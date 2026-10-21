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Putin inicia su reunión con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff

Putin inicia su reunión con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff

Sputnik Mundo

El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne con el enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, en el Palacio de Constantino en San... 21.10.2026, Sputnik Mundo

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De parte de Rusia, al encuentro asisten el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov, y el comisionado del Kremlin para la cooperación económica internacional y las inversiones, Kiril Dmítriev.Vladímir Putin transmitió al enviado Steve Witkoff su gratitud por la atención que el líder de Estados Unidos, Donald Trump, dedica a la resolución de la crisis ucraniana.Putin señaló que, en su última conversación, el mandatario estadounidense hizo hincapié en la necesidad de poner fin a la crisis ucraniana para evitar pérdidas humanas.Por su parte, Steve Witkoff calificó de productivas las conversaciones sobre Ucrania que tuvieron lugar en Oslo el día anterior."Creo que las negociaciones fueron productivas, diría que se han logrado avances", dijo Witkoff al reunirse con el presidente ruso. Además Witkoff espera que Putin considere la posibilidad de reanudar las conversaciones entre Rusia, EEUU y Ucrania para abordar cuestiones técnicas. El enviado estadounidense precisó que había traído consigo documentos con propuestas sobre cuestiones ucranianas."De nuestra parte, trajimos algunos documentos en los que se exponen ciertos planteamientos para alcanzar una solución pacífica al conflicto ruso-ucraniano", dijo Witkoff, al señalar que existen las bases para poner fin al conflicto en Ucrania.Cooperación económicaEl presidente ruso expresó su interés en restablecer la cooperación económica con Estados Unidos. Detalló que, tras el acuerdo sobre diésel, los precios en los mercados mundiales cayeron entre un 5% y un 6%. Asimismo, anunció la voluntad de Rusia de suministrar grandes cantidades de fertilizante al mercado estadounidense.Asimismo, el enviado especial de Trump agradeció a Putin la liberación del estadounidense Stephen Hubbard, condenado en Rusia por actividades mercenarias. Por su parte, el jefe de Estado ruso anunció que Hubbard ya se encuentra en el aeropuerto de San Petersburgo.Crisis en torno a IránRusia está lista para ayudar a solucionar la crisis en torno a Irán, afirmó el presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunión con el enviado presidencial estadounidense para Ucrania, Steve Witkoff."Ustedes saben que tenemos relaciones especiales de confianza con Irán, con nuestros socios en Irán, porque se han formado durante décadas. Si hay algo que podamos hacer para resolver esta crisis, lo haremos con mucho gusto", afirmó el líder ruso.El presidente expresó también su interés por la evaluación estadounidense de la situación en Oriente Medio y, particularmente, en torno a Irán.Witkoff viajó a San Petersburgo desde Oslo, donde el 20 de octubre concluyeron las negociaciones multilaterales sobre el tema de Ucrania en las que participaron el primer ministro noruego, Jonas Gahr Stere, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, Vladímir Zelenski y, en línea, Jared Kushner, yerno del mandatario de EEUU, Donald Trump.Desde el inicio de su segundo mandato, en enero de 2025, el presidente Trump ha manifestado su intención de poner fin al conflicto ucraniano.En ese contexto, Witkoff y Kushner han mantenido frecuentes contactos con representantes de Rusia y Ucrania para impulsar una solución negociada.

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