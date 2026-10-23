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Europa baraja candidatos para negociar con Putin, según medios

Europa baraja candidatos para negociar con Putin, según medios

Sputnik Mundo

En la UE se están estudiando cinco candidatos para desempeñar el papel de mediador en el diálogo con Rusia sobre la resolución del conflicto en Ucrania... 23.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-23T13:52+0000

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Además, en las últimas semanas, esta idea ha cobrado protagonismo ante el temor de que el presidente estadounidense, Donald Trump, deje de defender los intereses europeos.Entre los posibles negociadores figuran:Los medios subrayaron que el presidente finlandés mantiene una buena relación con Trump gracias a su afición común al golf y participó en las recientes conversaciones entre Zelenski y EEUU. Por su parte, Pavel destaca por su experiencia como comandante de la OTAN y en negociaciones militares con Rusia.Se añadió que la opción más probable sería designar a un grupo de líderes, lo que permitiría evitar rivalidades entre países por el puesto y posibles vetos a candidatos individuales.Según los últimos informes, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que figuraba entre los posibles candidatos al cargo, rechazó la propuesta durante una reciente reunión celebrada en Bruselas.La víspera, trascendió que Bruselas había empezado a debatir la candidatura para el diálogo con Moscú.Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que los europeos deben elegir por sí mismos a un líder en quien confíen y que no haya realizado declaraciones polémicas contra Moscú.A su vez, desde el Kremlin señalaron que la postura de Moscú sobre el posible nombramiento de un enviado especial de Bruselas para las negociaciones de paz sobre el conflicto ucraniano dependerá de la posición que adopten los europeos en el proceso.

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