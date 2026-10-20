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Experta explica por qué "Zelenski ya no existe para Trump"

Experta explica por qué "Zelenski ya no existe para Trump"

Sputnik Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya no apuesta por Volodímir Zelenski, destaca a Sputnik la analista política turca Oznur Bostan Ilık. Por ello... 20.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-20T12:45+0000

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A su juicio, la postura de Trump está relacionada con su intención de alcanzar soluciones rápidas sobre la cuestión ucraniana. Mientras tanto, esperar seis meses después del cese de los combates no encaja con ese enfoque, indica. La experta agrega que Zelenski no debería contar con el apoyo que Trump le brindaba anteriormente.El 19 de octubre, Volodímir Zelenski declaró en una entrevista a los medios de comunicación que las presidenciales en Ucrania podrían celebrarse medio año después de que se resolviera el conflicto. Anteriormente, el 10 de octubre, Trump afirmó que Ucrania necesita un nuevo líder.El presidente estadounidense también ha expresado en repetidas ocasiones su descontento por la falta de disposición de Zelenski a alcanzar acuerdos de paz y por su negativa a poner fin a los ataques contra las refinerías de petróleo rusas.El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024. Los comicios en Ucrania debían celebrarse el 31 de marzo. No obstante, la ley sobre el régimen jurídico de la ley marcial prohíbe explícitamente el proceso electoral a la jefatura del Estado.Al mismo tiempo, la Constitución del país, que tiene un rango jurídico superior, establece en su artículo 103 que el presidente es elegido por un mandato de cinco años. El artículo 104 del documento indica que el jefe de Estado ucraniano, cuyo mandato expiró, puede ejercer sus poderes durante no más de 30 días tras el anuncio oficial de los resultados electorales.Como señaló el presidente ruso, Vladímir Putin, basado en una evaluación preliminar, las únicas autoridades legítimas en Ucrania siguen siendo el Parlamento y el presidente de la Rada. En sus palabras, si el país vecino quisiera elegir legítimamente a un presidente, sería necesario derogar la norma sobre la ley marcial: su validez no significa que se prorroguen los resultados de las elecciones anteriores, ya que "no hay nada al respecto en la Constitución".

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