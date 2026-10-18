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"Debilidad política": ministro de Defensa de Italia explica por qué Europa pierde peso en la escena mundial

"Debilidad política": ministro de Defensa de Italia explica por qué Europa pierde peso en la escena mundial

Sputnik Mundo

La gran cantidad de países que componen Europa y la ausencia de una postura unificada la convierten en un actor débil en la escena internacional, destacó el... 18.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-18T14:13+0000

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El ministro considera que elaborar una estrategia y una postura comunes podría cambiar la situación. Sin embargo, conforme a él, la búsqueda de un representante europeo único para los asuntos exteriores, que se prolonga desde hace más de un año, se encuentra en un punto muerto."¿Qué peso tiene [la presidenta de la Comisión Europea, Ursula] von der Leyen frente al [mandatario de Francia, Emmanuel] Macron, [el canciller de Alemania, Friedrich] Merz o [la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia] Meloni? Ese es uno de los problemas. ¿Quién habla en nombre de Europa? Llevamos más de un año debatiendo la elección de una persona que hable en nombre de Europa y no hemos conseguido encontrarla", enfatizó en una entrevista con BBC.

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