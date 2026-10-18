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"Zelenski no tiene intención de acabar el conflicto en Ucrania": Trump

"Zelenski no tiene intención de acabar el conflicto en Ucrania": Trump

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que Volodímir Zelenski no ha querido avanzar en la resolución del conflicto ucraniano, ni antes, ni en la... 18.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-18T21:13+0000

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De igual manera, el mandatario norteamericano consideró que "hace dos años, [Zelenski] podría haber conseguido un acuerdo mejor del que puede lograr ahora. Su país está en ruinas".En el mismo mensaje, Trump destacó que Zelenski está realizando una ofensiva contra las refinerías rusas, sin tomar en cuenta el sector global de combustibles."Zelenski está utilizando las refinerías de diésel en Rusia como objetivo, a sabiendas de que estos ataques perjudican gravemente los mercados mundiales de diésel, incluidos los de Estados Unidos", aseveró.En el texto, el republicano indicó que los agricultores, ganaderos y empresas de todo tipo "están sufriendo mucho por esta situación"."Sin embargo, Rusia sigue enviando millones de barriles de diésel al mercado mundial a un precio bajo", reconoció.

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