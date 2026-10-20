"Esta relación se deterioró": exmilitar de EEUU analiza la situación actual entre Trump y Zelenski
© Foto : Inteligencia artificial"Esta relación se ha deteriorado definitivamente": un exmilitar estadounidense analiza la situación actual entre Trump y Zelenski (imagen creada por IA)
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La relación entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y Volodímir Zelenski llegó a un punto de no retorno, considera el teniente coronel retirado del Ejército de EEUU, Daniel L. Davis. Es poco probable que Zelenski vuelva a ganarse su favor, por lo que debería llegar a un acuerdo con Moscú ahora, mientras aún sea posible, añade.
"Esta relación se deterioró definitivamente. A diferencia del fiasco ocurrido en el Despacho Oval en febrero de 2025, esta vez parece que la ruptura es permanente", escribió en su cuenta de X.
También señaló que Zelenski debe evaluar con realismo la situación actual y contribuir al proceso de negociación, en lugar de esperar a que se le impongan "condiciones de capitulación".
"Porque, si no lo hace, el resultado más probable será una derrota militar, tras la cual acabarán imponiéndole las condiciones de rendición, sin darle ninguna posibilidad de negociar un acuerdo", concluyó Davis.
Así comentó la noticia de que Trump había afirmado anteriormente que Zelenski debería haber alcanzado un acuerdo de paz hace tiempo y que, ahora, probablemente tendría que ser otra persona quien negociara en nombre de Ucrania.
"Hemos dado mucho a Ucrania. Ellos no nos han dado nada", declaró el presidente estadounidense.
El mandatario también ha expresado en repetidas ocasiones su descontento por la falta de disposición de Zelenski a alcanzar acuerdos de paz y por su negativa a poner fin a los ataques contra las refinerías de petróleo rusas.
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