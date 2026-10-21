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URGENTE: Moscú está dispuesta a reanudar las negociaciones en el formato trilateral Rusia-EEUU-Ucrania
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Moscú podría extender la ayuda a los agricultores de EEUU más allá del diésel, afirma el enviado especial de Putin
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Rusia puede ayudar a los agricultores estadounidenses no solo con combustible diésel, sino también con fertilizantes, considera el representante especial del... 21.10.2026, Sputnik Mundo
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Dmítriev también afirmó que el pensamiento ideológico belicista del expresidente de EEUU, Joe Biden, "es rechazado como destructivo e ineficaz".El 21 de octubre, durante una reunión bilateral en San Petersburgo con el enviado especial del presidente estadounidense Steve Witkoff, el presidente ruso, Vladímir Putin, confirmó que Rusia podría suministrar a EEUU fertilizantes minerales "en grandes cantidades". Según el mandatario ruso, este asunto se abordó en la conversación telefónica entre los jefes de Estado.La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, criticó a sus compañeros de partido que expresaron descontento con los acuerdos con Rusia sobre el combustible diésel y subrayó que estas medidas están dirigidas a apoyar a los agricultores estadounidenses y a estabilizar el mercado global.El 9 de octubre, los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la solución del conflicto en Ucrania y la cooperación económica. Las partes acordaron el suministro de diésel ruso al mercado mundial y al estadounidense.Posteriormente, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defendió las ventajas del acuerdo sobre diésel con Rusia y acusó a Europa de hipocresía por sus críticas a dicho trato.
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Moscú podría extender la ayuda a los agricultores de EEUU más allá del diésel, afirma el enviado especial de Putin

13:25 GMT 21.10.2026
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Tractor estadounidense y fertilizantes rusos - Sputnik Mundo, 1920, 21.10.2026
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Rusia puede ayudar a los agricultores estadounidenses no solo con combustible diésel, sino también con fertilizantes, considera el representante especial del presidente de Rusia para la cooperación inversora y económica con países extranjeros, director del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), Kiril Dmítriev.
"Rusia puede ayudar a los agricultores estadounidenses no solo con combustible diésel, sino también con fertilizantes. La cooperación económica entre EEUU y Rusia continuará y beneficiará a nuestros países, al mundo y a su seguridad", escribió el alto cargo en la red social X.
Dmítriev también afirmó que el pensamiento ideológico belicista del expresidente de EEUU, Joe Biden, "es rechazado como destructivo e ineficaz".
El 21 de octubre, durante una reunión bilateral en San Petersburgo con el enviado especial del presidente estadounidense Steve Witkoff, el presidente ruso, Vladímir Putin, confirmó que Rusia podría suministrar a EEUU fertilizantes minerales "en grandes cantidades". Según el mandatario ruso, este asunto se abordó en la conversación telefónica entre los jefes de Estado.
“Acuerdo del diésel ayuda a entrar en razón a quienes no entienden que Moscú logrará sus objetivos” - Sputnik Mundo, 1920, 20.10.2026
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"Acuerdo del diésel ayuda a entrar en razón a quienes no entienden que Moscú logrará sus objetivos"
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La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, criticó a sus compañeros de partido que expresaron descontento con los acuerdos con Rusia sobre el combustible diésel y subrayó que estas medidas están dirigidas a apoyar a los agricultores estadounidenses y a estabilizar el mercado global.
El 9 de octubre, los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la solución del conflicto en Ucrania y la cooperación económica. Las partes acordaron el suministro de diésel ruso al mercado mundial y al estadounidense.
Posteriormente, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defendió las ventajas del acuerdo sobre diésel con Rusia y acusó a Europa de hipocresía por sus críticas a dicho trato.
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