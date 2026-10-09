Tras devastador sismo en Panamá, el Gobierno ofrece un balance de las afectaciones

Dinoska Montalvo, ministra de Gobierno de Panamá, encabeza la conferencia junto con el equipo del Sistema Nacional de Protección Civil, esto para ofrecer detalles del terremoto de magnitud 7,6 que golpeó a la nación centroamericana.
Si bien hasta el momento no se reportan fallecidos por el siniestro, imágenes que circulan en redes sociales muestran la magnitud de los daños, entre los cuales se reporta la caída de construcciones.
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