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Rusia, EEUU y China reconocen posibilidad hipotética de una reunión tripartita, según el Kremlin
Rusia, EEUU y China reconocen posibilidad hipotética de una reunión tripartita, según el Kremlin
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El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró a un medio occidental que las tres partes admitieron una oportunidad teórica de un encuentro, aunque aún no se... 19.10.2026, Sputnik Mundo
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A principios de octubre, Peskov señaló que una reunión tripartita entre los presidentes Vladímir Putin, Donald Trump y Xi Jinping, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), resultaría sumamente beneficiosa. El evento está programado para celebrarse el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, en el sureste de China.
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Rusia, EEUU y China reconocen posibilidad hipotética de una reunión tripartita, según el Kremlin

02:34 GMT 19.10.2026
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Acceder al contenido multimediaDmitri Peskov, portavoz del Kremlin
Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin - Sputnik Mundo, 1920, 19.10.2026
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El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró a un medio occidental que las tres partes admitieron una oportunidad teórica de un encuentro, aunque aún no se ha acordado ningún detalle al respecto.
A principios de octubre, Peskov señaló que una reunión tripartita entre los presidentes Vladímir Putin, Donald Trump y Xi Jinping, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), resultaría sumamente beneficiosa.
El evento está programado para celebrarse el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, en el sureste de China.
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