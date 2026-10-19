Rusia, EEUU y China reconocen posibilidad hipotética de una reunión tripartita, según el Kremlin

A principios de octubre, Peskov señaló que una reunión tripartita entre los presidentes Vladímir Putin, Donald Trump y Xi Jinping, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), resultaría sumamente beneficiosa. El evento está programado para celebrarse el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, en el sureste de China.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró a un medio occidental que las tres partes admitieron una oportunidad teórica de un encuentro, aunque aún no se ha acordado ningún detalle al respecto.
A principios de octubre, Peskov señaló que una reunión tripartita entre los presidentes Vladímir Putin, Donald Trump y Xi Jinping, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), resultaría sumamente beneficiosa.
El evento está programado para celebrarse el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, en el sureste de China.
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