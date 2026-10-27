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Brasil al mando de Lula podría "contener el avance imperialista de EEUU" en América Latina

Brasil al mando de Lula podría "contener el avance imperialista de EEUU" en América Latina

Sputnik Mundo

La victoria electoral del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tiene un impacto importante en América Latina, en un contexto en el que Estados Unidos... 27.10.2026, Sputnik Mundo

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Este 25 de octubre, Lula da Silva logró ganar la segunda vuelta electoral frente a su rival, Flavio Bolsonaro, superando a su contrincante por una diferencia de más de cuatro millones de votos.Dicho triunfo fue celebrado principalmente por las últimas figuras de la izquierda latinoamericana, incluida la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien declaró que es "una bocanada de aire fresco" para la región."Estamos felices, muy contentos del triunfo de Lula en Brasil. Muchas, muchas felicidades al presidente Lula, al pueblo de Brasil", declaró la mandataria en su conferencia matutina.Triunfo de Lula "le da respiro" a la izquierda latinoamericanaLa reelección del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, favorece geopolíticamente a sus aliados izquierdistas en América Latina ante el avance de grupos afines a la política injerencista de EEUU en la región, señala en entrevista con Sputnik el analista internacional David García.En este sentido, afirma que esta victoria posiciona a Brasil como uno de los principales "impulsores del multipolarismo", sobre todo por su peso económico y su papel político en bloques como los BRICS.Además, considera que la victoria del actual mandatario brasileño puede ser interpretada como "una contención" frente al "efecto dominó" de las fuerzas políticas conservadoras que han arrasado en países como Ecuador, Argentina o Chile.¿Un bastión contra la hegemonía de Washington?En un sentido similar se expresó en entrevista para Sputnik el doctor en Relaciones Internacionales, Enrique Catalán, quien aseguró que el gigante sudamericano se consolida como un frente de resistencia ante los planes injerencistas de Washington en la región latinoamericana. Según el académico, el triunfo electoral de Da Silva frente a Flavio Bolsonaro se explica por la intensa movilización ciudadana."Lo que ofrece esta reelección es la posibilidad de que haya todavía un liderazgo dentro del progresismo latinoamericano que representa Lula junto con México, y esto puede impactar positivamente en la región. Si bien no contener totalmente el avance, sí [convertirse] una resistencia y una guía", declara Catalán."Sí se puede luchar" contra los intereses de EEUULa victoria electoral de Da Silva en el balotaje del 25 de octubre es un ejemplo para otras latitudes de que se puede frenar el avance de grupos políticos afines a los intereses de la Casa Blanca en Latinoamérica, asegura en charla con Sputnik la académica del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC), Regina Crespo.La investigadora sostiene que el triunfo del político de 80 años se debe a un cambio de enfoque en su campaña con prioridad a las redes sociales, el trabajo político para impulsar reformas —como reducir los días de trabajo— y la movilización social.

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