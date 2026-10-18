Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Multimedia
Cuando una imagen vale más que mil palabras. Conoce lo que pasa en el mundo desde una perspectiva más visual con las fotogalerías, infografías y otro contenido multimedia de Sputnik.
https://noticiaslatam.lat/20261018/1175465455.html
Terremoto en Panamá, protestas en México y cabalgata de bueyes en Alemania, en las fotos de la semana
Terremoto en Panamá, protestas en México y cabalgata de bueyes en Alemania, en las fotos de la semana
Sputnik Mundo
Finaliza una semana más y eso significa que ha llegado el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. Las inclemencias de la... 18.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-18T09:03+0000
2026-10-18T09:03+0000
multimedia
📷 fotos
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/10/1175468022_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ec5fd3dd371b7fe0dc2eef8d2baeecdb.jpg
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales en distintos rincones del mundo.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/10/1175468022_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d0dc1d8b9d222c145203cbc2e55065ec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, 📷 fotos
фото, 📷 fotos

Terremoto en Panamá, protestas en México y cabalgata de bueyes en Alemania, en las fotos de la semana

09:03 GMT 18.10.2026
Síguenos en
Finaliza una semana más y eso significa que ha llegado el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. Las inclemencias de la naturaleza desde California hasta Chile, las protestas tan dispares en México y la India, y la tradicional cabalgata de bueyes en Alemania, entre las fotos de la semana.
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales en distintos rincones del mundo.
© REUTERS Enea Lebrun

Un automóvil se queda aplastado por los escombros de un edificio derrumbado tras el sismo del 9 de octubre en Panamá.

Un automóvil se queda aplastado por los escombros de un edificio derrumbado tras el sismo del 9 de octubre en Panamá. - Sputnik Mundo
1/18
© REUTERS Enea Lebrun

Un automóvil se queda aplastado por los escombros de un edificio derrumbado tras el sismo del 9 de octubre en Panamá.

© REUTERS Bruno Kelly

La gente presencia un incendio forestal en la Amazonía, Brasil.

La gente presencia un incendio forestal en la Amazonía, Brasil. - Sputnik Mundo
2/18
© REUTERS Bruno Kelly

La gente presencia un incendio forestal en la Amazonía, Brasil.

© REUTERS Fraga Alves

Un peregrino reza durante la procesión anual de Siriu de Nazaré en la ciudad brasileña de Belem.

Un peregrino reza durante la procesión anual de Siriu de Nazaré en la ciudad brasileña de Belem. - Sputnik Mundo
3/18
© REUTERS Fraga Alves

Un peregrino reza durante la procesión anual de Siriu de Nazaré en la ciudad brasileña de Belem.

© REUTERS KCNA

El líder norcoreano, Kim Jong-un, y su hija Kim Ju-ae asisten a la ceremonia de inauguración del Museo de la Revolución de la Defensa Nacional.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, y su hija Kim Ju-ae asisten a la ceremonia de inauguración del Museo de la Revolución de la Defensa Nacional. - Sputnik Mundo
4/18
© REUTERS KCNA

El líder norcoreano, Kim Jong-un, y su hija Kim Ju-ae asisten a la ceremonia de inauguración del Museo de la Revolución de la Defensa Nacional.

© AP Photo / Baderkhan Ahmad

Un camión traslada a los refugiados que regresan a sus hogares y sus pertenencias, Siria.

Un camión traslada a los refugiados que regresan a sus hogares y sus pertenencias, Siria. - Sputnik Mundo
5/18
© AP Photo / Baderkhan Ahmad

Un camión traslada a los refugiados que regresan a sus hogares y sus pertenencias, Siria.

© AP Photo / Hameraldi Agolli

Un grupo de manifestantes intenta irrumpir por la puerta del edificio del Ministerio de Educación, en Albania.

Un grupo de manifestantes intenta irrumpir por la puerta del edificio del Ministerio de Educación, en Albania. - Sputnik Mundo
6/18
© AP Photo / Hameraldi Agolli

Un grupo de manifestantes intenta irrumpir por la puerta del edificio del Ministerio de Educación, en Albania.

© REUTERS Thomas Mukoya

Atletas actúan en el campeonato Body Fuel Fitness Championship 2026, celebrado en Kenia.

Atletas actúan en el campeonato Body Fuel Fitness Championship 2026, celebrado en Kenia. - Sputnik Mundo
7/18
© REUTERS Thomas Mukoya

Atletas actúan en el campeonato Body Fuel Fitness Championship 2026, celebrado en Kenia.

© Sputnik / Alexandr Podgorchuk / Acceder al contenido multimedia

Las personas se toman fotos frente al carguero bahameño Sunny Faith que venía de España y encalló en la costa de la región rusa de Kaliningrado.

Las personas se toman fotos frente al carguero bahameño Sunny Faith que venía de España y encalló en la costa de la región rusa de Kaliningrado. - Sputnik Mundo
8/18
© Sputnik / Alexandr Podgorchuk
/
Acceder al contenido multimedia

Las personas se toman fotos frente al carguero bahameño Sunny Faith que venía de España y encalló en la costa de la región rusa de Kaliningrado.

