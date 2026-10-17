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"Revoluciones de conciencias": así se forma a los líderes del partido en el poder en México

"Revoluciones de conciencias": así se forma a los líderes del partido en el poder en México

Sputnik Mundo

Rafael Barajas Durán, histórico militante de la izquierda mexicana y más conocido como 'El Fisgón' —el seudónimo con el que ha llevado adelante su carrera como... 17.10.2026, Sputnik Mundo

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En diálogo con este medio desde su casa ubicada en la colonia Campestre Churubusco, al sur de la Ciudad de México, Barajas Durán, de 70 años, explicó que el Instituto Nacional de Formación Política (INFP) del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) nació de la necesidad de darle sustento y acompañar el proceso de cambio denominado como Cuarta Transformación.El caricaturista, hijo de una refugiada catalana que emigró a México para huir del franquismo y que siempre ha vinculado su afinidad con la izquierda, además de a su historia familiar, a su despertar como activista durante las protestas estudiantiles de finales de la década de 1960, señaló que los antecedentes del instituto se remontan a 2006.En dicho año, el entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), denunció un fraude gubernamental a favor del panista Felipe Calderón, por lo que sus partidarios y colaboradores —incluyendo el propio Barajas— lo acamparon en señal de protesta.Años después, tras el triunfo electoral de López Obrador en las elecciones generales del 2018 como candidato del emergente partido Morena —formación que creó tras su salida del extinto Revolución Democrática y que esta semana cumple 15 años—, Barajas le planteó al líder guinda la creación de un instituto de formación de dirigentes y militantes, propuesta que fue ratificada en el último congreso partidista encabezado por el exjefe de Estado.Según relató, el objetivo con este centro de estudio era evitar un fenómeno recurrente que, en su visión, había debilitado a las primeras administraciones socialistas de la llamada "marea rosa" en América Latina. El inicio de las actividades enfrentó contratiempos iniciales por discrepancias con la antigua dirigencia de la agrupación sobre cómo encararlo, admite. Una vez resueltas estas diferencias, el lanzamiento coincidiría con la llegada de la pandemia del COVID-19, por lo que debieron echar a andar el proyecto de manera remota y digital, lo que, entre la obligada adaptación tecnológica y la puesta a punto operativa del nuevo proyecto, se tradujo en un inicio con un ritmo más lento del esperado. No fue el único contratiempo.Barajas señaló que, aunque el Congreso de Morena aprobó asignar al instituto el 50% de los fondos públicos que el Estado le entrega al partido, dicha meta nunca se cumplió. "Lo más que nos han llegado a dar es el 3,67% de las prerrogativas. El instituto se echó a andar con mucho esfuerzo, pero no con mucho dinero", puntualizó. Un piso parejo A pesar de los recursos limitados, la organización opera sus programas formativos a nivel nacional desde su única sede oficial ubicada en Pantitlán, al oriente de la capital mexicana, y apoyándose en locales prestados en diversos estados. La oferta académica, explicó el presidente del INFP, abarca desde un curso introductorio y básico hasta esquemas avanzados, todos gratuitos, alcanzando a "cientos de miles de personas que ya han pasado por estos talleres".A estas tareas se le suma la impartición del curso obligatorio "Mandar Obedeciendo" para aspirantes a cargos de elección popular, que en el pasado proceso electoral alcanzó a más de 120.000 personas. "No pretendemos con eso formar políticos acabados, porque eso lleva años, décadas. Simplemente lo que buscamos es que todos los que participen en el proceso interno tengan, por lo menos, un piso parejo", explicó Barajas.Asimismo, el instituto cuenta con departamentos especializados en formación municipal, buena gobernanza, publicaciones e investigación académica. Durante coyunturas clave, la estructura se activa para tareas operativas de gran escala, como en las elecciones generales del 2024, cuando brindaron capacitación a un millón y doscientas mil simpatizantes de Morena para instruirlos sobre la vigilancia de las casillas y el cuidado de los votos.Respecto al papel que ejerce la institución en la dinámica interna del partido, enfatizó que no intervienen en la selección ni postulación de candidatos ni en la recomendación de funcionarios. "Nosotros no estamos metidos en eso. Hacemos cursos para la militancia en general", aseveró, añadiendo que asumir la tarea de asignar candidaturas o cargos públicos "desvirtuaría su sentido original" y convertiría al organismo en un "botín político espectacular". Sin embargo, admite que el control de Morena de buena parte de los niveles del Gobierno ha provocado una demanda masiva de personal, y el INFP ha salido en su ayuda. "Todo proyecto político que está en el poder es un barril sin fondo de consumo de cuadros", afirmó, citando como ejemplo un equipo de 15 egresadas en perspectiva de género del instituto, del cual 13 fueron reclutadas tras la creación de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México.Aclaró además que su trabajo no tiene nada que ver con las prácticas de coaching, anglicismo para designar el entrenamiento de candidatos para que puedan desenvolverse ante la prensa y en mítines, generalmente carente de elementos ideológicos, y aseguró que los propios estándares del instituto funcionan como un filtro, ya que existen cursos donde solo aprueban "uno de cada tres" o "uno de cada siete" participantes.El avance de la derecha en la regiónAl ser consultado sobre su visión de los sucesivos triunfos electorales a lo largo de América Latina en los últimos años, Barajas enmarcó el fenómeno dentro de una perspectiva histórica de largo aliento, caracterizada por ciclos alternados por gobiernos de izquierda y administraciones conservadoras. Sin embargo, precisó que la situación actual responde a una crisis de hegemonía de Estados Unidos que, al verse forzada a compartir el liderazgo global con países como China y Rusia, busca atrincherarse en el continente americano. A la par de las presiones geopolíticas, el presidente del instituto advirtió que la derecha avanza mediante el denominado "capitalismo de plataformas", apoyado por un entramado que combina al establishment mediático tradicional, nuevos jugadores vinculados a las redes sociales y herramientas de inteligencia artificial orientadas a la manipulación psicológica. "Hoy tenemos que los seis hombres más ricos del mundo son los dueños de las principales plataformas digitales del planeta y controlan los algoritmos", señaló, destacando además la preocupante convergencia estratégica entre los magnates de Silicon Valley, Washington y el complejo industrial-militar del Pentágono.Frente a esta estructura internacional, que incluye también redes coordinadas de think tanks y financiamiento opaco enlazando a todos los gobiernos alineados con Washington y el sector tecnológico-militar, Barajas contrapuso las históricas dificultades que enfrenta la izquierda para articular con efectividad un frente común global de resistencia ideológica. Ante este panorama, opinó que existe la necesidad de multiplicar los espacios de pensamiento crítico y fortalecer la capacitación política desde las bases en todo el continente. "Tenemos que tener más institutos como el nuestro y más proyectos de formación política en todo el planeta", culminó Barajas, agregando que la batalla pedagógica e ideológica sigue siendo la herramienta fundamental para contrarrestar la ofensiva de EEUU en la región.

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