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"Una bocanada de aire fresco": Sheinbaum celebra triunfo de Lula

"Una bocanada de aire fresco": Sheinbaum celebra triunfo de Lula

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La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum expresó su beneplácito por la reelección de su homólogo brasileño Luis Inácio Lula da Silva, quien venció al candidato... 26.10.2026, Sputnik Mundo

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"Es muy importante, es el triunfo de un presidente, un movimiento popular, un gobierno que representa a su pueblo, la derrota de un movimiento de derecha, un trabajo muy importante que hizo el pueblo de Brasil con su presidente para revertir el resultado de la primera vuelta, allá son dos vueltas, tiene que ganar con más del 50% de la votación y es un gobierno afín", agregó. En tanto, el senador Flávio Bolsonaro anunció que pedirá la anulación de las elecciones en las que fue derrotado frente a Lula da Silva, quien, de acuerdo con el Tribunal Superior Electoral, obtuvo 4 millones de votos más que su adversario.

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