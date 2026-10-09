Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20261009/en-vivo--tras-devastador-sismo-en-panama-el-gobierno-ofrece-un-balance-de-las-afectaciones-1175373554.html
Tras devastador sismo en Panamá, el Gobierno ofrece un balance de las afectaciones
Tras devastador sismo en Panamá, el Gobierno ofrece un balance de las afectaciones
Sputnik Mundo
Dinoska Montalvo, ministra de Gobierno de Panamá, encabeza la conferencia junto con el equipo del Sistema Nacional de Protección Civil, esto para ofrecer... 09.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-09T20:33+0000
2026-10-09T20:39+0000
américa latina
sociedad
panamá
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/09/1175373396_0:195:2945:1852_1920x0_80_0_0_d16fdce758713551dfb9959938969322.jpg
Si bien hasta el momento no se reportan fallecidos por el siniestro, imágenes que circulan en redes sociales muestran la magnitud de los daños, entre los cuales se reporta la caída de construcciones.
panamá
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/09/1175373396_182:0:2799:1963_1920x0_80_0_0_84ddc5df38b690aa7abaa363212adba3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sociedad, panamá
sociedad, panamá

Tras devastador sismo en Panamá, el Gobierno ofrece un balance de las afectaciones

20:33 GMT 09.10.2026 (actualizado: 20:39 GMT 09.10.2026)
© AP Photo / Aris MariotaEvacuación en Panamá
Evacuación en Panamá - Sputnik Mundo, 1920, 09.10.2026
© AP Photo / Aris Mariota
Síguenos en
Dinoska Montalvo, ministra de Gobierno de Panamá, encabeza la conferencia junto con el equipo del Sistema Nacional de Protección Civil, esto para ofrecer detalles del terremoto de magnitud 7,6 que golpeó a la nación centroamericana.
Si bien hasta el momento no se reportan fallecidos por el siniestro, imágenes que circulan en redes sociales muestran la magnitud de los daños, entre los cuales se reporta la caída de construcciones.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала