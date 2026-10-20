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"Esta relación se deterioró": exmilitar de EEUU analiza la situación actual entre Trump y Zelenski

"Esta relación se deterioró": exmilitar de EEUU analiza la situación actual entre Trump y Zelenski

Sputnik Mundo

La relación entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y Volodímir Zelenski llegó a un punto de no retorno, considera el teniente coronel retirado del... 20.10.2026, Sputnik Mundo

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También señaló que Zelenski debe evaluar con realismo la situación actual y contribuir al proceso de negociación, en lugar de esperar a que se le impongan "condiciones de capitulación"."Porque, si no lo hace, el resultado más probable será una derrota militar, tras la cual acabarán imponiéndole las condiciones de rendición, sin darle ninguna posibilidad de negociar un acuerdo", concluyó Davis.Así comentó la noticia de que Trump había afirmado anteriormente que Zelenski debería haber alcanzado un acuerdo de paz hace tiempo y que, ahora, probablemente tendría que ser otra persona quien negociara en nombre de Ucrania.El mandatario también ha expresado en repetidas ocasiones su descontento por la falta de disposición de Zelenski a alcanzar acuerdos de paz y por su negativa a poner fin a los ataques contra las refinerías de petróleo rusas.

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