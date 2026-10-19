"Rozan el caos": el Kremlin se pronuncia sobre los disturbios en Europa
© Sputnik / Natalia SeliverstovaEl Kremlin de Moscú
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Los disturbios en Francia y otros países de la Unión Europea (UE) rozan el caos y evidencian una profunda crisis, sostuvo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al comentar las últimas protestas en algunos Estados del bloque regional europeo que derivaron en graves disturbios.
"Se trata de disturbios que rozan el caos. Todo esto se ha extendido a las principales ciudades de Francia, y estamos viendo cómo se propaga a Italia y otros países. Aquí, por supuesto, estamos presenciando una clara manifestación de crisis. Pero, en realidad, se trata de un asunto interno de estos países", destacó Dmitri Peskov.
El 17 de octubre, se celebraron manifestaciones multitudinarias en toda Francia contra el encarecimiento del costo de vida y la subida de los precios. Según el Ministerio del Interior, unas 550.000 personas participaron en las movilizaciones, 110.000 de ellas en París. Por su parte, la Confederación General del Trabajo estimó la asistencia de hasta 800.000 manifestantes.
Las protestas estuvieron marcadas por violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, así como por disturbios, saqueos y actos de vandalismo. Las autoridades elevaron a 2.300 la cifra de detenidos durante los disturbios.
Fuertes movilizaciones también tuvieron lugar en los últimos días en Bélgica, Italia y otros países de la UE.
Un acuerdo final sobre Ucrania es imposible sin la participación de Kiev
"Sin la participación de alguien de Kiev que esté dispuesto a asumir la responsabilidad, es imposible un arreglo definitivo", indicó el vocero.
Al comentar la solución del conflicto ucraniano, el portavoz recordó que EEUU "continúa con sus esfuerzos de mediación y mantenimiento de la paz", y aseguró que Moscú lo aprecia mucho.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó antes a Volodímir Zelenski a celebrar elecciones presidenciales en Ucrania y le acusó de crear problemas al mundo entero. Según el mandatario norteamericano, Ucrania necesita un nuevo líder capaz de negociar con Rusia.
No hay acuerdos sobre una reunión de los líderes de Rusia, EEUU y China
Moscú no tiene propuestas concretas ni acuerdos sobre una reunión entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y los líderes de EEUU y China, Donald Trump y Xi Jinping, respectivamente, comunicó Peskov.
Previamente, en la prensa trascendió que se podría celebrar el próximo mes una cumbre con la participación de los mandatarios de EEUU y China para abordar la solución del conflicto ucraniano.
"Dado que los tres jefes de Estado podrían, en teoría, participar en la cumbre [de APEC] en China, efectivamente, el tema de ese encuentro hipotético se mencionó. Pero no se debatieron ni se plantearon propuestas concretas ni acuerdos ni sobre la propia reunión, ni sobre la posible agenda o el contenido de ese encuentro", aseveró el portavoz.
El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) es un mecanismo multilateral creado en 1989 que reúne a 21 economías de la región con el objetivo de promover el crecimiento económico equilibrado, inclusivo, sostenible e innovador, así como la liberalización del comercio e inversiones.
Su próxima edición, la cumbre de líderes económicos, se celebrará los días 18 y 19 de noviembre de 2026 en Shenzhen, China, bajo el lema Construyendo una comunidad de Asia-Pacífico para prosperar juntos.
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