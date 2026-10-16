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https://noticiaslatam.lat/20261016/me-parece-una-verguenza-trump-arremete-contra-zelenski-por-los-ataques-a-refinerias-1175460276.html
"Me parece una vergüenza": Trump arremete contra Zelenski por los ataques a refinerías rusas
"Me parece una vergüenza": Trump arremete contra Zelenski por los ataques a refinerías rusas
Sputnik Mundo
El presidente estadounidense Donald Trump se refirió en una entrevista con un medio local a los ataques perpetrados por Ucrania en contra de refinerías rusas... 16.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-16T02:55+0000
2026-10-16T03:14+0000
internacional
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"Si me dicen que [Volodímir] Zelenski está atacando de nuevo refinerías, lo único que consigue es que suba el precio del petróleo", afirmó el presidente estadounidense Donald Trump, quien criticó los nuevos ataques ucranianos contra refinerías rusas.Trump añadió que Zelenski "lleva mucho tiempo en el cargo" y sugirió que quizá sea necesario un cambio si Ucrania desea llegar a un acuerdo.Asimismo, recordó una entrevista con una mujer ucraniana que, según Trump, declaró: "Zelenski ha destruido nuestro país [...] nos ha arrebatado a nuestros hombres".Previamente, el presidente ruso Vladímir Putin denunció nuevos intentos ucranianos de atacar las refinerías nacionales. "Ayer [el 14 de octubre] intentaron lanzar ataques contra algunas refinerías. De momento han dado en algunos objetivos, nada particularmente grave, pero, aun así, continúan [los ataques]", señaló.El mandatario ruso advirtió que su país responderá a Ucrania por los ataques contra sus refinerías, instalaciones logísticas y energéticas.Anteriormente, el vice primer ministro ruso, Alexandr Nóvak, denunció que Kiev había violado la tregua energética al atacar dos refinerías en Rusia, manifestando así su reticencia a establecer dicha tregua energética anunciada por Donald Trump.
https://noticiaslatam.lat/20261011/seguira-golpeando-expertoexplica-el-llamado-de-trump-a-un-cambio-de-poder-en-ucrania-1175396823.html
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donald trump, volodímir zelenski, ucrania, política
donald trump, volodímir zelenski, ucrania, política

"Me parece una vergüenza": Trump arremete contra Zelenski por los ataques a refinerías rusas

02:55 GMT 16.10.2026 (actualizado: 03:14 GMT 16.10.2026)
© AP Photo / Stefan JeremiahVolodímir Zelenski habla durante una rueda de prensa en la sede de las Naciones Unidas durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas
Volodímir Zelenski habla durante una rueda de prensa en la sede de las Naciones Unidas durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas - Sputnik Mundo, 1920, 16.10.2026
© AP Photo / Stefan Jeremiah
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El presidente estadounidense Donald Trump se refirió en una entrevista con un medio local a los ataques perpetrados por Ucrania en contra de refinerías rusas. Al respecto, advirtió sobre el impacto que dicha ofensiva tiene en el mercado energético mundia.
"Si me dicen que [Volodímir] Zelenski está atacando de nuevo refinerías, lo único que consigue es que suba el precio del petróleo", afirmó el presidente estadounidense Donald Trump, quien criticó los nuevos ataques ucranianos contra refinerías rusas.
Trump añadió que Zelenski "lleva mucho tiempo en el cargo" y sugirió que quizá sea necesario un cambio si Ucrania desea llegar a un acuerdo.
El presidente estadounidense, Donald Trump, saluda a Volodímir Zelenski en la Casa Blanca, en medio de las negociaciones, 18 de agosto de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 11.10.2026
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Asimismo, recordó una entrevista con una mujer ucraniana que, según Trump, declaró: "Zelenski ha destruido nuestro país [...] nos ha arrebatado a nuestros hombres".
Previamente, el presidente ruso Vladímir Putin denunció nuevos intentos ucranianos de atacar las refinerías nacionales. "Ayer [el 14 de octubre] intentaron lanzar ataques contra algunas refinerías. De momento han dado en algunos objetivos, nada particularmente grave, pero, aun así, continúan [los ataques]", señaló.
El mandatario ruso advirtió que su país responderá a Ucrania por los ataques contra sus refinerías, instalaciones logísticas y energéticas.
Anteriormente, el vice primer ministro ruso, Alexandr Nóvak, denunció que Kiev había violado la tregua energética al atacar dos refinerías en Rusia, manifestando así su reticencia a establecer dicha tregua energética anunciada por Donald Trump.
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