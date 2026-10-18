Terremoto en Panamá, protestas en México y cabalgata de bueyes en Alemania, en las fotos de la semana
Un automóvil se queda aplastado por los escombros de un edificio derrumbado tras el sismo del 9 de octubre en Panamá.
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La gente presencia un incendio forestal en la Amazonía, Brasil.
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Un peregrino reza durante la procesión anual de Siriu de Nazaré en la ciudad brasileña de Belem.
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El líder norcoreano, Kim Jong-un, y su hija Kim Ju-ae asisten a la ceremonia de inauguración del Museo de la Revolución de la Defensa Nacional.
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Un camión traslada a los refugiados que regresan a sus hogares y sus pertenencias, Siria.
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Un grupo de manifestantes intenta irrumpir por la puerta del edificio del Ministerio de Educación, en Albania.
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Atletas actúan en el campeonato Body Fuel Fitness Championship 2026, celebrado en Kenia.
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Las personas se toman fotos frente al carguero bahameño Sunny Faith que venía de España y encalló en la costa de la región rusa de Kaliningrado.
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Los manifestantes que se oponen a la interconexión de los ríos Ken y Betwa en la India se acuestan sobre hogueras funerarias simbólicas.
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Las olas ocasionadas por el ciclón post-tropical Rachel azotan las casas a lo largo de la costa de Long Beach, en el estado de California.
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Una manifestante le saca la lengua a un policía antidisturbios durante la protesta en Guadalajara, México.
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Una mujer observa el patio inundado de su casa residencial, consecuencia de las lluvias torrenciales sin precedentes en Estambul.
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Motociclistas hacen fila en una gasolinera estatal en medio de la escasez de combustible en Indonesia.
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Los jinetes montados en bueyes participan en la tradicional carrera durante un festival de la cerveza en la localidad de Aying, Alemania.
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Consecuencias de los aluviones en Chile, causados por las fuertes lluvias.
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La modelo y actriz estadounidense Kim Kardashian posa para una foto durante la carrera de Fórmula 1, en el Gran Premio de Singapur.
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Un orangután de Borneo (Pongo pygmaeus), rescatado de una zona de Indonesia afectada por los incendios forestales, es liberado en su hábitat natural.
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Dos personas observan la aurora boreal que ilumina el cielo sobre la ciudad de Rovaniemi, Finlandia.
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