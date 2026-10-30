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Rusia libera 3 localidades y derriba 6.900 drones en una semana de combates

Rusia libera 3 localidades y derriba 6.900 drones en una semana de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas liberaron 3 localidades en varias regiones y derribaron 6.900 drones en la última semana de la operación militar especial, comunican desde el... 30.10.2026, Sputnik Mundo

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El Ejército ruso tomó bajo control las localidades de Alísovka, en la región de Járkov, Barílovka, en la región de Sumi, así como Óbscheye, en la región de Zaporozhie.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 2.400 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.585 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 1.155 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 1.390 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 205 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.575 militares.En respuesta a los ataques de las tropas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, las FFAA de Rusia llevaron a cabo 2 ataques masivos y 9 combinados contra Ucrania.Las FFAA rusas alcanzaron infraestructuras de industria militar, centros logísticos, instalaciones de infraestructura energética y de transporte utilizadas en interés de las tropas de Kiev, instalaciones de fabricación y almacenamiento de sistemas robóticos terrestres, drones y lanchas no tripuladas, al igual que puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios, destacan desde el ente castrense. Además, las tropas rusas inhabilitaron instalaciones de la infraestructura portuaria ucraniana destinadas a la recepción, almacenamiento y distribución de cargas de uso militar, al mismo tiempo que alcanzaron 11 buques de carga seca que transportaban a Ucrania material bélico y productos de doble uso para las FFAA ucranianas.La defensa antiaérea rusa interceptó 6 bombas guiadas, 2 misiles Storm Shadow, un misil SCALP, 6 misiles Neptun, al mismo tiempo que derribó 6.900 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20260224/el-conflicto-en-ucrania-del-maidan-a-la-operacion-militar-especial-1171741958.html

https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html

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