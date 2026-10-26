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Las tropas rusas liberan una localidad y golpean la industria militar ucraniana en el último día

Las tropas rusas liberan una localidad y golpean la industria militar ucraniana en el último día

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron el asentamiento de Óbscheye, ubicado en la región de Zaporozhie, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Asimismo... 26.10.2026, Sputnik Mundo

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Asimismo, las tropas rusas lanzaron ataques de precisión contra empresas militares, la infraestructura energética y de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones, talleres de ensamblaje, lugares de almacenamiento de complejos robóticos terrestres y drones de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 151 zonas.Durante los combates, las tropas rusas también neutralizaron seis vehículos blindados y un obús Paladin de fabricación estadounidense. A su vez, la defensa antiaérea de Rusia interceptó dos bombas guiadas, dos misiles Storm Shadow británicos y derribó 581 drones. Mientras tanto, las bajas totales del Ejército de Kiev ascendieron a un estimado de 1.285 militares en las últimas 24 horas, según el Ministerio ruso. El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con hasta 340 militares abatidos.Se suman a estas bajas más de 300 efectivos ucranianos eliminados en la zona de operaciones del grupo Norte, más de 220 en la zona del grupo Oeste, más de 210 en las agrupaciones del grupo Este, hasta 185 en la del grupo Sur y alrededor de 30 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.

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