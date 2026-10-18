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Terremoto en Panamá, protestas en México y cabalgata de bueyes en Alemania, en las fotos de la semana

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Finaliza una semana más y eso significa que ha llegado el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. Las inclemencias de la... 18.10.2026, Sputnik Mundo

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