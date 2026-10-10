"Ya es hora": Trump insta a buscar un nuevo líder para Ucrania
16:55 GMT 10.10.2026 (actualizado: 17:43 GMT 10.10.2026)
© AP Photo / Alex BrandonZelenski y Trump en Mar-a-Lago.
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Ha llegado el momento de que Ucrania encuentre un nuevo líder que sea capaz de llegar a un acuerdo, declaró el presidente de EEUU, Donald Trump. En sus palabras, Volodímir Zelenski podría haber cerrado muchos acuerdos, pero "prefiere no hacerlo".
"Creo que ya es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente. (…) Sugiero que Ucrania tenga un nuevo líder que pueda negociar", señaló a la prensa.
De acuerdo con sus palabras, Zelenski podría haber resuelto el conflicto en Ucrania en múltiples ocasiones y optó por no hacerlo.
Además, según el mandatario estadounidense, Zelenski "quiere crear problemas para EEUU y el mundo entero", mientras que a Ucrania se le había pedido que "no atacara las refinerías de petróleo rusas".
"Le dijimos: '(…) simplemente no ataquen las refinerías de petróleo (…), porque Rusia suministra una parte importante del combustible diésel a todo el mundo (…)'. ¿Y qué hace él? Va y ataca las instalaciones de producción de diésel", sostuvo.
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El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024. Los comicios en Ucrania debían celebrarse el 31 de marzo. No obstante, la ley sobre el régimen jurídico de la ley marcial prohíbe explícitamente el proceso electoral a la jefatura del Estado.
Al mismo tiempo, la Constitución del país, que tiene un rango jurídico superior, establece en su artículo 103 que el presidente es elegido por un mandato de cinco años. El artículo 104 del documento indica que el jefe de Estado ucraniano, cuyo mandato expiró, puede ejercer sus poderes durante no más de 30 días tras el anuncio oficial de los resultados electorales.
Como señaló el presidente ruso, Vladímir Putin, basado en una evaluación preliminar, las únicas autoridades legítimas en Ucrania siguen siendo el Parlamento y el presidente de la Rada. En sus palabras, si el país vecino quisiera elegir legítimamente a un presidente, sería necesario derogar la norma sobre la ley marcial: su validez no significa que se prorroguen los resultados de las elecciones anteriores, ya que "no hay nada al respecto en la Constitución".
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