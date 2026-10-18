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Europa teme que Zelenski pueda dañar sus relaciones con EEUU, según experto

Europa teme que Zelenski pueda dañar sus relaciones con EEUU, según experto

Sputnik Mundo

Los líderes europeos temen que las tensiones entre el mandatario de EEUU, Donald Trump, y Volodímir Zelenski debiliten sus relaciones con Washington y... 18.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-18T18:18+0000

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El experto señaló que Washington está intensificando sus críticas a Zelenski y a su entorno. El presidente estadounidense acusó a Kiev de revender los misiles estadounidenses que recibió durante la presidencia de Joe Biden y afirmó que Zelenski y su entorno han destruido Ucrania.Así sostiene que los líderes europeos temen ahora tanto un mayor deterioro de las relaciones con Estados Unidos como una derrota militar de Ucrania.Anteriormente, Trump ya había expresado en reiteradas ocasiones su descontento con la falta de disposición de Zelenski a alcanzar acuerdos de paz y con su negativa a poner fin a los ataques contra las refinerías rusas. También declaró que Ucrania necesita un nuevo líder capaz de llegar a un acuerdo con Rusia.En este contexto, medios occidentales informaron de que el comportamiento de Zelenski ha provocado inquietud entre los líderes de la UE, que se plantean instarlo a moderar sus declaraciones públicas contra el presidente estadounidense.

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