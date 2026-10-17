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Ciudades que parecen campos de batalla: ¿qué se sabe sobre las protestas en Francia hasta el momento?
Ciudades que parecen campos de batalla: ¿qué se sabe sobre las protestas en Francia hasta el momento?
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Las protestas contra el aumento del coste de vida y los precios se extendieron por varias ciudades francesas, con enfrentamientos e incendios, reportan medios... 17.10.2026, Sputnik Mundo
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2026-10-17T17:56+0000
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Los disturbios se extendieron a varias de las principales ciudades de Francia, entre ellas París, Marsella, Rennes, Lille, Lyon y Niza. Así, en la capital, varios cientos de personas se enfrentaron a las fuerzas de seguridad antes de que comenzara la manifestación principal. Se registraron más de un centenar de enfrentamientos con las fuerzas del orden, que dejaron heridos. Durante las protestas, los manifestantes corearon consignas contra el presidente francés, Emmanuel Macron, como "A Luis XVI lo decapitaron; ¡Macron, vamos a volver a hacerlo!".Ante la escalada de los disturbios en Marsella, el Ministerio del Interior envió dos compañías adicionales de las fuerzas especiales de seguridad. En la ciudad, un puesto policial fue atacado y el edificio de la Alcaldía sufrió actos de vandalismo.En Lyon se reportaron saqueos en una oficina de turismo e incendios, mientras que en Niza las autoridades alertaron sobre la presencia de "grupos de vándalos" que agreden a personas en las calles.Por su parte, el líder opositor Jordan Bardella acusó a las autoridades de permitir que los "profesionales del caos" actuaran a su antojo.La primera oleada de protestas en Francia surgió a finales de septiembre. Los principales participantes fueron estudiantes de secundaria que exigían una educación de mayor calidad y una mayor financiación para las escuelas públicas. Contaron con el apoyo de estudiantes universitarios, padres y educadores. Posteriormente, el alcance del descontento se amplió. A las protestas se sumaron sindicatos, activistas sociales, representantes de movimientos políticos de extrema izquierda, los 'chalecos amarillos' y otros grupos ciudadanos.
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Ciudades que parecen campos de batalla: ¿qué se sabe sobre las protestas en Francia hasta el momento?

17:51 GMT 17.10.2026 (actualizado: 17:56 GMT 17.10.2026)
© REUTERS Stephanie LecocqLas consecuencias de las protestas en Francia, el 17 de octubre de 2026
Las consecuencias de las protestas en Francia, el 17 de octubre de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 17.10.2026
© REUTERS Stephanie Lecocq
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Las protestas contra el aumento del coste de vida y los precios se extendieron por varias ciudades francesas, con enfrentamientos e incendios, reportan medios locales. Según el Ministerio de Interior, más de 270 personas son detenidas; también hay heridos.
Los disturbios se extendieron a varias de las principales ciudades de Francia, entre ellas París, Marsella, Rennes, Lille, Lyon y Niza.
Así, en la capital, varios cientos de personas se enfrentaron a las fuerzas de seguridad antes de que comenzara la manifestación principal. Se registraron más de un centenar de enfrentamientos con las fuerzas del orden, que dejaron heridos. Durante las protestas, los manifestantes corearon consignas contra el presidente francés, Emmanuel Macron, como "A Luis XVI lo decapitaron; ¡Macron, vamos a volver a hacerlo!".
Ante la escalada de los disturbios en Marsella, el Ministerio del Interior envió dos compañías adicionales de las fuerzas especiales de seguridad. En la ciudad, un puesto policial fue atacado y el edificio de la Alcaldía sufrió actos de vandalismo.
En Lyon se reportaron saqueos en una oficina de turismo e incendios, mientras que en Niza las autoridades alertaron sobre la presencia de "grupos de vándalos" que agreden a personas en las calles.
Por su parte, el líder opositor Jordan Bardella acusó a las autoridades de permitir que los "profesionales del caos" actuaran a su antojo.
"Solo los profesionales del caos se han dado cita para atacar a las fuerzas del orden, saquear comercios y degradar edificios públicos", escribió el político en sus redes sociales, en referencia a los disturbios registrados durante la jornada.
La primera oleada de protestas en Francia surgió a finales de septiembre. Los principales participantes fueron estudiantes de secundaria que exigían una educación de mayor calidad y una mayor financiación para las escuelas públicas. Contaron con el apoyo de estudiantes universitarios, padres y educadores. Posteriormente, el alcance del descontento se amplió. A las protestas se sumaron sindicatos, activistas sociales, representantes de movimientos políticos de extrema izquierda, los 'chalecos amarillos' y otros grupos ciudadanos.
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