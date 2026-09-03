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La apertura de Ecuador hacia Asia abre alianzas, pero siembra dudas sobre inversión real: expertos

La apertura de Ecuador hacia Asia abre alianzas, pero siembra dudas sobre inversión real: expertos

Sputnik Mundo

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, concluyó una gira por Asia orientada a diversificar mercados y captar financiamiento externo. 03.09.2026, Sputnik Mundo

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A pesar de los anuncios oficiales, el alcance real de estos compromisos genera debate entre los especialistas, quienes instan a ponderar las promesas diplomáticas frente a las limitaciones estructurales de la economía nacional.¿Qué se acordó con China?En Pekín, el Ejecutivo concretó la firma de convenios para recibir 42,7 millones de dólares en cooperación no reembolsable y trazó hojas de ruta en seguridad, salud, prevención, producción y educación. Para el exministro de Economía, Carlos de la Torre Muñoz, la visita oficial trasciende el monto acordado."Lo importante es el mensaje que se está dando desde la perspectiva geopolítica de que el Ecuador está mirando también hacia China", expresa en una entrevista con Sputnik.A pesar del crecimiento no petrolero impulsado por China en el Tratado de Libre Comercio (TLC), Washington se mantiene como el socio comercial global más importante de Quito al considerar los envíos totales de crudo, plátano y flores.Desde la perspectiva del análisis técnico, José Beltrán, magíster en Economía del Desarrollo, detalla la estructura de los fondos comprometidos."Las cinco líneas de cooperación son de seguridad, salud, prevención, producción y educación. El punto más importante es que en el caso de seguridad y salud, son las líneas que más presupuesto se está destinando", detalla Beltrán durante una conversación con este medio.El economista remarca que las inversiones de China suelen pedir al receptor de la inversión ciertas condiciones.El experto proyecta que ese patrón se repetirá en los rubros prioritarios como en el caso tanto de salud y tanto del tema de seguridad y pronostica que será tecnología china, lo cual le parece beneficioso porque “no tenemos nada”.Acuerdos con Singapur y comercio con VietnamEn Singapur, Ecuador suscribió un memorando para explorar iniciativas en educación, digitalización, sostenibilidad, salud y proyectos de alta tecnología como centros de datos y minería de bitcoin.Por otro lado, en el ámbito económico, entre enero y junio de 2026, la balanza comercial continuó en terreno negativo, Quito exportó a Singapur 6,72 millones de dólares e importó 27,70 millones de dólares.De la Torre puntualiza que el valor de la relación comercial radica en nichos específicos y en la intermediación petrolera, más que en la absorción masiva de bienes.Para el exfuncionario, Ecuador siempre tiene la necesidad de poder colocar su petróleo en donde están las refinerías y bajo estructuras de intermediación que sean más convenientes al interés nacional.Durante la reunión bilateral se mostraron las ambiciones del Ejecutivo de atraer proyectos de alta tecnología, como centros de procesamiento de datos y minería de bitcoin desde Singapur.En el caso de Vietnam, el saldo es mayor. Ecuador vendió 41,93 millones de dólares e importó 138,79 millones de dólares, acumulando un déficit de 96,86 millones de dólares."Al [país sudamericano] nos llegan importaciones de bienes madurados de esa nación, pero las posibilidades de colocación de nuestra producción agroexportadora es bastante difícil, porque somos países competidores en productos", señala el exministro.Modelo productivo e indicadores de impactoEsta orientación hacia el sudeste asiático mantiene la primacía de las materias primas. Beltrán señala que no hay una transformación del modelo productivo."Dadas las condiciones de apuntar a mercados asiáticos, seguramente se busca una productividad en minerales", afirma el economista. En su opinión, Ecuador todavía no está abandonando “el modelo extractivista productivo” que manejaron gobiernos anteriores.Beltrán sostiene que el resultado de la gira debe transparentarse mediante metas evaluables para la población. Los indicadores que hay que prestar atención para ver el éxito de estos acuerdos son empleo, pobreza y precios de productos.Finalmente, el fortalecimiento de la balanza comercial y la diversificación de destinos para la oferta exportable constituyen pilares fundamentales para el crecimiento de cualquier economía en desarrollo. Sin embargo, en el caso ecuatoriano, la sola firma de tratados o memorandos de entendimiento resulta insuficiente si no va acompañada de un plan integral de competitividad interna.

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