© REUTERS Amit Dave

Los manifestantes que se oponen a la interconexión de los ríos Ken y Betwa en la India se acuestan sobre hogueras funerarias simbólicas.

Los manifestantes que se oponen a la interconexión de los ríos Ken y Betwa en la India se acuestan sobre hogueras funerarias simbólicas. - Sputnik Mundo
9/18
© REUTERS Amit Dave

Los manifestantes que se oponen a la interconexión de los ríos Ken y Betwa en la India se acuestan sobre hogueras funerarias simbólicas.

© REUTERS Daniel Cole

Las olas ocasionadas por el ciclón post-tropical Rachel azotan las casas a lo largo de la costa de Long Beach, en el estado de California.

Las olas ocasionadas por el ciclón post-tropical Rachel azotan las casas a lo largo de la costa de Long Beach, en el estado de California. - Sputnik Mundo
10/18
© REUTERS Daniel Cole

Las olas ocasionadas por el ciclón post-tropical Rachel azotan las casas a lo largo de la costa de Long Beach, en el estado de California.

© REUTERS Stringer

Una manifestante le saca la lengua a un policía antidisturbios durante la protesta en Guadalajara, México.

Una manifestante le saca la lengua a un policía antidisturbios durante la protesta en Guadalajara, México. - Sputnik Mundo
11/18
© REUTERS Stringer

Una manifestante le saca la lengua a un policía antidisturbios durante la protesta en Guadalajara, México.

© AP Photo / Emrah Gurel

Una mujer observa el patio inundado de su casa residencial, consecuencia de las lluvias torrenciales sin precedentes en Estambul.

Una mujer observa el patio inundado de su casa residencial, consecuencia de las lluvias torrenciales sin precedentes en Estambul. - Sputnik Mundo
12/18
© AP Photo / Emrah Gurel

Una mujer observa el patio inundado de su casa residencial, consecuencia de las lluvias torrenciales sin precedentes en Estambul.

© REUTERS Johannes Christo

Motociclistas hacen fila en una gasolinera estatal en medio de la escasez de combustible en Indonesia.

Motociclistas hacen fila en una gasolinera estatal en medio de la escasez de combustible en Indonesia. - Sputnik Mundo
13/18
© REUTERS Johannes Christo

Motociclistas hacen fila en una gasolinera estatal en medio de la escasez de combustible en Indonesia.

© REUTERS Fariha Farooqui

Los jinetes montados en bueyes participan en la tradicional carrera durante un festival de la cerveza en la localidad de Aying, Alemania.

Los jinetes montados en bueyes participan en la tradicional carrera durante un festival de la cerveza en la localidad de Aying, Alemania. - Sputnik Mundo
14/18
© REUTERS Fariha Farooqui

Los jinetes montados en bueyes participan en la tradicional carrera durante un festival de la cerveza en la localidad de Aying, Alemania.

© AP Photo / Esteban Felix

Consecuencias de los aluviones en Chile, causados por las fuertes lluvias.

Consecuencias de los aluviones en Chile, causados por las fuertes lluvias. - Sputnik Mundo
15/18
© AP Photo / Esteban Felix

Consecuencias de los aluviones en Chile, causados por las fuertes lluvias.

© REUTERS Jakub Porzycki

La modelo y actriz estadounidense Kim Kardashian posa para una foto durante la carrera de Fórmula 1, en el Gran Premio de Singapur.

La modelo y actriz estadounidense Kim Kardashian posa para una foto durante la carrera de Fórmula 1, en el Gran Premio de Singapur. - Sputnik Mundo
16/18
© REUTERS Jakub Porzycki

La modelo y actriz estadounidense Kim Kardashian posa para una foto durante la carrera de Fórmula 1, en el Gran Premio de Singapur.

© REUTERS HANDOUT/Muffidz Ma’sum/Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia

Un orangután de Borneo (Pongo pygmaeus), rescatado de una zona de Indonesia afectada por los incendios forestales, es liberado en su hábitat natural.

Un orangután de Borneo (Pongo pygmaeus), rescatado de una zona de Indonesia afectada por los incendios forestales, es liberado en su hábitat natural. - Sputnik Mundo
17/18
© REUTERS HANDOUT/Muffidz Ma’sum/Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia

Un orangután de Borneo (Pongo pygmaeus), rescatado de una zona de Indonesia afectada por los incendios forestales, es liberado en su hábitat natural.

© REUTERS Alexander Kuznetsov

Dos personas observan la aurora boreal que ilumina el cielo sobre la ciudad de Rovaniemi, Finlandia.

Dos personas observan la aurora boreal que ilumina el cielo sobre la ciudad de Rovaniemi, Finlandia. - Sputnik Mundo
18/18
© REUTERS Alexander Kuznetsov

Dos personas observan la aurora boreal que ilumina el cielo sobre la ciudad de Rovaniemi, Finlandia.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала