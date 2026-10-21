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Moscú podría extender la ayuda a los agricultores de EEUU más allá del diésel, afirma el enviado especial de Putin

Moscú podría extender la ayuda a los agricultores de EEUU más allá del diésel, afirma el enviado especial de Putin

Sputnik Mundo

Rusia puede ayudar a los agricultores estadounidenses no solo con combustible diésel, sino también con fertilizantes, considera el representante especial del... 21.10.2026, Sputnik Mundo

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Dmítriev también afirmó que el pensamiento ideológico belicista del expresidente de EEUU, Joe Biden, "es rechazado como destructivo e ineficaz".El 21 de octubre, durante una reunión bilateral en San Petersburgo con el enviado especial del presidente estadounidense Steve Witkoff, el presidente ruso, Vladímir Putin, confirmó que Rusia podría suministrar a EEUU fertilizantes minerales "en grandes cantidades". Según el mandatario ruso, este asunto se abordó en la conversación telefónica entre los jefes de Estado.La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, criticó a sus compañeros de partido que expresaron descontento con los acuerdos con Rusia sobre el combustible diésel y subrayó que estas medidas están dirigidas a apoyar a los agricultores estadounidenses y a estabilizar el mercado global.El 9 de octubre, los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la solución del conflicto en Ucrania y la cooperación económica. Las partes acordaron el suministro de diésel ruso al mercado mundial y al estadounidense.Posteriormente, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defendió las ventajas del acuerdo sobre diésel con Rusia y acusó a Europa de hipocresía por sus críticas a dicho trato.

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