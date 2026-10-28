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Educación frente a la vulnerabilidad: así es el proyecto ecuatoriano que transforma vidas

Educación frente a la vulnerabilidad: así es el proyecto ecuatoriano que transforma vidas

Sputnik Mundo

Con más de dos décadas de trayectoria en una de las parroquias más pobladas y complejas del país, esta iniciativa impulsada por el Grupo Innovu y los Colegios... 28.10.2026, Sputnik Mundo

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En un contexto marcado por profundas brechas sociales y los retos de seguridad que atraviesa Ecuador, el proyecto educativo Letra Para Todos —gestionado por la Fundación IMPAK en Calderón— atiende actualmente a cerca de 180 niños y niñas desde el nivel Inicial hasta séptimo de educación básica.Aurora Vinueza, gerente general y una de las fundadoras de la iniciativa, analiza en entrevista con Sputnik el impacto comunitario, los desafíos financieros de mantener una educación de excelencia sin costo y la urgencia de repensar el rol de la empresa privada y las instituciones educativas en el desarrollo social de América Latina.La génesis de este proyecto se remonta a la infancia de sus promotoras, quienes crecieron en los espacios educativos fundados por su madre, Aida María Montoya. Aquel propósito inicial de ayudar a los sectores más desprotegidos cobró forma definitiva en el año 2005, cuando decidieron focalizar sus conocimientos pedagógicos en una de las zonas con mayor crecimiento demográfico y desatención estatal del Distrito Metropolitano de Quito."Cuando empieza a retomar ese sueño, analizamos lo que en ese entonces teníamos como data de población en Calderón, que es una de las parroquias más grandes del Ecuador. Y que incluso los datos del INEC, que fueron publicados no hace mucho, confirman eso, porque en el 2010, existían 150.000 personas en Calderón, y actualmente son más de 250.000. Entonces el incremento fue sumamente alto y, además, el 13,3% tienen necesidades básicas insatisfechas," Vinueza relata a Sputnik.Ante este panorama, el equipo directivo concluyó que su mayor aporte debía centrarse en su nicho de experiencia. Para la gerente, este compromiso responde a una visión empresarial que trasciende las aulas comerciales.Las letras no entran cuando se tiene hambreCon el paso de los años, el proyecto identificó que la labor pedagógica no podía sostenerse de manera aislada si los estudiantes enfrentaban carencias críticas en su entorno inmediato. Según los últimos estudios realizados en la zona, se han evidenciado que la prevalencia de desnutrición crónica en niños de 1 a 3 años que asisten a centros de desarrollo infantil puede llegar a niveles alarmantes de casi el 36%. Fue así como la fundación amplió su modelo operativo hacia otras aristas fundamentales, dando origen a programas complementarios como Manos en Acción y Pancitas Llenas.El impacto transformador de la iniciativa se refleja en trayectorias de superación personal que logran trascender los límites de la educación primaria.Vinueza comparte el caso emblemático de una exestudiante que hoy consolida su formación universitaria: "Carla se graduó en la fundación, siguió sus estudios y con ese acompañamiento la ayudamos también a postularse a la Universidad San Francisco, donde ella actualmente es becada y estudia medicina con un porcentaje del 60%. Según su testimonio, ella considera que las bases que recibió aquí en la Escuela Gratuita Letra para Todos fueron indispensables para ir haciendo realidad sus sueños,.No obstante, el ejercicio educativo en Calderón también convive con la cruda realidad de la violencia estructural y la incursión de bandas delictivas en los barrios periféricos, un fenómeno que permea las dinámicas familiares y exige una intervención socioemocional constante."Si el 50% de las instituciones educativas privadas del Ecuador adoptaran un programa como el nuestro, ¿a cuántas familias no pudiésemos beneficiar?", agrega. El dinero, el reto más grande de esta iniciativa socialA pesar de los logros alcanzados tras casi dos décadas de labor ininterrumpida, la subsistencia de la fundación descansa casi en su totalidad sobre la capacidad de autofinanciamiento del grupo empresarial impulsor, evidenciando la escasez de alianzas estratégicas externas y los altos costos operativos que demanda una educación de calidad en el país.Otro de los anhelos institucionales truncados por la falta de recursos es la ampliación de la oferta académica hacia el ciclo secundario, un paso clave para evitar la deserción juvenil en los barrios vulnerables:"No hemos podido continuar con el colegio, porque ya de por sí en la escuela básica y la parte operativa demanda muchísimo. Nos gustaría en el futuro poder continuar con nuestros propios niños hasta graduarse, pero eso va a depender evidentemente de toda esa gestión que se realice para poder apoyar y cubrir esas necesidades económicas que se requieren", dice la gerente.

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