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"El sistema educativo les está fallando": los estudiantes de Perú enfrentan graves carencias

"El sistema educativo les está fallando": los estudiantes de Perú enfrentan graves carencias

Sputnik Mundo

Perú arrastra una brecha de infraestructura escolar de casi 50.000 millones de dólares y más de 43.000 colegios carecen de servicios adecuados de agua y... 30.10.2026, Sputnik Mundo

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En Perú hay niños que deben caminar hasta por dos horas para llegar a su colegio y otros que estudian en escuelas que han colapsado, donde el agua, la electricidad y los materiales educativos son escasos. Los profesores también deben desplazarse por horas, incluso deben viajar en bote para dar una clase. Al concluir, apenas el 11,3% de los estudiantes peruanos alcanza los aprendizajes esperados en lectura y el 12,8% en matemáticas.El país también afronta un déficit de infraestructura educativa estimado en S/ 171,724 millones de soles (casi 50.000 millones de dólares), según el Ministerio de Educación.Inversión en educaciónPerú destinó a educación en su presupuesto de 2026 el equivalente al 18,9% del gasto público. La cifra comprende recursos para escuelas, universidades, remuneraciones e infraestructura administradas por los Gobiernos nacionales, regiones y municipios.Según la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), de cada 100 soles gastados en educación durante 2025, aproximadamente 80 se destinaron a salarios, pensiones y funcionamiento de instituciones, y otros 20 financiaron obras, equipamiento y otras inversiones.El especialista señala a Sputnik que muchas obras se retrasan por problemas administrativos, falta de planificación y colegios cuyos terrenos no tienen regularizada su propiedad."Los Congresos de la República también han tenido un papel muy importante en configurar este desastre que ha habido de desarrollo educativo en los últimos 10 años", advierte.Ames coincide en que existen deficiencias en la gestión y quedan menos recursos disponibles para infraestructura, materiales y otros servicios educativos.La investigadora también cuestiona que no exista una inversión diferenciada que compense las mayores dificultades de las escuelas rurales.Infraestructura en crisisLa brecha de infraestructura educativa en el país andino representa casi 25 veces lo invertido en infraestructura de educación básica durante ese año.En ese sentido, UNICEF reportó que 43.714 colegios carecían de acceso adecuado a agua potable y saneamiento. Además, una supervisión de la Defensoría del Pueblo a 550 escuelas públicas encontró que 1 de cada 3 no había recibido fondos de mantenimiento y el 45% tenía materiales educativos insuficientes o incompletos.Ames recuerda que incluso en la capital peruana, en la zona norte, encontró escuelas que tenían agua algunos días por semana. En las comunidades rurales, las dificultades son mayores e incluyen falta de electricidad, mobiliario y materiales de enseñanza.Díaz también responsabiliza al abandono del mantenimiento escolar durante décadas. La falta de recursos para conservar los edificios ha elevado los costos de rehabilitación y reconstrucción, explica.En agosto, el Gobierno de Keiko Fujimori declaró en emergencia la infraestructura educativa pública para agilizar inversiones y atender las deficiencias de los colegios.Crisis de aprendizaje y desigualdadLa evaluación nacional de 2025 mostró que 9 de cada 10 alumnos del último año de secundaria no alcanzaban el nivel satisfactorio en lectura ni en matemáticas.La prueba PISA 2025, cuyos resultados fueron publicados en septiembre de 2026, reveló que solo el 30% de los estudiantes peruanos de 15 años alcanzó el nivel básico en matemáticas, frente al 65% del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En lectura, las cifras fueron del 42% y 69%, respectivamente.Para Ames, la desigualdad territorial constituye uno de los principales factores que condicionan las oportunidades de aprendizaje.La investigadora explica que los alumnos rurales enfrentan mayores carencias materiales y dificultades para acceder a la educación secundaria, y contenidos que muchas veces no responden a sus realidades culturales y lingüísticas."Terminas abandonando justamente a los niños y niñas que necesitan mayor inversión para tener una educación que sea equiparable", zanja. "El sistema educativo les está fallando en no darles más", añade.Díaz, por su parte, considera que los bajos resultados también responden a deficiencias en la formación de los profesores y a un programa escolar que acumula contenidos sin garantizar su comprensión.Las condiciones docentesEn este contexto, el SUTEP inició una protesta en Lima y distintos puntos del país. Exigen que el Estado destine el 6% del producto interno bruto (PIB) a la educación, mejorar las remuneraciones, las pensiones, la capacitación y los recursos disponibles en los colegios.El Ministerio de Educación declaró improcedente el paro y anunció descuentos para los maestros que no dicten clases.El representante considera que una mayor asignación presupuestaria debe permitir cerrar las brechas de infraestructura e incorporar tecnología y materiales educativos. El líder sindical no descarta que inicien una huelga nacional indefinida.Para Ames, una mejora sostenida requiere priorizar la diversidad y a las poblaciones que enfrentan mayores desigualdades. Díaz plantea fortalecer la gestión estatal, modernizar la formación docente y dar continuidad a las reformas.

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