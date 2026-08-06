Esta es la mejor universidad de América Latina, según un 'ranking'

De acuerdo con dicho ranking, le sigue la Pontificia Universidad Católica de Chile, que se encuentra en la segunda posición en América Latina y en la 119 a nivel global. De acuerdo con el análisis, obtuvo una puntuación de 65,6 puntos. En tercer lugar está la Universidade de Sao Paulo, posicionada a nivel internacional en el puesto 133.La lista de las 10 mejores universidades latinoamericanas también incluye dos instituciones mexicanas: la Universidad Nacional Autónoma de México (cuarto lugar regional y 145 mundial) y el Tecnológico de Monterrey (sexto lugar regional y 188 mundial).En tanto, la Pontificia Universidad Católica del Perú ocupa la décima posición en la lista, posicionándose en el puesto número 357 en la escala global.La educación pública en Argentina se ha visto asediada debido a la política de recortes que ha emprendido la Administración de Javier Milei. Esto ha ocasionado una serie de movilizaciones por parte de la comunidad estudiantil para exigir que el Gobierno cumpla con sus compromisos de financiamiento para con las instituciones académicas.
De acuerdo con el estudio realizado por Quacquarelli Symonds (QS) de la calidad de las universidades a nivel mundial, la Universidad de Buenos Aires se posiciona como la mejor institución de educación superior en la región y la número 84 a nivel mundial, con una calificación de 72,3.
De acuerdo con dicho ranking, le sigue la Pontificia Universidad Católica de Chile, que se encuentra en la segunda posición en América Latina y en la 119 a nivel global. De acuerdo con el análisis, obtuvo una puntuación de 65,6 puntos. En tercer lugar está la Universidade de Sao Paulo, posicionada a nivel internacional en el puesto 133.
La lista de las 10 mejores universidades latinoamericanas también incluye dos instituciones mexicanas: la Universidad Nacional Autónoma de México (cuarto lugar regional y 145 mundial) y el Tecnológico de Monterrey (sexto lugar regional y 188 mundial).
En tanto, la Pontificia Universidad Católica del Perú ocupa la décima posición en la lista, posicionándose en el puesto número 357 en la escala global.
La educación pública en Argentina se ha visto asediada debido a la política de recortes que ha emprendido la Administración de Javier Milei. Esto ha ocasionado una serie de movilizaciones por parte de la comunidad estudiantil para exigir que el Gobierno cumpla con sus compromisos de financiamiento para con las instituciones académicas.
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