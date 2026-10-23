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La Casa Blanca afirma haber alcanzado una tregua local en la zona de la ciudad de Alioshki
La Casa Blanca afirma haber alcanzado una tregua local en la zona de la ciudad de Alioshki
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Washington afirma haber conseguido un acuerdo sobre un alto al fuego local en la zona de la ciudad de Alioshki, en la región de Jersón, según el comunicado... 23.10.2026, Sputnik Mundo
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Conforme con el mensaje, fue la primera dama, Melania Trump, quien logró negociar el cese local de las hostilidades entre Rusia y Ucrania en dicha zona. El alto al fuego entrará en vigor el 29 de octubre, se detalla."La situación en Alioshki es grave. Alioshki es una ciudad en primera línea de combate al borde del desastre. La población que queda en Alioshki está compuesta principalmente por personas mayores que necesitan urgentemente atención médica, medicamentos, alimentos y agua potable", se le cita a la primera dama.Alioshki se encuentra en la orilla izquierda del río Dniéper, frente a la ciudad de Jersón, controlada por las FFAA ucranianas.Anteriormente, las autoridades de la región de Jersón informaron que el Ejército de Ucrania minaba a distancia las vías de acceso y atacaba el transporte con drones, en un intento de bloquear suministros críticos para provocar una situación humanitaria complicada.La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, denunció que el régimen de Kiev busca aprovechar la grave situación humanitaria en Alioshki para escenificar un montaje de Bucha 2.0 y culpar a Rusia. En su reciente llamada telefónica con el papa León XIV, el presidente ruso, Vladímir Putin, también dio una explicación exhaustiva sobre la responsabilidad que ostenta Kiev por la emergencia que se ha formado en Alioshki.
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La Casa Blanca afirma haber alcanzado una tregua local en la zona de la ciudad de Alioshki

15:12 GMT 23.10.2026
© AP Photo / Ron EdmondsFachada de la Casa Blanca en EEUU
Fachada de la Casa Blanca en EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 23.10.2026
© AP Photo / Ron Edmonds
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Washington afirma haber conseguido un acuerdo sobre un alto al fuego local en la zona de la ciudad de Alioshki, en la región de Jersón, según el comunicado divulgado por la Casa Blanca. La tregua busca abrir el camino para la ayuda humanitaria y facilitará la evacuación de los civiles, señala el mensaje.

"Ambos países acordaron suspender temporalmente toda acción militar en Alioshki para permitir la entrada de ayuda humanitaria y preparar la evacuación de la población civil a través de un corredor de seguridad designado", indica el texto.

Conforme con el mensaje, fue la primera dama, Melania Trump, quien logró negociar el cese local de las hostilidades entre Rusia y Ucrania en dicha zona. El alto al fuego entrará en vigor el 29 de octubre, se detalla.
"La situación en Alioshki es grave. Alioshki es una ciudad en primera línea de combate al borde del desastre. La población que queda en Alioshki está compuesta principalmente por personas mayores que necesitan urgentemente atención médica, medicamentos, alimentos y agua potable", se le cita a la primera dama.
Retorno de los militares rusos del cautiverio ucraniano en el maro de un intercambio de prisioneros de guerra - Sputnik Mundo, 1920, 23.10.2026
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Alioshki se encuentra en la orilla izquierda del río Dniéper, frente a la ciudad de Jersón, controlada por las FFAA ucranianas.
Anteriormente, las autoridades de la región de Jersón informaron que el Ejército de Ucrania minaba a distancia las vías de acceso y atacaba el transporte con drones, en un intento de bloquear suministros críticos para provocar una situación humanitaria complicada.
La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, denunció que el régimen de Kiev busca aprovechar la grave situación humanitaria en Alioshki para escenificar un montaje de Bucha 2.0 y culpar a Rusia.
En su reciente llamada telefónica con el papa León XIV, el presidente ruso, Vladímir Putin, también dio una explicación exhaustiva sobre la responsabilidad que ostenta Kiev por la emergencia que se ha formado en Alioshki.
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