíces de la operación especial militar rusa: la historia del conflicto ucraniano
Raíces de la operación especial militar rusa: la historia del conflicto ucraniano
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 275.728 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.455 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.794 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.839 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 75.947 vehículos militares especiales.

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