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"Rozan el caos": el Kremlin se pronuncia sobre los disturbios en Europa

"Rozan el caos": el Kremlin se pronuncia sobre los disturbios en Europa

Sputnik Mundo

Los disturbios en Francia y otros países de la Unión Europea (UE) rozan el caos y evidencian una profunda crisis, sostuvo el portavoz del Kremlin, Dmitri... 19.10.2026, Sputnik Mundo

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El 17 de octubre, se celebraron manifestaciones multitudinarias en toda Francia contra el encarecimiento del costo de vida y la subida de los precios. Según el Ministerio del Interior, unas 550.000 personas participaron en las movilizaciones, 110.000 de ellas en París. Por su parte, la Confederación General del Trabajo estimó la asistencia de hasta 800.000 manifestantes.Las protestas estuvieron marcadas por violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, así como por disturbios, saqueos y actos de vandalismo. Las autoridades elevaron a 2.300 la cifra de detenidos durante los disturbios.Fuertes movilizaciones también tuvieron lugar en los últimos días en Bélgica, Italia y otros países de la UE.Un acuerdo final sobre Ucrania es imposible sin la participación de Kiev"Sin la participación de alguien de Kiev que esté dispuesto a asumir la responsabilidad, es imposible un arreglo definitivo", indicó el vocero.Al comentar la solución del conflicto ucraniano, el portavoz recordó que EEUU "continúa con sus esfuerzos de mediación y mantenimiento de la paz", y aseguró que Moscú lo aprecia mucho.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó antes a Volodímir Zelenski a celebrar elecciones presidenciales en Ucrania y le acusó de crear problemas al mundo entero. Según el mandatario norteamericano, Ucrania necesita un nuevo líder capaz de negociar con Rusia.No hay acuerdos sobre una reunión de los líderes de Rusia, EEUU y ChinaMoscú no tiene propuestas concretas ni acuerdos sobre una reunión entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y los líderes de EEUU y China, Donald Trump y Xi Jinping, respectivamente, comunicó Peskov.Previamente, en la prensa trascendió que se podría celebrar el próximo mes una cumbre con la participación de los mandatarios de EEUU y China para abordar la solución del conflicto ucraniano.El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) es un mecanismo multilateral creado en 1989 que reúne a 21 economías de la región con el objetivo de promover el crecimiento económico equilibrado, inclusivo, sostenible e innovador, así como la liberalización del comercio e inversiones.Su próxima edición, la cumbre de líderes económicos, se celebrará los días 18 y 19 de noviembre de 2026 en Shenzhen, China, bajo el lema Construyendo una comunidad de Asia-Pacífico para prosperar juntos.

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