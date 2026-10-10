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Protección Civil de Panamá reporta saldo blanco y daños estructurales por el sismo
Protección Civil de Panamá reporta saldo blanco y daños estructurales por el sismo
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El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ofreció un reporte luego del potente terremoto de magnitud 7,6 que sacudió al país centroamericano este 9 de... 10.10.2026, Sputnik Mundo
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Pese a que de momento no se registran fallecidos o desaparecidos, los informes institucionales detallan múltiples afectaciones materiales en diversas regiones del país. Las estructuras gubernamentales se vieron impactadas en áreas de la región de Azuero (sur) y la provincia de Panamá (centro), mientras que en provincias centrales como Coclé se reportaron daños en la infraestructura de iglesias y hoteles.En su comunicado, el SINAPROC recordó que el Gobierno panameño "reitera el llamado a la ciudadanía a mantener la calma, informarse a través de fuentes oficiales y acatar las recomendaciones de los cuerpos de emergencia desplegados en todo el territorio nacional".Previamente, el presidente panameño José Raúl Mulino fue cuestionado sobre posibles fallecimientos a causa del siniestro, a lo que respondió que "por ahora no" se tienen reportes de ello: "Sin embargo, hay que ver cada hospital, cada centro de salud".
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Protección Civil de Panamá reporta saldo blanco y daños estructurales por el sismo

04:27 GMT 10.10.2026
© AP Photo / Aris MariotaDaños ocasionados por el sismo en Panamá
Daños ocasionados por el sismo en Panamá - Sputnik Mundo, 1920, 10.10.2026
© AP Photo / Aris Mariota
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El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ofreció un reporte luego del potente terremoto de magnitud 7,6 que sacudió al país centroamericano este 9 de octubre. Hasta el momento, los organismos de emergencia han contabilizado más de 47 réplicas derivadas del sismo.
Pese a que de momento no se registran fallecidos o desaparecidos, los informes institucionales detallan múltiples afectaciones materiales en diversas regiones del país.
Las estructuras gubernamentales se vieron impactadas en áreas de la región de Azuero (sur) y la provincia de Panamá (centro), mientras que en provincias centrales como Coclé se reportaron daños en la infraestructura de iglesias y hoteles.
Sismo en Panamá - Sputnik Mundo, 1920, 09.10.2026
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Tiembla ahora en Panamá: un sismo de 7,6 causa daños a lo largo del país | Video
ayer, 22:12 GMT
En su comunicado, el SINAPROC recordó que el Gobierno panameño "reitera el llamado a la ciudadanía a mantener la calma, informarse a través de fuentes oficiales y acatar las recomendaciones de los cuerpos de emergencia desplegados en todo el territorio nacional".
Previamente, el presidente panameño José Raúl Mulino fue cuestionado sobre posibles fallecimientos a causa del siniestro, a lo que respondió que "por ahora no" se tienen reportes de ello: "Sin embargo, hay que ver cada hospital, cada centro de salud".
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