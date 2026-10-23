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Rusia y Ucrania realizan un canje de prisioneros de guerra bajo la fórmula 270 por 270
Rusia y Ucrania realizan un canje de prisioneros de guerra bajo la fórmula 270 por 270
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Un grupo de 270 militares rusos fue devuelto desde el territorio controlado por Kiev, comunican en el Ministerio de Defensa de Rusia. A cambio, se entregaron... 23.10.2026, Sputnik Mundo
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Actualmente, los soldados rusos se encuentran en Bielorrusia, donde la comisionada rusa para los Derechos Humanos, Yana Lantrátova, está trabajando con ellos, precisan.Una vez que hayan recibido la asistencia médica y psicológica necesaria, los militares serán trasladados a Rusia para continuar su tratamiento y rehabilitación en centros médicos del Ministerio de Defensa ruso.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia y Ucrania realizan un canje de prisioneros de guerra bajo la fórmula 270 por 270

11:08 GMT 23.10.2026 (actualizado: 11:25 GMT 23.10.2026)
© Sputnik / Alexey Filippov / Acceder al contenido multimediaRetorno de los militares rusos del cautiverio ucraniano en el maro de un intercambio de prisioneros de guerra
Retorno de los militares rusos del cautiverio ucraniano en el maro de un intercambio de prisioneros de guerra - Sputnik Mundo, 1920, 23.10.2026
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Un grupo de 270 militares rusos fue devuelto desde el territorio controlado por Kiev, comunican en el Ministerio de Defensa de Rusia. A cambio, se entregaron 270 prisioneros de guerra ucranianos, agrega la entidad castrense.

"El 23 de octubre, 270 militares rusos fueron devueltos desde el territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio, se entregaron 270 prisioneros de guerra de las FFAA de Ucrania", reportan.

Actualmente, los soldados rusos se encuentran en Bielorrusia, donde la comisionada rusa para los Derechos Humanos, Yana Lantrátova, está trabajando con ellos, precisan.
Una vez que hayan recibido la asistencia médica y psicológica necesaria, los militares serán trasladados a Rusia para continuar su tratamiento y rehabilitación en centros médicos del Ministerio de Defensa ruso.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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