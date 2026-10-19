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¿Qué le depara a Ecuador tras el reinicio del envío de electricidad desde Colombia?
¿Qué le depara a Ecuador tras el reinicio del envío de electricidad desde Colombia?
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La reanudación de las importaciones eléctricas ofrece un alivio temporal a Ecuador, pero la recuperación del sistema depende de las lluvias, las reservas... 19.10.2026, Sputnik Mundo
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El envío de electricidad desde Colombia representa un respiro para Quito, que continúa enfrentando un déficit de generación debido a la reducción de las lluvias y la presión sobre sus principales centrales hidroeléctricas.La disminución de los caudales afecta a los complejos Paute (sur), en Azuay (sur), y Coca Codo Sinclair (nororiente), este último ubicado en la Amazonía. En Paute, el embalse de Mazar llegó a situarse entre ocho y nueve metros por encima de su nivel crítico, establecido en 2.115 metros sobre el nivel del mar.La recuperación de las reservas requiere lluvias constantes durante al menos 15 días, pero el adelanto del estiaje y la disminución de las precipitaciones mantienen la incertidumbre. Franz Pucha, investigador del Observatorio de Clima de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), advirtió ante el medio ecuatoriano El Comercio que el fenómeno de El Niño podría provocar menos lluvias de lo habitual hasta finales de noviembre o diciembre.Ante este panorama, el Gobierno encabezado por Daniel Noboa dispuso que, a partir del 15 de diciembre, las industrias dejen de utilizar el Sistema Nacional Interconectado y recurran a su propia generación térmica. Las restricciones han generado preocupación por sus efectos en la producción, la calidad de los productos, las exportaciones y la competitividad empresarial.Asimismo, el Comité Empresarial Ecuatoriano recordó que las restricciones eléctricas de 2024 provocaron pérdidas de hasta 1,4 puntos del producto interno bruto (PIB). Por ello, distintos gremios han solicitado programar las desconexiones, establecer canales de comunicación con las autoridades y aplicar medidas que faciliten la adaptación de las empresas.Sin embargo, algunos especialistas consultados por El Comercio consideran que Ecuador está mejor preparado que en 2024, cuando una sequía extrema ocasionó apagones de hasta 14 horas. Fabián Jami, presidente de la Comisión de Eficiencia Energética del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha (CIEEPI), destacó la gestión de los embalses, la recuperación de parte de la generación térmica y la programación de las desconexiones industriales.El suministro colombiano, por su parte, no garantiza una solución permanente, ya que ese país también atraviesa un periodo de estiaje y anteriormente suspendió sus exportaciones para priorizar el abastecimiento interno. Así, el futuro energético ecuatoriano dependerá de la evolución de las lluvias, la capacidad de generación disponible, el consumo nacional y la continuidad de las importaciones.
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¿Qué le depara a Ecuador tras el reinicio del envío de electricidad desde Colombia?

06:21 GMT 19.10.2026
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Torres de electricidad (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 19.10.2026
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La reanudación de las importaciones eléctricas ofrece un alivio temporal a Ecuador, pero la recuperación del sistema depende de las lluvias, las reservas hidroeléctricas y el comportamiento de la demanda. Las restricciones a las industrias y la incertidumbre sobre el suministro colombiano mantienen la presión energética.
El envío de electricidad desde Colombia representa un respiro para Quito, que continúa enfrentando un déficit de generación debido a la reducción de las lluvias y la presión sobre sus principales centrales hidroeléctricas.
La disminución de los caudales afecta a los complejos Paute (sur), en Azuay (sur), y Coca Codo Sinclair (nororiente), este último ubicado en la Amazonía. En Paute, el embalse de Mazar llegó a situarse entre ocho y nueve metros por encima de su nivel crítico, establecido en 2.115 metros sobre el nivel del mar.
La recuperación de las reservas requiere lluvias constantes durante al menos 15 días, pero el adelanto del estiaje y la disminución de las precipitaciones mantienen la incertidumbre. Franz Pucha, investigador del Observatorio de Clima de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), advirtió ante el medio ecuatoriano El Comercio que el fenómeno de El Niño podría provocar menos lluvias de lo habitual hasta finales de noviembre o diciembre.

La demanda eléctrica representa actualmente un desafío. Ecuador registra un consumo promedio de 5.200 megavatios (MW), aunque en julio alcanzó un récord de 5.634 MW. El calor previsto para noviembre y diciembre podría impulsar un nuevo incremento, mientras algunas industrias trasladan parte de su consumo a los fines de semana debido a las desconexiones.

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7 de octubre 2025, 21:12 GMT
Ante este panorama, el Gobierno encabezado por Daniel Noboa dispuso que, a partir del 15 de diciembre, las industrias dejen de utilizar el Sistema Nacional Interconectado y recurran a su propia generación térmica. Las restricciones han generado preocupación por sus efectos en la producción, la calidad de los productos, las exportaciones y la competitividad empresarial.
Asimismo, el Comité Empresarial Ecuatoriano recordó que las restricciones eléctricas de 2024 provocaron pérdidas de hasta 1,4 puntos del producto interno bruto (PIB). Por ello, distintos gremios han solicitado programar las desconexiones, establecer canales de comunicación con las autoridades y aplicar medidas que faciliten la adaptación de las empresas.
Sin embargo, algunos especialistas consultados por El Comercio consideran que Ecuador está mejor preparado que en 2024, cuando una sequía extrema ocasionó apagones de hasta 14 horas.
Fabián Jami, presidente de la Comisión de Eficiencia Energética del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha (CIEEPI), destacó la gestión de los embalses, la recuperación de parte de la generación térmica y la programación de las desconexiones industriales.
El suministro colombiano, por su parte, no garantiza una solución permanente, ya que ese país también atraviesa un periodo de estiaje y anteriormente suspendió sus exportaciones para priorizar el abastecimiento interno. Así, el futuro energético ecuatoriano dependerá de la evolución de las lluvias, la capacidad de generación disponible, el consumo nacional y la continuidad de las importaciones.
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