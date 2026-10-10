Protección Civil de Panamá reporta saldo blanco y daños estructurales por el sismo

Pese a que de momento no se registran fallecidos o desaparecidos, los informes institucionales detallan múltiples afectaciones materiales en diversas regiones del país. Las estructuras gubernamentales se vieron impactadas en áreas de la región de Azuero (sur) y la provincia de Panamá (centro), mientras que en provincias centrales como Coclé se reportaron daños en la infraestructura de iglesias y hoteles.En su comunicado, el SINAPROC recordó que el Gobierno panameño "reitera el llamado a la ciudadanía a mantener la calma, informarse a través de fuentes oficiales y acatar las recomendaciones de los cuerpos de emergencia desplegados en todo el territorio nacional".Previamente, el presidente panameño José Raúl Mulino fue cuestionado sobre posibles fallecimientos a causa del siniestro, a lo que respondió que "por ahora no" se tienen reportes de ello: "Sin embargo, hay que ver cada hospital, cada centro de salud".
El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ofreció un reporte luego del potente terremoto de magnitud 7,6 que sacudió al país centroamericano este 9 de octubre. Hasta el momento, los organismos de emergencia han contabilizado más de 47 réplicas derivadas del sismo.
Pese a que de momento no se registran fallecidos o desaparecidos, los informes institucionales detallan múltiples afectaciones materiales en diversas regiones del país.
Las estructuras gubernamentales se vieron impactadas en áreas de la región de Azuero (sur) y la provincia de Panamá (centro), mientras que en provincias centrales como Coclé se reportaron daños en la infraestructura de iglesias y hoteles.
En su comunicado, el SINAPROC recordó que el Gobierno panameño "reitera el llamado a la ciudadanía a mantener la calma, informarse a través de fuentes oficiales y acatar las recomendaciones de los cuerpos de emergencia desplegados en todo el territorio nacional".
Previamente, el presidente panameño José Raúl Mulino fue cuestionado sobre posibles fallecimientos a causa del siniestro, a lo que respondió que "por ahora no" se tienen reportes de ello: "Sin embargo, hay que ver cada hospital, cada centro de salud".
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