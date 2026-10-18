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"Debilidad política": ministro de Defensa de Italia explica por qué Europa pierde peso en la escena mundial
"Debilidad política": ministro de Defensa de Italia explica por qué Europa pierde peso en la escena mundial
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La gran cantidad de países que componen Europa y la ausencia de una postura unificada la convierten en un actor débil en la escena internacional, destacó el... 18.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-18T14:13+0000
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El ministro considera que elaborar una estrategia y una postura comunes podría cambiar la situación. Sin embargo, conforme a él, la búsqueda de un representante europeo único para los asuntos exteriores, que se prolonga desde hace más de un año, se encuentra en un punto muerto."¿Qué peso tiene [la presidenta de la Comisión Europea, Ursula] von der Leyen frente al [mandatario de Francia, Emmanuel] Macron, [el canciller de Alemania, Friedrich] Merz o [la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia] Meloni? Ese es uno de los problemas. ¿Quién habla en nombre de Europa? Llevamos más de un año debatiendo la elección de una persona que hable en nombre de Europa y no hemos conseguido encontrarla", enfatizó en una entrevista con BBC.
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"Debilidad política": ministro de Defensa de Italia explica por qué Europa pierde peso en la escena mundial
La gran cantidad de países que componen Europa y la ausencia de una postura unificada la convierten en un actor débil en la escena internacional, destacó el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto. También señaló que, desde hace más de un año, la coalición europea no logra decidir quién representará sus intereses en el exterior.
"¿Cuál es el problema? ¿Qué es Europa? Europa no es una persona. Son 27 países diferentes, más el Reino Unido y otros países. La debilidad política de Europa, que también es una debilidad militar, es lo que dificulta que Europa pueda hablar", declaró Crosetto ante la prensa.
El ministro considera que elaborar una estrategia y una postura comunes podría cambiar la situación. Sin embargo, conforme a él, la búsqueda de un representante europeo único para los asuntos exteriores, que se prolonga desde hace más de un año, se encuentra en un punto muerto.
"¿Qué peso tiene [la presidenta de la Comisión Europea, Ursula] von der Leyen frente al [mandatario de Francia, Emmanuel] Macron, [el canciller de Alemania, Friedrich] Merz o [la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia] Meloni? Ese es uno de los problemas. ¿Quién habla en nombre de Europa? Llevamos más de un año debatiendo la elección de una persona que hable en nombre de Europa y no hemos conseguido encontrarla", enfatizó en una entrevista con BBC.