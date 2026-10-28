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Rusia libera otros 2 asentamientos y derriba 2 misiles Neptun en la última jornada

Rusia libera otros 2 asentamientos y derriba 2 misiles Neptun en la última jornada

Sputnik Mundo

En el último día, las Fuerzas Armadas de Rusia tomaron control de las localidades de Alísovka, en la región de Járkov, y Barílovka, en la región de Sumi... 28.10.2026, Sputnik Mundo

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Las tropas rusas lanzaron ataques de precisión contra la infraestructura de energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones, talleres de producción y almacenamiento de drones, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas.Durante los combates, las FFAA de Rusia también neutralizaron 14 vehículos blindados y un vehículo del sistema lanzacohetes múltiple Grad ucraniano.Las bajas totales de Kiev ascendieron a un estimado de 1.160 militares en las últimas 24 horas, detallan desde el Ministerio. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 335 militares ucranianos, y el grupo Oeste causó más de 240 bajas a las FFAA de Ucrania.Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 155 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 215 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 20 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 195 militares.

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