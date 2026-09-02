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"No tuvieron necesidad de recorrer la vida política desde abajo": ¿los hijos de AMLO unen o perjudican a Morena?

"No tuvieron necesidad de recorrer la vida política desde abajo": ¿los hijos de AMLO unen o perjudican a Morena?

Sputnik Mundo

Los hijos del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador se encuentran de nueva cuenta bajo escrutinio público tras una reunión con empresarios... 02.09.2026, Sputnik Mundo

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José Ramón, Andrés Manuel, "Andy", y Gonzalo López Beltrán son los tres hijos mayores del expresidente de México y quienes se han visto envueltos en varios escándalos, siendo el más reciente una reunión que sostuvieron con varios empresarios y durante la cual, de acuerdo con reportes, se hizo un extenso derroche de recursos. Sin embargo, este no es el único tema que envuelve a los herederos del exmandatario mexicano, pues Andrés, el más mediático de los tres hermanos, ha sido señalado en varias ocasiones por sus costosos lujos que van desde ropa hasta viajes. Y aunque José Ramón y Gonzalo han optado por un perfil más bajo, lo cierto es que ambos tienen cierta injerencia en el partido que hoy gobierna en México. Un trabajo de antañoLa participación política de los tres hijos del expresidente López Obrador no empezó cuando su padre llegó al Palacio Nacional, destaca en entrevista con Sputnik el doctor en Ciencia Política Hugo Garciamarín. De hecho, detalla, para la elección del 2018 José Ramón estuvo a cargo de coordinar los esfuerzos electorales en el Estado de México, Andrés en la capital mexicana y Gonzalo tuvo varias encomiendas siendo Tlaxcala su punto de operación. "Es muy importante saber eso: que han sido parte de Morena y que nunca se han separado de todo esto. Y a la salida de Andrés Manuel López Obrador del Gobierno, específicamente Andrés López Beltrán, trató de mantener un rol mucho más protagónico público, como es el tema de secretario del partido y Gonzalo más de, digamos, tras bambalinas", agrega.De acuerdo el doctor en Ciencia Política y académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, Aldo Muñoz, históricamente en el ejercicio de la política en México existe un ala de operación conformada por el círculo más cercano de quien gobierna. En el caso del expresidente López Obrador (2018-2024), sus hijos "tuvieron un papel muy importante en la conformación de estas redes de confianza".Sin embargo, indica el politólogo, los López Beltrán han contradicho con sus actos y lujos no solamente a los estatus del partido, sino a la misma filosofía política de su padre. "Han afectado la credibilidad de su movimiento"Estos escándalos en los que se han visto involucrados los hijos del expresidente, considera el doctor Muñoz, exhibe la poca madurez política de los herederos de Morena. Con él coincide Hugo Garciamarín, quien pondera que en el partido gobernante existe una estructura basada en lazos familiares. Eso "pone en entredicho al partido, porque no se habla tanto de capacidades políticas, sino más bien de vínculos afectivos-familiares".Para el doctor Muñoz, las polémicas por sus excesos que han protagonizado los hijos del expresidente de México son incluso un tema de moral pública, pues una de las banderas de Morena ha sido la llamada austeridad republicana. Todos estos tropiezos de los hijos de López Obrador, considera el experto, sí han afectado a Morena. Ante esto, consideró Muñoz, los López Beltrán tendrán que limpiar su imagen y hacer labor política para demostrar que su injerencia en el partido hegemónico de México está justificada por su trabajo y no por su apellido. "Van a tener que demostrar que no son una extensión de la voluntad de su padre, sino que tienen un criterio propio y que son capaces de construir una imagen política propia y de construir una carrera política con base a su mérito, a su esfuerzo, y no por su apellido solamente. Ahorita mismo no la tienen fácil porque un grupo importante del partido consideran que no se merecen nada". Al respecto, Garciamarín apunta también la falta un relevo generacional en el partido que exalte las banderas políticas e ideológicas que han acompañado a Morena.

https://noticiaslatam.lat/20240922/quien-es-andres-el-hijo-de-amlo-que-integrara-la-nueva-dirigencia-de-morena-1157688185.html

https://noticiaslatam.lat/20250918/1166631718.html

https://noticiaslatam.lat/20260526/salida-del-hijo-de-amlo-de-la-dirigencia-de-morena-es-por-una-conduccion-muy-erratica-experto-1173605058.html

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