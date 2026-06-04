AMLO vuelve otra vez de su retiro para respaldar a Sheinbaum y acusa intentos de injerencismo de EEUU

En ese sentido, el exmandatario señaló, sin especificar quiénes, a "algunos funcionarios de Estados Unidos" de estar tramando "debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel".En el texto, López Obrador también expresó su extrañeza por la conducción del segundo mandato del presidente Donald Trump, sugiriendo que el "sorprendente cambio" se debe "a sus falsos amigos y consejeros internos y del exterior que lo han estado embarcando en viles y siniestras aventuras".
El expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador publicó una extensa misiva en la que expresó su respaldo a su sucesora, Claudia Sheinbaum, al tiempo que secundó la postura de la mandataria en torno a los verdaderos intereses de Estados Unidos detrás de los amagos contra el país latinoamericano bajo el pretexto del combate al narcotráfico.
"Es claro que estos ataques no son motivados, como bien lo dijo nuestra presidenta Sheinbaum el pasado domingo [31 de mayo], por un interés genuino de resolver el grave problema que lamentablemente sufren los estadounidenses por la prolongada pandemia de adicción al consumo de drogas; no, se trata de un asunto de carácter político y electoral", se lee en el texto.
En ese sentido, el exmandatario señaló, sin especificar quiénes, a "algunos funcionarios de Estados Unidos" de estar tramando "debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel".
En el texto, López Obrador también expresó su extrañeza por la conducción del segundo mandato del presidente Donald Trump, sugiriendo que el "sorprendente cambio" se debe "a sus falsos amigos y consejeros internos y del exterior que lo han estado embarcando en viles y siniestras aventuras".
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