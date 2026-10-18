"Zelenski no tiene intención de acabar el conflicto en Ucrania": Trump

De igual manera, el mandatario norteamericano consideró que "hace dos años, [Zelenski] podría haber conseguido un acuerdo mejor del que puede lograr ahora. Su país está en ruinas".En el mismo mensaje, Trump destacó que Zelenski está realizando una ofensiva contra las refinerías rusas, sin tomar en cuenta el sector global de combustibles."Zelenski está utilizando las refinerías de diésel en Rusia como objetivo, a sabiendas de que estos ataques perjudican gravemente los mercados mundiales de diésel, incluidos los de Estados Unidos", aseveró.En el texto, el republicano indicó que los agricultores, ganaderos y empresas de todo tipo "están sufriendo mucho por esta situación"."Sin embargo, Rusia sigue enviando millones de barriles de diésel al mercado mundial a un precio bajo", reconoció.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que Volodímir Zelenski no ha querido avanzar en la resolución del conflicto ucraniano, ni antes, ni en la actualidad.
"A Zelenski no le importa y, francamente, con todo el dinero que Europa le entrega —como es bien sabido— y el que el corrupto Joe Biden le dio en el pasado, él no tiene intención de terminar este conflicto; probablemente nunca la tuvo", escribió Truth Social.
De igual manera, el mandatario norteamericano consideró que "hace dos años, [Zelenski] podría haber conseguido un acuerdo mejor del que puede lograr ahora. Su país está en ruinas".
En el mismo mensaje, Trump destacó que Zelenski está realizando una ofensiva contra las refinerías rusas, sin tomar en cuenta el sector global de combustibles.
"Zelenski está utilizando las refinerías de diésel en Rusia como objetivo, a sabiendas de que estos ataques perjudican gravemente los mercados mundiales de diésel, incluidos los de Estados Unidos", aseveró.
En el texto, el republicano indicó que los agricultores, ganaderos y empresas de todo tipo "están sufriendo mucho por esta situación".