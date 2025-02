https://noticiaslatam.lat/20250228/trump-zelenski-ha-faltado-el-respeto-a-eeuu-1161379050.html

Trump: "Zelenski ha faltado el respeto a EEUU"

Trump: "Zelenski ha faltado el respeto a EEUU"

Sputnik Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el líder ucraniano Volodímir Zelenski no respetó a Estados Unidos por la actitud que tomó durante la... 28.02.2025, Sputnik Mundo

2025-02-28T19:30+0000

2025-02-28T19:30+0000

2025-02-28T19:30+0000

internacional

eeuu

ucrania

donald trump

volodímir zelenski

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/02/1c/1161379163_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d48e47f6647ad53b29984d5f568a46cd.jpg

"Es asombroso lo que sale a través de la emoción, y he determinado que el presidente Zelenski no está listo para la paz si Estados Unidos está involucrado, porque siente que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones", señaló el mandatario norteamericano en sus redes sociales tras el ríspido encuentro entre él y Zelenski, el cual derivó en una discusión que le ha dado la vuelta al mundo. El republicano también dijo que Washington no desea ventaja en las negociaciones de paz en Ucrania, sino paz. El líder ucraniano había llegado a la Casa Blanca este 28 de febrero para firmar un acuerdo sobre la explotación de minerales, tierras raras y recursos energéticos, pero la rueda de prensa previa a su reunión con Donald Trump derivó en una discusión, tras la cual la delegación ucraniana abandonó la sede del Ejecutivo estadounidense. Un día antes, el republicano había dicho que, con esta reunión, Estados Unidos se convertiría en "un socio importante en el desarrollo de minerales, tierras raras, petróleo y gas de Ucrania". Sin embargo, Zelenski se negó a firmar el acuerdo, según confirmó la Casa Blanca. El mandatario norteamericano ha manifestado la intención de que Washington tenga acceso a minerales críticos, hidrocarburos y tierras raras del territorio ucraniano, como forma de garantía por todo el dinero que ha enviado la Casa Blanca a Kiev en armamento y ayuda financiera durante los tres años del conflicto entre Ucrania y Rusia. Según Trump, Estados Unidos ha invertido en Ucrania 350.000 millones de dólares.

https://noticiaslatam.lat/20250228/trump-emplaza-a-zelenski-a-hacer-un-trato-o-eeuu-abandonara-a-ucrania-1161377984.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, ucrania, donald trump, volodímir zelenski, política