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Protección Civil de Panamá reporta saldo blanco y daños estructurales por el sismo

Protección Civil de Panamá reporta saldo blanco y daños estructurales por el sismo

Sputnik Mundo

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ofreció un reporte luego del potente terremoto de magnitud 7,6 que sacudió al país centroamericano este 9 de... 10.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-10T04:27+0000

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Pese a que de momento no se registran fallecidos o desaparecidos, los informes institucionales detallan múltiples afectaciones materiales en diversas regiones del país. Las estructuras gubernamentales se vieron impactadas en áreas de la región de Azuero (sur) y la provincia de Panamá (centro), mientras que en provincias centrales como Coclé se reportaron daños en la infraestructura de iglesias y hoteles.En su comunicado, el SINAPROC recordó que el Gobierno panameño "reitera el llamado a la ciudadanía a mantener la calma, informarse a través de fuentes oficiales y acatar las recomendaciones de los cuerpos de emergencia desplegados en todo el territorio nacional".Previamente, el presidente panameño José Raúl Mulino fue cuestionado sobre posibles fallecimientos a causa del siniestro, a lo que respondió que "por ahora no" se tienen reportes de ello: "Sin embargo, hay que ver cada hospital, cada centro de salud".

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