Rusia libera otros 2 asentamientos y derriba 2 misiles Neptun en la última jornada
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldados rusos en la zona de la operación militar especial
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En el último día, las Fuerzas Armadas de Rusia tomaron control de las localidades de Alísovka, en la región de Járkov, y Barílovka, en la región de Sumi, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En el mismo periodo, la defensa antiaérea rusa interceptó dos misiles de largo alcance Neptun ucranianos y derribó 617 drones, añaden.
"Las unidades del grupo de fuerzas Norte liberaron, mediante acciones militares activas, las localidades de Alísovka, en la región de Járkov, y Barílovka, en la región de Sumi", indica el informe diario del ente castrense.
Las tropas rusas lanzaron ataques de precisión contra la infraestructura de energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones, talleres de producción y almacenamiento de drones, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas.
Durante los combates, las FFAA de Rusia también neutralizaron 14 vehículos blindados y un vehículo del sistema lanzacohetes múltiple Grad ucraniano.
Las bajas totales de Kiev ascendieron a un estimado de 1.160 militares en las últimas 24 horas, detallan desde el Ministerio. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 335 militares ucranianos, y el grupo Oeste causó más de 240 bajas a las FFAA de Ucrania.
Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 155 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 215 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 20 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 195 militares.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 273.040 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.439 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.794 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.830 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 75.823 vehículos militares especiales.
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