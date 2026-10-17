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La universidad más grande de México amplía su oferta: "Es un acto de justicia distributiva"

La universidad más grande de México amplía su oferta: "Es un acto de justicia distributiva"

Sputnik Mundo

La apuesta de la Ciudad de México y la UNAM por ampliar la matrícula demuestra la importancia de dotar de presupuesto e infraestructura a las universidades... 17.10.2026, Sputnik Mundo

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Gobierno de la Ciudad de México acordaron crear un nuevo plantel de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) en el suroriente de la capital, ante la gran demanda que hace unos meses puso en jaque a esta institución educativa —una de las más importantes de América Latina— por las trampas que hicieron muchos aspirantes que querían ingresar con ayuda de la inteligencia artificial. Ante dichas irregularidades —por las que ya existen incluso investigaciones formales—, se abrió el debate sobre qué tanto hacen falta universidades públicas en todo México. El nuevo campus —cuya fecha de construcción no ha sido anunciada y tendrá capacidad para unos 20.000 estudiantes— se sumará a las cinco ENES existentes: unidad León, Guanajuato, unidad Juriquilla, Querétaro, unidad Oaxaca, Oaxaca, unidad Morelia, Michoacán y unidad Mérida, Yucatán. De acuerdo con la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, la nueva institución ofrecerá licenciaturas de alta demanda como medicina, ciencia de datos y nanotecnología, con planes de estudio pensados para responder a las necesidades y realidades de la zona, dirigidos a "jóvenes que han sido excluidos". Por su parte, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, destacó que la iniciativa permitirá avanzar en la descentralización de la oferta educativa y recordó que, por su dimensión, se trata del primer proyecto de educación superior en el Valle de México desde el periodo de 1973 a 1976, cuando se inauguraron las cinco unidades de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales; así como de 1979, cuando abrieron sus puertas las escuelas nacionales de Enfermería y de Artes Plásticas en el sur de la ciudad."Una democratización territorial"Este debate se inserta en un debate relacionado con la necesidad de ampliar la matrícula universitaria como una deuda estructural de larga data para la educación superior mexicana, dijo a Sputnik el académico de la Universidad La Salle Cuernavaca, Francisco González."Es importante situar este anuncio en su justo contexto, tanto histórico como a nivel de política pública", destacó el también doctorando en Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional.En ese sentido, señaló que la iniciativa "es un acto impostergable de justicia distributiva" que, a su vez, permite "una democratización territorial en el derecho a la educación superior para los jóvenes", puesto que la unidad vaya a ser construida en el suroriente de la megaurbe, "una de las zonas más rezagadas en infraestructura universitaria".Al mismo tiempo, ahondó el profesor, al incorporar carreras como medicina, nanotecnología y ciencia de datos, la universidad de la nación ofrece alternativas no solamente de alta demanda, "sino que también se orientan a resolver problemáticas ecológicas y socioambientales, que ya son temas urgentes para las propias comunidades y, por supuesto, también a nivel mundial".¿Se perpetúa la centralización de la educación en el país?Con él coincide el doctor en Política Educativa por la Universidad de Stanford, Bernardo Naranjo Piñera, exintegrante del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), para quien "siempre es una buena noticia" que la UNAM amplíe su oferta educativa con opciones de alta demanda estudiantil y de "alto requerimiento en el mercado laboral".Sin embargo, el experto ponderó en charla con este medio que, pese a que la institución estará en una zona rezagada como es el suroriente capitalino, esto perpetúa la centralización, toda vez que la Ciudad de México es la entidad que recibe la mayor cantidad de recursos públicos para educación, en detrimento de regiones como, por ejemplo, Chiapas (sureste).El experto añadió que la capital del país "es la gran subsidiada", en comparación con el resto de estados que, si quisieran abrir una nueva universidad, el gasto tendría que ser compartido con la Federación. "[Los estados] podían acceder a una universidad tecnológica o politécnica, que fueron las que se abrieron en los 90, 2000, 2010, y el Estado tenía que aportar la mitad de los recursos", relató.Y precisó que únicamente aporta a "esta pequeña Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)".Así, Naranjo Piñera sostuvo que, aunque va a ser una institución de calidad, "es acumular cobertura" en la capital del país latinoamericano y concentrar recursos federales en donde ya están concentrados, lo que "atenta contra el más elemental sentido de equidad geográfica".¿Cómo garantizar un ingreso equitativo?La creación de la nueva unidad de la ENES se anunció meses después de una polémica relacionada con el examen de ingreso a la UNAM que, entre otras cosas, puso sobre la mesa el debate sobre la equidad del examen de admisión como mecanismo y filtro de admisión a la educación superior.Al respecto, el doctorando del Investigaciones Educativas del Cinvestav señaló que, ante una demanda masiva, la UNAM tendrá que garantizar la transparencia en el escalonamiento de la matrícula anunciada, con el fin de no "generar, otra vez, las falsas expectativas que sucedieron recientemente".Todo lo anterior, mencionó, bajo la normativa que ya tiene la institución, "con su propio rigor y que no estén sujetos a cuotas de poder o a padrones políticos, a situaciones partidistas que se alejan de la vida universitaria".Retos adicionalesEl académico de La Salle Cuernavaca agregó que, aunque todavía no se ha anunciado en dónde estará exactamente la unidad, esta va a requerir grandes dimensiones para albergar las aulas, talleres, laboratorios y áreas verdes, en una zona históricamente lacerada por el desabasto de agua y una red de drenaje debilitada."La nueva construcción no tendría que poner en riesgo el equilibrio de estas colonias colindantes, porque, si no, se va a añadir una problemática importante", sostuvo.A esto se suma la movilidad urbana, pues será necesario trasladar a miles de universitarios. Por ello, dijo, habrá que "pensar en una red integrada de transporte público masivo, que además sea seguro y continuo, hacia el nuevo campus".Asimismo, continuó, las carreras ofertadas implicarán la necesidad de "instalar laboratorios de última generación, clínicas de simulación y sistemas avanzados de cómputo. Esto va a representar un reto financiero que deberá blindarse en el presupuesto".Finalmente, el profesor señaló que crear un nuevo campus trae consigo dos ventanas de oportunidad en temas de empleabilidad: para los futuros egresados y en la cuestión de nuevas contrataciones y creación de nuevos puestos académicos.En cuanto a la segunda ventana de oportunidad, señaló que se esperaría "que esto instaure nuevas oportunidades laborales, sobre todo para un conjunto de la población que son los jóvenes con doctorado, que no tienen empleo y (...) quizás el otro sector, el de los becarizados"."El gran debate universitario que sigue sobre la mesa es garantizar que esta apertura de plazas se canalice mediante concursos de oposición", finalizó.

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