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AMLO vuelve otra vez de su retiro para respaldar a Sheinbaum y acusa intentos de injerencismo de EEUU

AMLO vuelve otra vez de su retiro para respaldar a Sheinbaum y acusa intentos de injerencismo de EEUU

Sputnik Mundo

El expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador publicó una extensa misiva en la que expresó su respaldo a su sucesora, Claudia Sheinbaum, al tiempo que... 04.06.2026, Sputnik Mundo

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En ese sentido, el exmandatario señaló, sin especificar quiénes, a "algunos funcionarios de Estados Unidos" de estar tramando "debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel".En el texto, López Obrador también expresó su extrañeza por la conducción del segundo mandato del presidente Donald Trump, sugiriendo que el "sorprendente cambio" se debe "a sus falsos amigos y consejeros internos y del exterior que lo han estado embarcando en viles y siniestras aventuras".

https://noticiaslatam.lat/20260603/las-agencias-estadounidenses-han-operado-para-que-se-justifique-la-injerencia-advierte-experto-1173708315.html

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